Bei For Honor habt ihr eine große Auswahl an Waffen und diese könnt ihr mit Upgrades individuell anpassen. In unserem Guide zeigen wir euch alle verfügbaren Waffen bei For Honor und erklären euch, wie ihr Upgrades bekommen werdet und wie ihr sie sinnvoll einsetzen könnt. Dabei beziehen wir uns auf die bisher verfügbaren Waffen und Upgrades, da sich das Spiel noch in der Alpha-Phase befindet.

For Honor ist ein besonderes Spiel, denn hier könnt ihr auf großen Schlachtfeldern klassische Waffen nutzen. Keine Schießeisen – Nur Stich- und Hiebwaffen! Damit das Ganze nicht zu langweilig wird (wie könnte es denn?), könnt ihr diese Waffen auch mit Upgrades aufwerten. Ihr müsst also nicht kämpfen, bis ihr eine weitere der Waffen freispielt, sondern könnt Upgrades freischalten und einzelne Teile eurer Waffen damit verbessern.

Mit den Upgrades aus Loot-Boxen, könnt ihr einzelne Teile eurer Waffen verbessern. Die Effekte sind unterschiedlich und werden euch unten rechts im Bildschirm angezeigt, wenn ihr das Upgrade auswählt.

For Honor – Waffen in der Übersicht

Upgrades für Waffen bei For Honor bekommt ihr durch Loot-Boxen. Diese spielt ihr entweder in den Schlachten frei, oder könnt sie mit den verdienten Münzen kaufen. In diesen Loot-Boxen befinden sich allerdings nicht lediglich Upgrades für Waffen, sondern auch für eure Rüstungen. Jede Klasse innerhalb der Fraktionen hat ihre eigenen Waffen (Spezialwaffen). Bisher wurden noch nicht alle Klassen veröffentlicht, weshalb dieser Guide erweitert wird, sobald wir neue Informationen haben. Die folgende Liste zeigt euch die bisher vorhandenen Waffen bei For Honor und beschreibt diese. Eine deutsche Version des Spiels ist aktuell noch nicht erschienen, weshalb wir die Namen ändern werden, wenn es offizielle deutsche Übersetzungen dazu gibt.

Mit dem Release des Spiels wird es mindestens doppelt so viele Waffen geben, als bei For Honor bisher enthüllt wurden. Sobald mehr Kampfwerkzeuge bekannt werden, erweitern wir auch diese Liste. Tipps zum Anwenden dieser Waffen auf dem Schlachtfeld findet ihr, wenn ihr dem Link zum Guide folgt.