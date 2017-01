22 0

Schon bald steht ein großes Fest für Freunde von Final Fantasy XV an. Der "Mogry Chocobo Carnival" ist in der Stadt und bringt euch einiges an Abwechslung. Den ersten Trailer gibt es schon jetzt zu sehen. Wir zeigen euch, was ihr bei dem Event alles erleben könnt.

Das Video findet ihr am Ende unserer News. Leider ist das Ganze nur auf Japanisch. Aber es liefert zumindest einen guten Einblick auf das Festival von Final Fantasy XV. Die Stadt Altissia, die ihr im letzten Drittel des Spiels erreichen könnt, wird dann festlich mit Chocobo- und Mogry-Figuren geschmückt. Ob es Spiele geben wird, die ihr auf dem Festplatz auf dem Wasser absolvieren könnt, wird leider nicht gezeigt. Wir gehen aber stark davon aus, dass sich das Event von Final Fantasy XV nicht nur auf das Aussehen der Stadt auswirkt.

Wie bekommt ihr das Event?

Um das Event, das am 24. Januar 2017 an den Start geht, auch für euren Spielstand freizuschalten, müsst ihr das Holiday-Pack herunterladen. Davon gibt es auch eine kostenlose Variante, falls ihr euch den DLC nicht kaufen wollt oder den Season Pass zu Final Fantasy XV nicht besitzt. Danach startet das Event automatisch, wenn die Zeit gekommen ist. Abhängig vom Paket (kostenlos oder kostenpflichtig) erhaltet ihr dann verschiedene Ausrüstungspakete für Noctis und seine Crew.



