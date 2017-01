4 0

Die Beta von For Honor ist zunächst vorbei, doch die Spieler haben bereits jetzt aus den Tiefen der Daten extrem aufschlussreiche Erkenntnisse ziehen können. Sogenannte "Mood Effects" oder im Deutschen "Finishing Move-Effekt" sorgen aktuell in den Foren für Verärgerung bei den Spielern. Nun hat sich Ubisoft dazu geäußert.

Doch von vorne: Die Mood-Effects von For Honor wurden bereits als Inhalte diverser Vorbestellerpakete angepriesen. Wie ein Youtube-User namens "Malkavia" nun gezeigt hat, sind die Dateien bereits in der Beta enthalten und lassen sich mit etwas Aufwand freilegen. Das Video seht ihr dazu unten. Sobald ihr einen Gegner in For Honor besiegt, könnt ihr ihn mit einem Finisher erledigen. Die Mood-Effects setzen aber noch einen drauf, strotzen mit Feuer oder lassen Schattenformen um euch herumwabern. Dies ist einigen Spielern zu viel, die sich auf realistisches Schlachtengetümmel gefreut haben.

Den Launch abwarten

„Diese Effekte wird es im fertigen Spiel geben. Sie sind High-End-Customization-Optionen, die die Finishing-Moves seines persönlichen Helden oder seiner Heldin zu individualisieren“, heißt es in einem Statement von Ubisoft gegenüber Gamestar. „Die meisten Moves, die in dem Video gezeigt wurden, werden zum Launch verfügbar sein und können im Laufe des Spiels freigeschaltet werden.“

„Wir werden das Feedback der Spieler genau analysieren, wenn es um die Möglichkeit der Abschaltung dieser Option geht. Generell sei gesagt, dass die Qualität des Videos sehr schlecht ist und die Effekt in einer nicht repräsentativen Qualität zeigt.“

Einen solchen "Aufschrei" der Community gab es auch schon bei dem Ubisoft-Titel Rainbow Six Siege. Auch dort wurden "Elite-Skins" eingefügt, die teilweise den realistischen Anspruch zunichtemachen. Dort lassen sie sich aber bislang nicht abschalten.



