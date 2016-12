0 0

In diesem Jahr erschien mit Firewatch ein besonderer Indie-Titel für PS4, Xbox One und den PC. Bislang war dieser aber nur digital über die entsprechenden Plattformen verfügbar. Eine streng limitierte Auflage an Retail-Fassungen, die über einen speziellen Store online gingen, war innerhalb von Minuten vergriffen.

Insgesamt haben die Entwickler von Campo Santo nur 7300 Kopien von Firewatch erstellen lassen. Und dabei sprechen wir von weltweiten Retail-Fassungen. 4800 dieser Kopien wurden dann über Limited Run Games angeboten, die diese hergestellt haben. Innerhalb kürzester Zeit waren sie aber schon wieder vergriffen. Doch wer beim ersten Mal Pech hatte, könnte seine Chance noch bekommen.

Zweite Charge im Januar

Die restlichen 2500 Kopien von Firewatch sollen dann in einer zweiten Aktion an die Kunden gebracht werden. Am 16. Januar 2017 stehen sie dann über den Online-Store von Campo Santo bereit. Jedoch wird es auch hier wieder zu schnell vergriffenen Exemplaren kommen. Neben dem Spiel kommt die Retail-Fassung noch mit einer Map des Ingame-Parks von Firewatch. Werdet ihr euch auch auf die Retail-Fassung stürzen?



