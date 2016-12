Final Fantasy 15 - Überleben maximieren: Seltene Items finden und Gladio fördern

Euer Kumpel Gladiolus bei Final Fantasy 15 ist eine richtige Spürnase, denn er kann nach Kämpfen neben den normal gedroppten Gegenständen auch seltene Items finden, die sonst niemand aufspürt. Dies liegt an seiner Fähigkeit „Überleben“. Damit Gladiolus nun noch mehr und noch seltenere Items findet, müsst ihr die Überleben-Fähigkeit erhöhen. Wir verraten euch, wie ihr das am besten anstellt.

Jeder eurer Kameraden hat eine besondere Fähigkeit. Während Gladio durch seine Fähigkeit „Überleben“ dazu in der Lage ist, seltene Gegenstände zu finden, ist Ignis dafür zuständig, verschiedene Gerichte zu kochen und euch so einen Vorteil auf eure Statuswerte zu verschaffen. Kennt ihr eigentlich schon alle Rezepte, die er kochen kann? Nein? Dann schaut doch mal in unseren Guide. Prompto dagegen, hat eine eher nicht so wertvolle Funktion: Er ist der Fotograf und macht tolle Fotos von eurem Roadtrip durch Eos.

Final Fantasy 15 – Überleben steigern: So geht's

Warum auch immer, aber Gladiolus findet nach einem Kampf komischerweise seltene Items, welche die Feinde wohl fallen gelassen haben. Wenn ihr nun seine Fähigkeit „Überleben“ steigert, dann könnt ihr auch die Chance erhöhen, dass er noch seltenere Gegenstände findet. Je höher ihr also „Überleben“ levelt, desto bessere Items kann Gladio finden.

Um „Überleben“ zu maximieren, müsst ihr keinen unerwarteten Trick anwenden. Tatsächlich reicht es schon aus, wenn ihr Schritte sammelt. Das heißt also, ihr müsst laufen, denn mit jedem Schritt landet auf Gladios Konto ein Talentpunkt. Dieser steigert wiederum die Stufe der Fähigkeit „Überleben“. Versucht deshalb, so viele Ziele wie nur möglich zu Fuß zu erreichen. Also beispielsweise, wenn ihr zu Dungeons gelangen wollt.

Lasst also einfach mal den Regalia stehen und geht zu Fuß. Dabei gelangt ihr ohnehin besser an Orte, wo es Nebenmissionen gibt. Oder ihr trefft auf Kreaturen, die ihr jagen könnt, um so zusätzliche FP einzusammeln.

Einen kleinen Trick gibt es dann dabei aber doch:

Ihr habt die Möglichkeit, die Anzahl eurer Schritte zu erhöhen. Dafür müsst ihr beim Sprinten unendlich Ausdauer haben. Geht also in die Optionen und aktiviert die Ausdauerleiste. Das sorgt dafür, dass ihr, wenn ihr Kreis/B drückt, solange sprintet, bis der Ausdauer-Balken fast leer ist. Ist das der Fall, dann wird Noctis auch eine bestimmte Körperhaltung einnehmen, indem er sich hinhockt und verschnaufen will. Lasst nun die Sprint-Taste los und drückt sie erneut, sobald er sich wieder aufrichtet – So lädt sich die Ausdauerleiste wieder auf und ihr könnt richtig viele Schritte sammeln. Das wiederum sorgt dafür, dass sich „Überleben“ stark und schnell maximiert.

Schaut euch das Youtube-Video von Random Chievo an, wenn ihr wissen möchtet, wie der Trick in bewegten Bildern aussieht:

Übrigens könnt ihr wahlweise auch Gerichte wie das „Saftige Holfällersteak“ oder die „Königsweg-Paella“ essen, da diese auch kurzzeitig unbegrenzte Ausdauer ermöglichen.

Seltene Gegenstände finden: Wie hoch ist die Chance für einen Fund?

Seltene Items sind wichtig bei FF XV. Ihr könnt sie zum Beispiel verkaufen und so Gil verdienen. Allerdings befinden sich unter den seltenen Items auch Heiltränke, Elixiere oder Gegengifte, die enorm wertvoll im Kampf sind. Darum ist es auch so wichtig, dass Gladiolus für euch bei Final Fantasy 15 seltene Items aufspürt.

Konntet ihr nun seine Fähigkeit „Überleben“ steigern, dann ist noch wichtig, dass ihr bei einem Kampf alle Feinde tötet, die im Gebiet rot markiert sind. Ihr seht dann die Beute, die ihr erhaltet, weil diese über eurer Gesundheitsleiste angezeigt wird.

In der nachfolgenden Tabelle haben wir für euch alle seltenen Items aufgelistet, die ihr erbeuten könnt. Einige dieser seltenen Items könnt ihr sowieso nur finden, wenn „Überleben“ eine bestimmte Stufe erreicht hat. Darum findet ihr hier auch Informationen dazu, auf welcher Stufe der Fähigkeit „Überleben“ ihr den jeweiligen Gegenstand finden könnt und wie hoch die Chance dafür ist: