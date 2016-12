Final Fantasy 15 - Kochen: Alle Rezepte, ihre Fundorte und Effekte

Wollt ihr bei Final Fantasy 15 so richtig lecker Essen, dann lasst Ignis einfach kochen. Die Rezepte müsst ihr allerdings erstmal finden. Am Anfang kann Ignis nur wenige Gerichte zubereiten, die euch nette Boni für Anfänger bringen. Wollt ihr die Rezepte allerdings richtig ausnutzen, solltet ihr die Fertigkeit Kochen ausbauen und neue Gerichte erlernen. Auch die Zutaten werdet ihr erst einmal finden müssen.

Alle Charaktere haben ihre Lieblingsgerichte, die bei Final Fantasy 15 als Leibgerichte bezeichnet werden. Diese Mahlzeiten solltet ihr kochen, da sie zusätzliche Boni für die Gruppe verschaffen. Dadurch könnt ihr schneller leveln oder eure Kommandobalken schneller füllen lassen. Welche Boni ihr für die einzelnen Gerichte bekommt und wo ihr die Rezepte finden könnt, zeigt euch unsere Tabelle. Darin werden auch alle Leibgerichte extra hervorgehoben.

Final Fantasy 15 – Kochen oder Restaurants nutzen?

Bei FF 15 gibt es zwei verschiedene Wege, die Boni von Essen zu nutzen. Entweder ihr sucht euch am Abend ein Refugium und zeltet dort. In diesem Fall wird Ignis für euch Kochen und auf diese Weise auch seine Fertigkeit verbessern. Die andere Möglichkeit ist, in einem Restaurant essen zu bestellen. Hier werdet ihr teilweise sehr viel Geld los. Wollt ihr also wissen, wie ihr schnell Gil verdienen könnt, folgt dem Link zu unserem Guide.

Der Nachteil eines gekauften Essens ist, dass die Effekte auf 24 Stunden beschränkt sind und teilweise ausschließlich in den Ortschaften wirken, in denen ihr die Gerichte gekauft habt. Doch egal, ob ihr das Essen durch Kochen oder durch Kaufen heranschafft, die Boni werden zu denen, die ihr durch Ausrüstung und Accessoires erlangt, hinzuaddiert. Lasst ihr Ignis aber kochen, wird er durch Stufenaufstieg weitere Rezepte freischalten.

Wo gibt es seltene Zutaten?

Die meisten Zutaten bei FF 15 werdet ihr ganz einfach finden können. Begebt euch zu den Erntestellen, die auf der Karte mit einem gelben Blatt eingezeichnet sind, macht Jagdaufträge, geht Angeln oder kämpft in Dungeons, wo ihr seltene Monster und dadurch auch Zutaten finden werdet. Außerdem findet ihr überall in Eos Poster, Magazine und Kochbücher verteilt, die euch neue Rezepte zum Kochen verraten. Eine weitere Möglichkeit sind NPCs. Seht ihr jemanden essen, dann schaut genau zu. Vielleicht kann Ignis die Zutaten für dieses Gericht erraten. Doch finden müsst ihr sie trotzdem. Die seltenen Zutaten können da Probleme bereiten, weshalb euch die folgende Liste einiger davon ihre Fundorte verrät.

Alabasterhorn-Filet: Alabasterhorn (Chance: 50%)

Alabasterhorn (Chance: 50%) Behemoth-Filet: Nebelauge (Chance: 100%), Tyrannen-Behemoth (100%), Behemoth (100%) und Kauf

Nebelauge (Chance: 100%), Tyrannen-Behemoth (100%), Behemoth (100%) und Kauf Catblepus-Brustfilet: Catblepus (Chance: 50%)

Catblepus (Chance: 50%) Celluna-Rogen: Mini-Game Totomostro und Kauf

Mini-Game Totomostro und Kauf Doppelhorn-Steak: Nebenmission „Jägerschnitzel wider Willen“ von Takka, als Beute von Doppelhorn (St. 23: Chance: 100%) und Kauf

Nebenmission „Jägerschnitzel wider Willen“ von Takka, als Beute von Doppelhorn (St. 23: Chance: 100%) und Kauf Feines Cleigne-Mehl: Nebenmission „Ein Beerendienst“ von Coctura erledigen und Kauf

Nebenmission „Ein Beerendienst“ von Coctura erledigen und Kauf Garula-Filet: Garula (Chance: 75%), Gras-Garula (75%), Garula-Kälbchen (50%) und Kauf

Garula (Chance: 75%), Gras-Garula (75%), Garula-Kälbchen (50%) und Kauf Gighee-Schinken: Nebenmission „Malerische Liefertour“ von Takka und Kauf

Nebenmission „Malerische Liefertour“ von Takka und Kauf Greifen-Flanke: Nebenmission „Lestallums Leckereien“ von Takka, Greif (Chance: 75%), Greif bei einem Jagdauftrag (15%) und Kauf

Nebenmission „Lestallums Leckereien“ von Takka, Greif (Chance: 75%), Greif bei einem Jagdauftrag (15%) und Kauf Grobes Cleigne-Mehl: Nebenmission „Jägerschnitzel wider Willen“, Nebenmission „Die Eillieferung“ von Takka und Kauf

Nebenmission „Jägerschnitzel wider Willen“, Nebenmission „Die Eillieferung“ von Takka und Kauf Jabberwock-Lendenstück: Jabberwock (Chance: 50%) und Kauf

Jabberwock (Chance: 50%) und Kauf Kujata-Knochenmark: Molokujata (Chance: 75%) und Kauf

Molokujata (Chance: 75%) und Kauf Kükatrice-Keule: Kükatrice (Chance: 75%)

Kükatrice (Chance: 75%) Leidener Süßkartoffel: Nebenmission „Ein Beerendienst“ von Coctura und in Langwithe, bei der Raststätte zu finden

Nebenmission „Ein Beerendienst“ von Coctura und in Langwithe, bei der Raststätte zu finden Midgardsormr-Steak: Midgardsormr (Chance: 50%), Grootslang (50%) und Kauf

Midgardsormr (Chance: 50%), Grootslang (50%) und Kauf Montisaurus-Brustfilet: Montisaurus (Chance: 25%) und Kauf

Montisaurus (Chance: 25%) und Kauf Sahagin-Leber: Alpha-Sahagin (Chance: 50%)

Alpha-Sahagin (Chance: 50%) Saxham-Reis: Nebenmission „Die Eillieferung“ und „Lestallums Leckereien“ von Takka und Kauf

Nebenmission „Die Eillieferung“ und „Lestallums Leckereien“ von Takka und Kauf Schwertschweif-Lendenstück: Schwertschweif (Chance: 50%)

Schwertschweif (Chance: 50%) Spiegelpilz: In der Nähe der Meldacio-Jägerzentrale zu finden und Kauf

In der Nähe der Meldacio-Jägerzentrale zu finden und Kauf Ulwaat-Beeren: Auf der Kap-Caern-Farm gegen zwei Caern-Karotten tauschen und Kauf

Rezepte und ihre Fundorte

Ihr könnt nicht alle Rezepte nachkochen, die in Restaurants gekauft werden können. Das bedeutet, dass es dort immer Gerichte geben wird, die euch tolle Boni verschaffen, die ihr aber nur dort kaufen könnt. Das macht aber nichts, denn die Rezepte, die ihr finden könnt, dürften komplett ausreichend sein. Die folgende Tabelle zeigt euch die Fundorte, Freischaltbedingungen und Effekte aller Rezepte. Wir wünschen euch viel Spaß beim Kochen!