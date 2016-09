4 0

Ubisoft hat für For Honor drei neue Trailer herausgebracht, die euch einen kurzen Einblick in die Klassen geben. Bereits vor einer Woche war dies der Fall. Zu diesem Zeitpunkt waren die starken und behäbigen Klassen im Vordergrund. Nun geht es um die flinken Klassen der Wikinger, Samurai und Ritter in For Honor.

Die Videos findet ihr wie gewohnt am Ende unserer News. In For Honor wird es insgesamt drei verschiedene Rassen geben, die wiederum in vier Klassen aufgeteilt sind. In den Videos seht ihr den Berserker, einen Wikinger mit zwei Einhandäxten, der mit seinen Gegnern kurzen Prozess macht, sowie einen Conqueror der Ritter mit Flegel und Schild. Zu guter Letzt geht der Orochi mit seinem Katana auf die Jagd nach seinen Feinden.

Bald noch mehr Videos zu den Klassen?

Da in der vergangenen Woche die schweren und nun die leichten Klassen von For Honor vorgestellt wurden, gehen wir davon aus, dass es auch in der nächsten Woche wieder einen Einblick in das Kampfspiel geben wird. Aktuell läuft die geschlossene Alpha von For Honor. Das fertige Spiel erscheint dann am 14. Februar 2017 für PS4, Xbox One und PC.



