Schon im Februar soll mit For Honor eine ordentliche Schlachtenplatte auf die Spieler warten. Damit der Start möglichst reibungslos abläuft und die Server nicht gleich in die Knie gehen, gibt es vorher noch eine Testphase. Und nun steht der Termin für die geschlossene Beta von For Honor endlich fest.

Die Beta zu For Honor startet am 26. Januar und läuft dann bis zum 29. Januar 2017. Passend dazu gibt es einen schicken Render-Trailer, der euch auf die Stimmung des Schwertspiels einstimmen soll. Die Beta selbst findet dann zeitgleich auf PS4, Xbox One und dem PC statt. Auf der offiziellen Seite von For Honor habt ihr auch jetzt noch die Möglichkeit, euch für die Testphase anzumelden. Dennoch bekommen nicht alle angemeldeten Spieler Zugang zur Beta.

Goodies für Beta-Spieler

Ubisoft hat zudem angekündigt, dass es einige zusätzliche Inhalte für Spieler der For-Honor-Beta geben soll. Ihr bekommt demnach zusätzliche Belohnungen, wenn ihr an der Testphase teilnehmt oder eure gewählte Fraktion im Multiplayer vertretet. In der Beta wird der Singleplayer vermutlich nicht spielbar sein. For Honor erscheint dann am 14. Februar für PS4, Xbox One und PC.



For Honor ist seit dem 2016 für PC, PS4 und Xbox One erhältlich.