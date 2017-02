For Honor - Klassen und Fraktionen im Überblick: Welche wählt ihr?

Bei For Honor taucht in in das Schlachtfeld ein und zieht mit eurem Krieger in den Kampf um die Ehre. Doch, bevor es losgeht, müsst ihr euch für eine der drei Fraktionen entscheiden. Diese sind wiederum in verschiedene Klassen unterteilt und sie besitzen alle kampferprobte Elitekrieger. Doch natürlich hat jede Fraktion ihre Besonderheiten. Damit es euch leichter fällt, eine Entscheidung zu treffen, stellen wir euch die Fraktionen und ihre Klassen hier kurz vor.

For Honor erscheint am Valentinstag, dem 14. Februar 2017. Aber seien wir mal ehrlich, mit so viel Liebe geht es bei dem Hack-and-Slash-RPG nicht zu. Hier stehen die Aspekte des Kampfes im Vordergrund, darum ist es auch so wichtig, die für sich richtige Fraktion zum Kämpfen auszuwählen. Es treffen drei Mächte aufeinander, die wiederum noch einmal in 4 Klassen unterteilt sind. Dabei kommen tolle Duelle zustande, die wahre Helden hervorbringen. Welche Fraktion und welche Klasse ist die richtige für euch?

For Honor – Fraktionen und Klassen

Wie bereits erwähnt, erwarten euch bei For Honor 3 Fraktionen, die dabei auch die für sie zeitgenössischen Rüstungen tragen. Und zwar handelt es sich hierbei um die folgenden Fraktionen:

Ritter : Die Ritter schätzen die großen Helden in ihrem Kreis, die schon zahlreiche Feinde und Invasionen in die Flucht geschlagen haben. Sie verteidigen ihren Besitz mit Herzblut und stellen dafür Hunderte von Kriegern für die Schlacht auf. Nun müssen sie an zwei Fronten kämpfen und das werden sie, nur um ihre Heimat vor dem Überrennen der Heide zu beschützen.

Samurai : Die Samurai sind stark und nichts kann sie so schnell umhauen. Tausend Jahre lang reiste ihr Volk durch die Wüsten im Süden, das hätte sie umbringen können, doch das ist nicht passiert. Ihre Helden verfügen über Geschick und Hingabe. Sie wollen ihrem Volk eine neue Heimat geben und tun deshalb alles für einen Sieg.

Wikinger: Das Wasser ist ihr Element – Die Wikinger segelten kilometerweit über das raue Meer. Ihr Ziel ist es, die Küste im Süden zu überfallen, zu erobern und ihren Widersachern das Fürchten zu lehren. Die Helden der Wikinger zeichnen sich durch ein gewaltiges Feuer und Leidenschaft für die Sache aus. Dabei kämpfen ihre Helden unerbittlich, wenn sie wieder einmal einen Sturmangriff durchführen. Dabei ist es ihnen egal, wenn sie andere aus ihren Heimatländern vertreiben, um ihrem eigenen Volk ein Zuhause zu geben.

Jede Heldenklasse hat ihre Vor- und Nachteile und verfügt über ganz besondere Fertigkeiten, die dann wiederum nur sie nutzen. Die Rollen, die die Klassen innerhalb der Fraktion einnehmen, sind zwar ähnlich, dennoch aber einzigartig.

Bisher können wir nun mutmaßen, welche neuen Klassen eventuell dabei sein werden. Im Moment sieht das nach der Klasse „Legionär“ bei der Fraktion der Ritter und „Ninja“ innerhalb der Fraktion der Samurai aus, da diese auf einem Ankündigungsfoto zu sehen waren. Möglicherweise werden die einzelnen neuen Charaktere nach und nach ins Spiel integriert.

Fraktionen und Klassen mit starken Waffen

Heldenhaft, mutig und stark sind die Krieger der Fraktionen alle. Unter ihnen sind Männer und Frauen gleichermaßen. Dabei gibt es auf allen Seiten schmale, elegante Krieger sowie auch die bulligen und muskelbepackten. Zum einen ist also ein geschicktes Ausweichen möglich und zum anderen ein reines Überrennen durch Masse und Kraft.

Auf dem Schlachtfeld kommen dabei unterschiedliche Waffen zum Einsatz. Einen Unterschied machen auch die Spielweisen der Charaktere. Diese Waffen und diese Ausrüstung werden für Freude sorgen:

Ritter : Zweihandwaffen, Morgensterne, Hellebarden, Schilde → Schwere Rüstungen aus eisernen Platten

: Zweihandwaffen, Morgensterne, Hellebarden, Schilde → Schwere Rüstungen aus eisernen Platten Samurai : Katana (Schwert), Keulen, Schilde kommen nicht zum Einsatz → Leichte, farbenfrohe Rüstungen der Samurai

: Katana (Schwert), Keulen, Schilde kommen nicht zum Einsatz → Leichte, farbenfrohe Rüstungen der Samurai Wikinger: Äxte, Breitschwerter, Speere, Rund-Schilde → Lederrüstung und Kettenpanzer

Die Klassen der Fraktionen bei For Honor

Jede Fraktion ist noch einmal in jeweils 4 Charakterklassen, die den Heldentypen unterliegen. Dabei nehmen die Klassen auch unterschiedliche Funktionen im Kampf ein:

Stoßtrupps : Hierbei handelt es sich um gut ausbalancierte Helden, die vielseitig einsetzbar sind und gute Fähigkeiten im Bereich Angriff und Verteidigung besitzen.

: Hierbei handelt es sich um gut ausbalancierte Helden, die vielseitig einsetzbar sind und gute Fähigkeiten im Bereich Angriff und Verteidigung besitzen. Meuchler : Die Meuchler sind die flinken, leisen Mörder unter den Helden. Im Zweikampf sind sie die besten, da sie hervorragende Angriffswerte haben.

: Die Meuchler sind die flinken, leisen Mörder unter den Helden. Im Zweikampf sind sie die besten, da sie hervorragende Angriffswerte haben. Schwere : Diese widerstandsfähigen Helden sind zwar langsam, aber durch ihre Kraft tödlich. Ihr könnt diese Krieger besonders gut an Positionen einsetzen, wo es einen Ort zu verteidigen gilt und KI-Feinde auszuschalten sind.

: Diese widerstandsfähigen Helden sind zwar langsam, aber durch ihre Kraft tödlich. Ihr könnt diese Krieger besonders gut an Positionen einsetzen, wo es einen Ort zu verteidigen gilt und KI-Feinde auszuschalten sind. Hybride: Diese Helden sind eine Mischform aus den anderen Helden. Sie sind gut einzusetzen, wenn ihr ungewöhnliche Taktiken einsetzen möchtet. Diese Charaktere sind bereits fortgeschrittener.

Folgende Charakterklassen gibt es innerhalb der Fraktionen:



Ritter



Samurai



Wikinger



Wächter



Kensei



Plünderer



Eroberer



Shugoki



Kriegsfürst



Friedenshüter



Orochi



Berserker



Gesetzesbringer



Nobushi



Walküre



Unser Text befindet sich noch im Aufbau. Wir erweitern ihn demnächst, sodass ihr gut auf For Honor vorbereitet seid, wenn es endlich erscheint.

Ende Januar 2017 fand der Beta-Test von For Honor statt. Im Krieg der Fraktionen mussten sich die Helden beweisen. Gewonnen haben übrigens die Wikinger, die insgesamt 24 Territorien erobert haben. Die Ritter eroberten 21 und die Samurai lediglich 15 Territorien. Glaubt ihr, das macht die Wikinger zur stärksten Fraktion?