4 0

In wenigen Wochen erscheint mit For Honor das Schlachtengetümmel, von dem sich die Spieler realistische Kämpfe mit einem ausgeklügelten Kampfsystem wünschen. Doch auch nach dem Launch soll es weiterhin viele Inhalte geben, die die Spieler an For Honor fesseln sollen. Welche das sind, seht ihr in dem Video und in unserer Auflistung weiter unten.

Denn die Macher von For Honor haben nun bekannt gegeben, welche Inhalte der Season Pass bekommen wird. Ähnlich, wie bei Rainbow Six Siege, werden Maps und neue Klassen für alle Spieler veröffentlicht. Allerdings bekommen Season-Pass-Inhaber die Klassen ohne weitere Kosten und sieben Tage vor allen anderen. Die restlichen Spieler müssen erspielbare Ingame-Währung aufbringen, um die neuen Helden in For Honor zu erwerben.

Alle Inhalte des Season Pass

Sechs neue Helden inklusive siebentägigem Early-Access

Sechs neue Elite-Outfits für die neuen Helden

Ein Sunbeam-Emote für alle Helden

Drei exklusive Emblemumrandungen

Drei Loot-Kisten für zusätzliche Ausrüstung

30-tägiger Champion-Status, der euch und Freunden einen XP-Boost in Matches und durch Crafting gibt.

Der Season Pass von For Honor ist aktuell - zusammen mit dem Hauptspiel - für 89,99 Euro in der Gold-Edition des Spiels zu haben. Wer sich noch von For Honor überzeugen will, kann dies am 9. Februar machen, wenn die offene Beta startet.



Spielekultur - Die Geschichte der Multiplayer-Spiele Infos zum Spiel Klicken, um Bilderstrecke zu starten (35 Bilder)

For Honor ist für PC, PS4 und Xbox One erschienen. Jetzt bei Amazon kaufen oder direkt downloaden bei gamesrocket.