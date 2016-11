Final Fantasy 15 - Tipps und Tricks für den Kampf um das Königreich Lucis

Egal, ob ihr eingefleischte Final-Fantasy-Fans oder aber Neulinge seid, Final Fantasy 15 ist etwas für jeden Gamer. So wurde der neuste Teil vom Universum der vorherigen Teile losgelöst und steht nun gänzlich für sich allein. Einsteiger können also getrost in die Geschichte eintauchen. Und damit euch der Start noch leichter gelingt, findet ihr bei uns einige nützliche Tipps und Tricks für den Einstieg in Final Fantasy 15.

Final Fantasy ist eine Mischung aus Roadtrip, Männerfreundschaft, Liebe, Magie und ganz nebenbei müsst ihr natürlich noch euer Königreich zurückerobern. Ihr schlüpft nämlich in eine Prinzenrolle – nein, nicht die zum Essen. Ihr seid Prinz Noctis Lucis Caelum und müsst um euer Königreich namens Lucis kämpfen, welches von dem Imperium Nilfheim eingenommen wurde. Dabei unterstützen euch eure treuen Freunde, die alle unterschiedliche Charaktere und Fähigkeiten haben. Gerade damit solltet ihr gut umgehen und die verschiedenen Taktiken und Kommandos geschickt einsetzen können.

Final Fantasy 15 – Tipps und Tricks für fesche Prinzen und die, die es noch werden wollen

Unser erster Tipp für Final Fantasy 15 ist simpel und Einsteiger würden dies wahrscheinlich auch ohne Aufforderung machen: Spielt das Tutorial komplett durch. Diese Tipps solltet ihr außerdem beachten:

Riesige, offene Welt : Zuerst solltet ihr euch einen Überblick über die Spielwelt verschaffen, die wirklich groß ist. Welche Möglichkeiten gibt es in Final Fantasy 15? Das könnt ihr nur ergründen, wenn ihr nicht nur strikt der Hauptmission folgt, sondern auch mal einige Nebenmissionen erledigt, die optional sind. Zudem könnt ihr hierbei tolle Belohnungen einsammeln, wie etwa den beliebten Chocobo. Auch eure Kampftaktik könnt ihr so bei verschiedenen Kämpfen trainieren, die nebenbei auf euch warten. Nutzt überdies alle Ressourcen, die euch Final Fantasy 15 bereitstellt. Ihr findet sie überall in der Welt und könnt sie dann auch clever einsetzen.

Dieses Schmuckstück, der Regalia, bringt euch bei Final Fantasy 15 von A nach B.

Rezept-Zutaten sind es immer wert, gesammelt zu werden, denn Mahlzeiten stärken eure Fähigkeiten. Dies ist besonders effektiv, wenn es sich um gute Zutaten handelt. Esst stets eine gute Mahlzeit vor einem großen Kampf. Level-Empfehlung: Für jede Mission gibt es eine Level-Empfehlung, an die ihr euch halten solltet, weil euch hier auch oft Feinde begegnen, die ihr dann erst ab dem jeweiligen Level besiegen könnt. Ist euer Level niedriger, dann werdet ihr kaum eine Chance haben.

Einsteiger-Tipps zum Kämpfen bei Final Fantasy 15