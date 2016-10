22 0

Gestern ist der neue Trailer zu Final Fantasy XV erschienen. Dieser trägt den Titel "Omen" und zeigt Noctis in einigen action-geladenen Umgebungen und Traumsequenzen. Doch die aufmerksamen Augen einiger User haben nicht nur die wunderschöne Grafik beobachtet. Im Trailer soll sich ein Easter Egg verstecken, das wohl möglich auf ein neues Spiel hinweist.

Dabei geht es um die Szene, in der Noctis den Zug betritt. Er läuft dann ans andere Ende des Wagons und bleibt an der Tür stehen. Nun kann man an der Wand ein Poster entdecken, auf dem steht: "Neues Projekt gestartet - Jobs angeboten." Darunter sind dann noch die Worte "Business Division 2" zu finden. Genau dieses Poster soll der verräterische Hinweis auf ein neues Spiel aus der Feder der Final-Fantasy-XV-Macher sein.

Neue Projekte für Division 2

Denn Business Division 2 bezeichnet das Team, das sich für das Rollenspiel verantwortlich zeigt. Nun, da Final Fantasy XV den Gold-Status erreicht hat, gehen sie zu den DLCs über. Ob aber das ganze Team nur an den Zusatzinhalten arbeiten wird, darf bezweifelt werden. Viele vermuten anhand des Plakats, dass sich ein neues Projekt bereits in einer frühen Concept-Phase befindet. Natürlich sind dies nur Spekulationen. Aber wir halten euch auf dem Laufenden, falls es Neuigkeiten diesbezüglich gibt.



