Seit heute ist SquareEnix' neuester Final Fantasy-Streich offiziell im Handel erhältlich. Und das feiert das Traditionsunternehmen mit einem wunderbaren Live-Action-Trailer, der die Freundschaft beschwört.

Eigentlich ist SquareEnix ja eher für die ausladend-episch animierten Sequenzen bekannt. Doch für den Launch von Final Fantasy XV hat sich das Traditionsunternehmen dieses Mal von einem anderen Hit des Jahres 2016 inspirieren lassen.

Stranger Things lässt grüßen

Prinz Noctis, Gladiolus, Ignis und Prompto heißen die vier Freunde, die gemeinsam gegen das Böse antreten müssen. Und genauso wie die vier feschen Burschen mussten Mike, Dustin, Lucas und Eleven zusammenhalten, um in Hawkins ihren verschwundenen Freund Will wiederzufinden. Und die Inspiration ist im Live-Action-Trailer unverkennbar. Selbst der Song Stand by Me, hier gesungen von Florence + The Machine ist einer der Vorlagen von Stranger Things entlehnt: der Stephen King-Verfilmung Stand by Me - Das Geheimnis eines Sommers von 1986.

Wer von euch hat Final Fantasy XV bereits?

Final Fantasy - Mit Chocobos und Kulleraugen zur Legende: Die Geschichte von Final Fantasy Infos zum Spiel Klicken, um Bilderstrecke zu starten (35 Bilder)

