Final Fantasy 15 - Streifzüge mit den Kumpels: Alle Gespräche finden und Beziehungen verbessern

Eure Kumpel bei Final Fantasy 15 sind die besten Freunde überhaupt. Sie stehen immer an eurer Seite und ihr könnt in jeder Situation auf ihre Unterstützung hoffen. Dennoch könnt ihr die Beziehung zu ihnen noch verbessern, indem ihr mit jedem einzelnen von ihnen auf Streifzug geht und besondere Momente erlebt. Zusätzlich bekommt ihr 20 Fertigkeitenpunkte dazu. Ihr solltet die Streifzüge also nicht vernachlässigen. Darum verraten wir euch, wo ihr die Streifzüge bei FF 15 finden könnt und welche Aufgabe euch dabei erwartet.

Final Fantasy XV - Chocobos freischalten im Video 18 weitere Videos

Zugegeben, bei den Streifzügen erwarten euch keine besonders großen Herausforderungen. Dennoch müsst ihr ein wenig Geschick beweisen, denn ihr wollt ja am Ende auch die Beziehung zu eurem Kumpanen verbessern. Im Grunde sind diese Streifzüge auch zu einem Großteil dazu da, ein wenig Abwechselung ins Spiel zu bringen. So spielen die Streifzüge am Rande der Kämpfe und der Erkundung von Eos eine wichtige Rolle.

Final Fantasy 15 – Alle Streifzüge im Überblick: So verbessert ihr die Beziehungen

Es gibt insgesamt 10 Streifzüge bei Final Fantasy 15. Hierbei handelt es sich um kurze Nebenaufgaben, die meistens an den Refugien gestartet werden. Hier kommt es nämlich immer zu unterschiedlichen Gesprächen zwischen Noctis und seinen Freunden. Meistens bitten euch die Boybandmitglieder hier um einen Gefallen. In der Regel sind die Streifzüge eher weniger komplex. Ihr müsst eigentlich nur die Kommandos befolgen, die euch angezeigt werden. Für die Charakterentwicklung sind die Streifzüge allerdings sehr wichtig, da ihr nur so die Beziehungen zueinander stärken könnt.

Folgende Streifzüge erwarten euch bei Final Fantasy 15. Ihr findet die Fundorte auch auf der Karte darunter:

1. Der diebische Chocobo

2. Der Spiegelkönig

3. Stadtbummel

4. Floristik für Frühaufsteher

5. Bitte Lächeln

6. Schnippische Freuden

7. Aus nächster Nähe

8. Gerührt, nicht geschüttelt

9. Wallfahrt nach Hammerhead

10. Morgenstund hat Sand im Schuh

FF 15 – Alle Streifzüge finden

In der nachfolgenden Tabelle findet ihr noch einmal alle Streifzüge inklusive des Fundortes und der Aufagbe, die es dabei zu erledigen gilt. Überdies verraten wir euch, für wen ihr die Aufgabe erfüllt bzw. zu welchem Freund ihr hier die Beziehung verbessert.