For Honor startet in die geschlossene Alpha-Phase und mit unseren Tipps und Tricks wollen wir euch auf den Schlachten unter die Arme greifen. Trotz einer ausführlichen Einführung in das Spiel ist For Honor bei Weitem nicht so einfach, wie es zunächst erscheint, insbesondere dann, wenn ihr nicht gegen die KI, sondern gegen echte Spieler im Multiplayer kämpft. Die folgenden Tipps und Tricks verraten euch, worauf ihr zu Beginn bei For Honor unbedingt achten solltet.

Die erste wichtige Entscheidung, welche ihr bei For Honor treffen müsst, ist die Klasse, mit welcher ihr die Schlacht bestreiten wollt. Hier solltet ihr zunächst alle Helden ausprobieren. Die Wahl ist nicht endgültig und ihr könnt jederzeit wieder wechseln. Weitere Tipps und Tricks für den Einstieg entnehmt ihr der folgenden Liste und sobald wir mehr Hinweise finden, werden wir den Guide selbstverständlich erweitern.

For Honor – Tipps und Tricks für die Schlachten

Auch wenn For Honor sich noch in der Alpha-Phase befindet, gibt es bereits viele Spieler, die Zugang zum Spiel bekommen haben. Die ersten Schwierigkeiten, auf die wir gestoßen sind, haben uns auf die folgenden Tipps und Tricks gebracht. Habt ihr weitere Ideen, wie das Spiel für einen Einsteiger einfacher gestaltet werden kann, hinterlasst sie uns gerne in den Kommentaren.