Am 26. Januar 2017 dürfen sich ausgewählte Spieler in das Schlachtengetümmel von For Honor stürzen. Nun haben die Macher bei Ubisoft die Einladungen für die Testphase verschickt. Wer eine Bestätigung bekommen hat, kann auch schon heute mit dem Herunterladen beginnen, damit die Beta in vollen Zügen genossen werden kann.

Durch den Andrang auf die For-Honor-Beta und die zahlreichen Downloads kommt es aber aktuell zu einigen Ausfällen bei Uplay auf dem PC. Diese sollten sich im Laufe des Tages bessern. Dies ist aber schon jetzt kein gutes Vorzeichen für die For-Honor-Server, die eigentlich erst mit der Beta getestet werden sollten. Wir dürfen also gespannt sein, wie stabil For Honor in seinem Multiplayer über den Testzeitraum läuft.

Auf in die Schlacht!

Wer bislang noch keine Einladung zur Beta von For Honor bekommen hat, sollte sich nicht ärgern. Angeblich soll es bis zum Release des Spiels am 14. Februar 2017 noch eine weitere Testphase geben. Alle anderen haben bis zum 29. Januar 2017 Zeit, die Server von For Honor auf Herz und Nieren zu prüfen. Die Beta beinhaltet mehrere Spielmodi, Klassen und Maps. Den Singleplayer von For Honor gibt es aber noch nicht zu sehen.



