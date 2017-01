Final Fantasy 15 - Totomostro: Wetten bei Monster-Arena-Kämpfen abgeben und gewinnen

Ihr werdet bei Final Fantasy 15 mit einigen Mini-Spielen und kleineren, unterhaltsamen Nebentätigkeiten bei Laune gehalten, die zwischendurch auch mal für Abwechslung sorgen sollen. Dazu gehört auch die Totomostro-Arena, in der ihr Wetten auf Monster-Kämpfe abgeben könnt, welche euch je nachdem eine tolle Belohnung bescheren. Lest hier alles Wissenswerte zur Totomostro-Arena, welche Boni es gibt und wie ihr Wetten abgeben könnt.

Auch mit dem Mini-Spiel „Justice Monsters Five“ könnt ihr euch bei Final Fantasy 15 die Zeit vertreiben. Hierbei handelt es sich um ein Spiel, das ihr an einem Automaten – ähnlich wie in einer Spielhalle – durchführt. Es ähnelt einem Flipper, wie der Spieleklassiker Pinball. Während ihr hier selber Monster besiegen müsst, braucht ihr in der Totomostro-Arena nur zugucken, wie sich die Monster hier gegenseitig fertig machen. Wer von ihnen wird wohl gewinnen?

Final Fantasy 15 – Wetten, dass...?: Totomostro finden und loswetten

Um Wetten bei Totomostro abschließen zu können, müsst ihr zunächst einmal zur Galviano-Arena gelangen. Begebt euch dafür nach Altissia, wo ihr im Nordosten auf die Haltestelle Listro-Park-Süd stoßen solltet. Dies ist eine Haltestelle für Gondeln. Beinahe wie im schönen Venedig könnt ihr nun über den Kanal hinüber zur Galviano-Arena schippern, welche einem Kolosseum gleicht.

In der Galvanio-Arena angekommen, könnt ihr euch nun die Kämpfe anschauen. Euch erwarten sehr unterschiedliche Monster-Kämpfe. Ihr solltet zunächst einige Testdurchgänge machen, in denen ihr geringe Einsätze setzt und das Spiel erst einmal in Ruhe kennenlernt. Zunächst müsst ihr euch aber die Währung besorgen, die bei Totomostro gebräuchlich ist: Die Galviano-Chips. Diese müsst ihr kaufen. Ein Galviano-Chip kostet 10 Gil.

Das Prinzip von Totomostro ist simpel. Ihr müsst quasi gar nicht selbst aktiv werden und kämpfen. Stattdessen setzt ihr einige Galviano-Chips auf das Team, von dem ihr glaubt, es könnte gewinnen:

Euer Team gewinnt : Ihr erhaltet eine Belohnung, wenn ihr richtig gelegen habt. So bekommt ihr etwa noch mehr Galviano-Chips, welche ihr gegen wertvolle Belohnungen, wie beispielsweise Accessoires, eintauschen könnt.

: Ihr erhaltet eine Belohnung, wenn ihr richtig gelegen habt. So bekommt ihr etwa noch mehr Galviano-Chips, welche ihr gegen wertvolle Belohnungen, wie beispielsweise Accessoires, eintauschen könnt. Euer Team verliert : Liegt ihr allerdings falsch und euer Team verliert, dann verliert ihr auch euren gesamten Einsatz.

: Liegt ihr allerdings falsch und euer Team verliert, dann verliert ihr auch euren gesamten Einsatz. Der Kampf geht unentschieden aus: Während des Kampfes läuft eine Zeit ab. Hat sich diese dem Ende geneigt und es steht pro Team jeweils noch ein Kämpfer auf den Beinen, dann ist der Kampf unentschieden zu Ende gegangen. In dem Fall bekommt ihr euren ganzen Einsatz zurück, nicht mehr, aber auch nicht weniger.

Wollt ihr hohe Gewinne erzielen, dann müsst ihr natürlich auch sehr risikobereit sein. Doch Vorsicht: Bedenkt, dass ihr auch genauso viel verlieren könnt. Wir empfehlen euch also, stets den Spielstand zu sichern, bevor ihr die Totomostro-Arena betretet. Geht eure Wette schief, dann ladet einfach neu.

