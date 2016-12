Final Fantasy 15 - Justice Monsters Five: So funktioniert's und das sind die Belohnungen

Justice Monsters Five ist eines der Mini-Games, die ihr bei Final Fantasy 15 mit Aussicht auf eine tolle Belohnung spielen könnt. Hierbei handelt es sich um eine Art Flipper-Automat und ihr müsst Monsterkugeln gegen Hindernisse prallen lassen. Wie Justice Monsters Five funktioniert, erklären wir euch in unserer Anleitung. Überdies verraten wir euch, welche Belohnungen euch beim Gewinnen erwarten.

Gewinne, Gewinne, Gewinne! Bei Justice Monsters Five spielt ihr euch an einem Spielautomaten die Finger wund. Ihr müsst viele Punkte erzielen, um am Ende auch eine besondere Belohnung zu erhalten. Zu den Belohnungen zählen vor allem Accessoires, die nicht nur der Schönheit dienen, sondern auch im Kampf sehr hilfreich sein können. Wollt ihr Genaueres über die Schmuckstücke erfahren, dann lest gern unseren speziellen Guide dazu.

Final Fantasy 15 – Justice Monsters Five spielen: Eine Anleitung

Wollt ihr bei Final Fantasy 15 Justice Monsters Five spielen, dann müsst ihr die Krähennest-Filialen aufsuchen oder das Café in Altissia, wo es die Spielautomaten gibt. In letzterem findet ihr übrigens auch Alession.

Geht nun zu einem der Justice-Monsters-Five-Spielautomaten. Eine Runde des Mini-Games kosten euch 10 Gil. Seid ihr dazu bereit, dann kann es auch schon losgehen. Das Spielprinzip ist im Grunde ganz einfach: Ihr müsst einige Monster, die zu einer Kugel geformt sind, auf andere Monster losschießen und sie taktisch gegen Hindernisse prallen lassen, um möglichst viele feindliche Monster zu erledigen. Ihr erhaltet zu Beginn 4 Monsterkugeln, die eine LP-Leiste haben. Die Monster erscheinen dann in Wellen und ihr müsst ihnen die LP abziehen. In der letzten Runde erscheint ein Boss, der natürlich mehr Leben besitzt. Sobald aber eure Lebensleiste auf Null gefallen ist, ist das Spiel vorbei und ihr habt leider verloren.

Kennt ihr noch das Spiel Pinball? So ähnlich funktioniert auch Justice Monsters Five. Je nachdem, wo sich euer Monsterball unterhalb des Spielbereiches auf der Wölbung (eine Art Schüssel) befindet, ändert sich die Richtung des Balls. Das bedeutet auch, dass der Ball schräg abgeschossen werden kann. So funktioniert die Steuerung von Justice Monsters Five:

Tastenkombination (PS4/Xbox One) Effekt X/A Drückt ihr X bzw. A, dann könnt ihr die Monsterkugel abschießen. Je länger ihr die Tasten gedrückt haltet, umso stärker ist der Schuss. Analogstick (links) Bestimmung der Flugbahn eurer Kugel beim Schießen. L1 & R1/LB & RB Damit könnt ihr die Monsterkugel auswählen. Dreieck/Y Auswechseln der Monsterkugel. Viereck/X Einsatz der Super-Fähigkeit Kreis/B Diese Tastenkombination beendet das Spiel.

Attacken, Schüsse und Gegner

Bei Spielbeginn rollt eure Monsterkugel auf dem Schüssel-ähnlichen Boden hin und her. Passt den richtigen Moment ab, um sie abzuschießen. Das Timing spielt bei Justice Monsters Five also eine wichtige Rolle. Es gibt zudem drei verschiedene Typen von Schüssen:

Kletterschüsse : Hierbei hangelt sich die Monsterkugel die Wand hinauf, um das gegnerische Monster so vielleicht von hinten erwischen zu können.

: Hierbei hangelt sich die Monsterkugel die Wand hinauf, um das gegnerische Monster so vielleicht von hinten erwischen zu können. Bombenschüsse : Schlägt dieser Schuss auf, dann kommt es zu einer Explosion, die argen Schaden verursacht.

: Schlägt dieser Schuss auf, dann kommt es zu einer Explosion, die argen Schaden verursacht. Perforierschüsse: Zielt mithilfe dieses Schusses gegen die Gegner durch, um so gleich mehrere von ihnen hintereinander zu erwischen.

Attacken der Gegner abpassen!

Selbstverständlich wehren sich eure Gegner auch. Sie schießen eine Art von Strahlen auf euch, die natürlich in regelmäßigen Abständen Schaden verursachen. Versucht, diese Schüsse abzupassen und direkt danach selbst anzugreifen.

Ihr habt zudem auch eine Super-Fähigkeit im Rückhalt. Hat sich die blaue Leiste neben dem Monster-Symbol gefüllt, dann müsst ihr nur noch Viereck/X drücken und das jeweilige Monster schießt entweder eine richtig starke Attacke ab oder eine Heilung. Es kommt aber auf das Monster an, welche Super-Fähigkeit es abschießt. Denkt also auch an jene Monster, die sich gerade nicht auf dem Schlachtfeld befinden. Ihr könnt ihre speziellen Fähigkeiten nutzen, um sie in besonderen Situationen taktisch einzusetzen.

Stärken und Schwächen: Was ist stark gegen...?

Wusstet ihr, dass ihr Justice Monsters Five auch in der Final-Fantasy-15-App spielen könnt? Hier könnt ihr auch Elementarkugeln und Monsterkugeln freischalten. Beachtet, dass jedes einzelne Monster ein Element besitzt. Dieses hat Stärken und Schwächen. Was ist also stark gegen was?

Feuer besiegt Erde

Erde besiegt Blitz

Blitz besiegt Wasser

Wasser besiegt Feuer

Licht besiegt Dunkelheit

Dunkelheit besiegt Licht

Gewonnen! Justice-Monsters-Five-Belohnungen

Normalerweise kostet eine Runde Justice Monsters Five 10 Gil. Aber in Altissia gibt es einen Automaten, an dem ein Spiel 10.000 Gil kostet. Allerdings werdet ihr auch stattlich dafür belohnt, wenn ihr das Spiel gewinnt. Die Belohnungen sind hier nämlich wesentlich wertvoller als bei den normalen Automaten.

Als Hauptgewinn könnt ihr eine Aufziehfigut von Lord Vexxos abstauben. Verkauft ihr sie, dann könnt ihr eine halbe Million Gil dafür bekommen. Aber ihr könnt sie auch als Katalysator benutzen, da sie euch die mächtigsten Zauber in ganz Eos herstellen lässt.

Normalerweise erhaltet ihr nach einem Gewinn bei Justice Monsters Five allerdings Schatztruhen. Diese könnt ihr wiederum gegen einen tollen Preis eintauschen. So könnt ihr zum Beispiel den Mogry-Talisman erhalten. Er ist sehr wertvoll und kann eure EP um 20 % erhöhen.

In der nachfolgenden Tabelle findet ihr alle Belohnungen, die ihr nach einem Sieg bei Justice Monsters Five abstauben könnt: