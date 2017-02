Fire Emblem Heroes - Tipps und Tricks für den Kampf, die Missionen und mehr

Ein wenig Hilfe gefällig? Bei Fire Emblem Heroes werdet ihr mit einigen Tipps und Tricks noch etwas mehr aus dem Abenteuer herausholen können. Das nächste Abenteuer der Reihe ist jetzt für Android und iOS erschienen und schon stürzten sich viele Fans auf die App. Doch wir können bereits jetzt mit Tipps und Tricks helfen, falls ihr mal nicht weiterkommt.

Fire Emblem Heroes - Trailer

Zum Beispiel gibt es öfter Probleme und Fehler bei Fire Emblem Heroes, die dazu führen, dass das Spiel nicht läuft. Solltet ihr damit zu kämpfen haben, dann folgt dem Link zu unserem Guide, in dem wir auf dieses Thema näher eingehen. Könnt ihr allerdings Fire Emblem Heroes ohne Schwierigkeiten spielen, dann lest euch die folgenden Tipps und Tricks durch, die den Anfang erleichtern.

Fire Emblem Heroes – Allgemeine Tipps für den Einstieg

Tipps zum „Schloss aufwerten“: Geht im Hauptmenü auf den Shop und wählt „Schloss aufwerten“. Beim ersten Mal opfert ihr noch eine Sphäre. Später werden es immer mehr. Durch das Aufwerten eures Schlosses verändert sich die Unterkunft optisch etwas und ihr erhaltet jedes Mal einen permanenten Bonus auf die gewonnenen Erfahrungspunkte. Und das war auch schon alles.

Es gibt einiges, was ihr bei Fire Emblem Heroes nach und nach erfahren werdet. Das Spiel selbst erklärt euch sehr viel und gibt euch im Menü nette Tipps. Diese haben wir uns angeschaut und mit unseren eigenen Hinweisen zusammengeführt. Am Anfang des Spiels haben wir uns zum Beispiel sehr über die Möglichkeit gefreut, dass wir unser Schloss ausbauen können. Falls es euch auch so geht, dann möchten wir die Freude an der Stelle etwas dämpfen, denn so viel könnt ihr an dieser Stelle nicht tun. Die Tipps zum Ausbauen eurer tollen Unterkunft bleiben aus. Was ihr allerdings dazu wissen solltet, lest ihr in der grauen Infobox.

Doch das soll euch natürlich nicht abschrecken, denn den Wert dieser Möglichkeit solltet ihr auf keinen Fall unterschätzen! Doch kommen wir zu den Fähigkeiten. Ihr setzt eure Kämpfer auf dem Feld ein und während sie den Gegnern den Garaus machen, auf diese Weise levelt ihr eure kleinen Figuren und bekommt dafür Fähigkeitenpunkte. Diese FP könnt ihr dann für neue Fähigkeiten ausgeben. Geht hierfür im Menü auf „Einheiten“ und dann auf „Fähigkeiten erlernen“. Die neuen Fertigkeiten eurer Kämpfer schalten sich nicht von alleine frei, also achtet immer darauf und vergesst es nicht.

Apropos Charaktere: Die Helden, die euch im Kampf gegen die dunkle Macht unterstützen, sind noch lange nicht alles. Ihr könnt neue legendäre Helden und Verbündete freischalten. Dafür müsst ihr im Menü auf „Rufen“ klicken und könnt dort weitere Helfer beschwören. Dafür benötigt ihr allerdings Sphären und wir raten euch diese am Anfang auch genau dort zu investieren. Einer bis zwei neue Kämpfer werden euch nicht schaden.

Tipps zu Missionen und zum Potential

Es gibt einen Unterschied zwischen Quests bzw. Missionen und Kapiteln. Wenn ihr Fire Emblem Heroes spielt, dann folgt ihr den Kapiteln. Ihr habt aber auch die Möglichkeit, Quests und Missionen abzuschließen. Dabei handelt es sich um kleine Herausforderungen, die ihr zusätzlich absolvieren könnt. Diese findet ihr in dem Brunnen eures Schlosses. Sucht euch aus, was euch beliebt und vergesst nicht, die monatlichen Missionen abzuschließen. Für den Abschluss werdet ihr mit Items belohnt und könnt damit eure Kämpfer zusätzlich leveln. Das Schöne ist, dass ihr diese Missionen beliebig oft wiederholen könnt, was bedeutet, dass ihr sie auch gut zum schnellen Leveln nutzten könnt.

Einer der wichtigsten Tipps: Bei Fire Emblem Heroes könnt ihr das Potential eurer Helden freisetzen. Das bedeutet, dass ihr euch eure eigenen 5-Sterne-Charaktere schaffen könnt. Dafür müsst ihr mit dem Kämpfer Level 20 erreichen und dann eben sein Potential freisetzen. Dadurch wird er zwar auf Level 1 zurückgestuft, bekommt aber einen weiteren Stern in seiner Leiste. Neben des hohen Levels braucht ihr allerdings auch Heldenfedern, die ihr immer wieder als Belohnung im Story-Verlauf oder in Arenaduellen erhalten werdet.

Kampftipps für das Schlachtfeld

Das Kampfsystem von Fire Emblem Heroes ist recht einfach, dennoch wollen wir euch auch hier einige Tipps mit auf den Weg geben. Im Grunde verläuft es so: Ihr bewegt eure Figuren (so auch die Gegner) über Kästchen, bis ihr vor dem Feind steht und der Kampf ausbricht. Dieser funktioniert automatisch und ihr müsst nichts weiter tun. Die Vorbereitung findet vor dem Kampf statt. Diese funktioniert ähnlich wie Schere, Stein, Papier. Mit unseren Tipps könnt ihr das Kampfgeschehen allerdings für euch positiv beeinflussen.