Für Final Fantasy XV kommt die eigens entwickelte Luminous-Engine von Square Enix zum Einsatz. Noch war nicht klar, ob die Macher auch am Ende damit zufrieden sind oder vielleicht bei kommenden Ablegern wieder auf etablierte Systeme umschwenken. Doch ein Patenteintrag scheint nun mehr zu verraten.

Denn nun ist ein Patent auf die sogennante "Luminous Studio Pro"-Engine eingereicht worden, die sich nochmal von dem Patent aus dem Jahre 2012 unterscheidet. Dabei handelt es sich vermutlich um die weiterentwickelte und wohlmöglich vorerst finale Engine des Rollenspiels. Damit dürfte klar sein, dass Square Enix die Engine auch in Zukunft in irgendeiner Art und Weise nutzen will. Bislang ist nur noch nicht bekannt wofür.

World of Wonders

Zuletzt wurde die Engine mit dem sogenannten "World of Wonders"-Trailer vor einigen Monaten präsentiert. Diesen zeigen wir euch weiter unten noch einmal. Andere Projekte bei Square Enix, die in eine ähnliche Kerbe wie Final Fantasy XV schlagen, werden indes weiter mit anderen Systemen entwickelt. So entsteht aktuell das Final Fantasy VII Remake und Kingdom Hearts mit Hilfe der Unreal Engine 4.



Aktuellstes Video zu Final Fantasy XV

