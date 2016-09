4 0

Die Zeichen für For Honor stehen aktuell ziemlich gut. Schon die geschlossene Alpha-Phase zum Schwertkampfspiel wurde durchaus mit Begeisterung aufgenommen. Das zeigen schon die Zahlen der Teilnehmer. Die Alpha von For Honor war die bislang größte Testphase für Ubisoft.

Hunderttausende haben laut Ubisoft an den Schlachten von For Honor teilgenommen und im Durchschnitt vier Stunden und 38 Minuten mit den Kämpfen verbracht. Dabei haben mehr als ein Drittel aller Spieler an mehr als drei Tagen der viertägigen Alpha an Spielen teilgenommen. Und auch auf Twitch war der Titel präsent. Während der Alpha hielt sich For Honor laut Ubisoft in den Top 10 der meistgeschauten Spiele.

Mächtig auf die Zwölf in For Honor

Natürlich gibt es auch noch etwas abstraktere Zahlen zur Alpha von For Honor, die aber durchaus interessant sind. So sollen etwa 5,8 Millionen Finisher durchgeführt worden sein. Insgesamt haben in der Testphase etwa 89,6 Millionen Krieger ihr Leben lassen müssen. Laut Ubisoft sind das etwa 16 Exekutionen und 259 Kriegerableben pro Sekunde.

Und die Freude auf For Honor scheint ungebrochen. Ubisoft hat schon jetzt etwa 40 Prozent mehr Interesse an der kommenden Beta von For Honor vermelden können, als bei jedem anderen Titel zuvor. For Honor selbst erscheint am 14. Februar 2017 für PC, Xbox One und PS4.



