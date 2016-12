Wenn ihr bei Final Fantasy 15 mit eurem Wagen unterwegs seid, könnt ihr die Soundtracks der Vorgänger aus der Final-Fantasy-Reihe hören. Das ist unglaublich toll, denn den Fan entführt es in Erinnerungen an vergangene glorreiche Schlachten. Seid ihr also mit einigen Neuerungen nicht zufrieden, dann besorgt euch den Soundtrack zu eurem Lieblingsteil und hört die Songs rauf und runter. Es wird euch glücklich machen! Aus diesem Grund verraten wir euch die Fundorte aller CDs.

Wollt ihr alle Songs für euer Fahrzeug freischalten, braucht ihr euch eigentlich nur mit ein wenig Geld einzudecken, denn die Musik für die Fahrten bei Final Fantasy 15 könnt ihr ausschließlich kaufen. Die Soundtracks sind nicht teuer, aber falls ihr doch Tipps braucht, um schnell viel Gil zu verdienen, dann folgt dem Link zu unserem Guide. Die CDs sind in einigen Läden in EOS zu erwerben. Welchen Soundtrack ihr in welchem Laden bekommt, zeigt euch die folgende Tabelle.

Final Fantasy 15 – Fundorte aller Soundtracks

Für Einsteiger in die Final-Fantasy-Reihe ist das vielleicht kein wichtiges Thema, aber ich als Fan der älteren Teile fiel aus allen Wolken, als ich im Regalia saß und den Soundtrack zu FF 8 gehört habe. Dann folgte FF 7 und ich habe mich nicht mehr eingekriegt. Das Fahren mit dem Auto war dann plötzlich gar nicht mehr langweilig, sondern vermittelte mir ein warmes Gefühl. Es hält zwar nicht lange an, denn irgendwann kann man auch diese Songs nicht mehr hören, dennoch solltet ihr es unbedingt eine Weile genießen. Diese Soundtracks haben wir gefunden:

Soundtrack Fundort Kosten in Gil FF I-Hits Grundausstattung - FF II-Hits JM-Markt Langwithe 100 FF III-Hits Coernix-Tankstelle Alstorland 100 FF IV-Hits Hammerhead Mini-Mart 100 FF V-Hits Galdin-Kai Aldares Allerlei 100 FF VI-Hits JM-Markt Taelpar 100 FF VII-Hits Grundausstattung - FF VIII-Hits Hammerhead Mini-Mart 100 FF IX-Hits (Teil 1: Original Soundtrack) Coernix-Tankstelle Cauthess 100 FF IX-Hits (Teil 2: OST Plus) Coernix-Tankstelle Cauthess 100 FF X-Hits Wiz' Chocobo-Ranch Kiosk 100 FF XI-Hits (Teil 1: Original Soundtrack) Burbosts Allerlei 100 FF XI-Hits (Teil 2: Rise of the Zilart) Burbosts Allerlei 100 FF XI-Hits (Teil 3: Chains of Pyromathia) Burbosts Allerlei 100 FF XI-Hits (Teil 4: OST Plus) Burbosts Allerlei 100 FF XI-Hits (Teil 5: Wings of the Goddes) Burbosts Allerlei 100 FF XII-Hits Verinas-Markt Ravatogha 100 FF XIII-Hits Grundausstattung - FF XIV-Hits (Teil 1: Original Soundtrack) Coernix-Tankstelle Lestallum 100 FF XIII-Hits (Teil 2: A Realm Reborn) Coernix-Tankstelle Lestallum 100 Dissidia FF-Hits JM-Markt Alt-Lestallum 500 FF Type-0-Hits JM-Markt Altissia 1.000 Dissidia 012 FF-Hits JM-Markt Alt-Lestallum 500 Lucis-Hits Grundausstattung - Afrojack Grundausstattung - Kingsglaive Grundausstattung - Justice Monsters Five Grundausstattung -

Wie sieht es bei euch aus? Nutzt ihr die Möglichkeit, in eurem Wagen Musik zu hören oder seht ihr bloß zu, dass ihr so schnell wie möglich zum Zielort gelangt? Hinterlasst uns eure Meinung gerne in den Kommentaren und verratet uns doch, welchen Soundtrack oder welche Songs ihr auf Touren am liebsten hört.