Seid ihr gerade auf der Suche nach dem perfekten Traumauto und habt zufällig noch eine hohe Affinität für Final Fantasy XV sowie das entsprechende Kleingeld parat? Dann gibt es nun einen schicken Audi R8 im FFXV-Design, der nur an einen glücklichen Menschen mit extrem viel Kohle in der Tasche verkauft wird.

Denn der schicke Flitzer wird nicht versteigert. Eine Lotterie soll lediglich entscheiden, wer den Wagen mit Final-Fantasy-Applikationen kaufen kann. Der schmale Taler der dafür nötig ist? 469.000 Dollar werden für den Audi R8 fällig. Nur zum Vergleich: Ein normaler Audi R8 ohne FFXV-Design und weiteren Schickschnack kostet etwa nur ein Drittel dieses Luxuswagens.

Die große Lotterie zum Wagen

Am 21. November 2016 soll dann die Lotterie starten, mit der ein Käufer herausgefunden wird. Dann könnt ihr euch auf einer speziellen Seite anmelden und darauf hoffen, dass ihr einen extremen Batzen Geld ausgeben dürft. Übrigens gibt es nur ein einziges Exemplar des FFXV-Wagens. Das dürfte wohl auch den Preis erklären. Wer sich lieber etwas moderateren Preisen zuwenden will: Final Fantasy XV erscheint am 29. November 2016 für PS4 und Xbox One.