Totomostro: Wetteinsätze und Chancen

Wollt ihr Wetten, dann müsst ihr die Wett-Optionen wählen, wobei ihr sogleich zur Teamauswahl gelangt. Doch welches Team wird wohl gewinnen? Folgende Kriterien sind bei der Wahl entscheidend:

Wie stehen die Chancen? Die Gewinnquote wird über einen Zahlenwert angegeben. Je höher diese Zahl ist, desto besser sind auch die Gewinnchancen. Allerdings ist auch das Risiko größer. Schaut euch also auch noch die anderen Kriterien an.

Die Gewinnquote wird über einen Zahlenwert angegeben. Je höher diese Zahl ist, desto besser sind auch die Gewinnchancen. Allerdings ist auch das Risiko größer. Schaut euch also auch noch die anderen Kriterien an. Wie fit ist das Team? Die blauen Pfeile verdeutlichen die derzeitige Verfassung des Teams. Je mehr blaue Pfeile angezeigt werden, desto fitter ist das jeweilige Team.

Die blauen Pfeile verdeutlichen die derzeitige Verfassung des Teams. Je mehr blaue Pfeile angezeigt werden, desto fitter ist das jeweilige Team. Wie hoch ist die Angriffskraft? Wenn ihr euch auf Totomostro einlasst, dann solltet ihr bereits einiges an Erfahrung in Sachen Kampf und Monster gesammelt haben. Dementsprechend solltet ihr auch schon viele Arten von Kreaturen kennen sowie auch ihr Kampfverhalten, ihre Angriffe und Kräfte. Achtet darauf, dass Einzelkämpfer nicht immer zwingend im Nachteil sind. Besitzen diese nämlich höhere Angriffswerte, dann kann auch ein Einzelner eine ganze Horde von Monstern umpusten. Wenn euch das bewusst ist, dann könnt ihr eure Entscheidungen klug wählen und auf das richtige Team setzen.

Habt ihr euch für ein Team entschieden, dann klickt auf „Kampf beginnen“ und es kann losgehen.

Teams und Kämpfe: Favoriten mit Grydas anfeuern und Kämpfe beeinflussen

Bei den Totomostro-Gladiatorenkämpfen in der Arena bietet sich euch die Möglichkeit, den Kampf zu beeinflussen, indem ihr ein paar besondere Vuvuzelas - ich meine natürlich Tröten - zur Hilfe nehmt. Diese Tröten heißen bei FF 15 Grydas. Während sich die Monster nun gegenseitig bekämpfen, könnt ihr sie damit anfeuern und zugleich einige Effekte damit bewirken. Ihr könnt die verschiedenen Grydas bei dem Händler kaufen, der seinen Stand in der Nähe der Gondel-Haltestelle hat. Folgende Grydas stehen euch zur Auswahl:



Gryda



Effekt



Gil



Gryda der Tapferkeit



Heilt die Monster eures Teams.



Von Anfang an verfügbar.



Gryda der Reinigung



Entfernt alle Negativzustände eures Teams.



8.000



Gryda der Wildheit



Erhöht die Angriffskraft, senkt zugleich aber die Verteidigungskraft eures Teams.



18.000



Gryda der Zähigkeit



Erhöht die Verteidigungskraft eures Teams



24.000



Gryda des Mutes



Erhöht die Angriffskraft eures Teams.



30.000



Wie ihr sehen könnt, sind die Grydas nicht gerade billig. Aber ihre Wirkung kann enorm und wirkungsvoll sein. Manchmal kann die Gryda über Sieg oder Niederlage entscheiden. Ihr müsst sie nur clever einzusetzen wissen. Gerade, wenn die Wetteinsätze riskant und hoch sind, können euch die Grydas zum sicheren Sieg verhelfen.

Einen richtig großen Vorteil könnt ihr eurem Team beispielsweise dann verschaffen, wenn ihr zu Beginn des Kampfes die Gryda des Mutes und die Gryda der Zähigkeit tröten lasst.

Mit L1+R1 bzw. LB+RB könnt ihr zwischen den Grydas-Tröten hin und her wechseln. Um sie dann zu benutzen, drückt ihr Kreis bzw. B, sobald die Info auf dem Bildschirm erscheint. Konntet ihr die Anzeige komplett füllen, dann tritt der entsprechende Effekt ein.

Die Preise bei Totomostro

Habt ihr ein paar Wetten bei Totomostro in Final Fantasy 15 gewonnen und konntet einige Galviano-Chips sammeln? Dann könnt ihr diese gegen folgende Belohnungen eintauschen: