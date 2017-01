22 0

Für Final Fantasy XV geht es am 24. Januar mit einem neuen Event heiß her. Denn zu diesem Zeitpunkt wird die Stadt Altissia mit Chocobos und Mogrys überschwemmt. Ihr dürft Noctis dann neu einkleiden und an diversen Minispielen teilnehmen. Einen Trailer dazu gibt's am Ende dieser News.

Denn bislang gab es nur die neuen Verkleidungen zu sehen, die mit dem Event für Final Fantasy XV Einzug ins Spiel halten. Ihr dürft euch aber auch in einer Art Geschütz-Minispiel und einem Chocobo-Rennen verdienen. Und sicherlich werden für eure Leistungen einige schicke Belohnungen für Noctis und seine Heldentruppe warten.

Zugang zum FFXV-Event

Damit ihr am Event von Final Fantasy XV teilnehmen könnt, müsst ihr das Holiday-Pack im PSN oder im Xbox-Live-Marketplace herunterladen. Dieses gibt es zum Glück nicht nur in einer kostenpflichtigen Version. Auch der Gratis-DLC qualifiziert euch für die Teilnahme am Chocobo- und Mogry-Event. Jedoch erhaltet ihr dann etwas einfachere Kostüme. Neben dem Event wird Final Fantasy XV mit dem nächsten Update auch eine Kamera-Funktion ins Spiel eingefügt. Dann könnt ihr an jeder Stelle des Spiels (außerhalb von Kämpfen) Bilder machen.



Final Fantasy - Mit Chocobos und Kulleraugen zur Legende: Die Geschichte von Final Fantasy Infos zum Spiel Klicken, um Bilderstrecke zu starten (35 Bilder)

Final Fantasy XV ist für PS4 und Xbox One erschienen. Jetzt bei Amazon kaufen oder direkt downloaden bei gamesrocket.