Final Fantasy 15 - Greifenfeder einfach bekommen

In Final Fantasy 15 wird euch Sania auf die Suche nach einer Greifenfeder schicken. Wenn ihr dieses Item haben wollt, müsst ihr euch mit einem Greif anlegen. Die Drop-Chancen sind allerdings sehr gering, wenn ihr einen erwischt, der über ein niedriges Level verfügt. Damit eure Chancen auf die Greifenfeder steigen und ihr diesen Gegenstand einfacher bekommt, könnt ihr allerdings bestimmte Vorbereitungen treffen.

Die Nebenmission „Im Auftrag des Doktors“ bekommt ihr von Sania, nachdem ihr zuvor bereits einige Missionen für sie erledigt habt. Bis dahin wird sie euch auf die Suche nach Fröschen schicken. Erst ab der sechsten Aufgabe werdet ihr Sania eine Greifenfeder holen müssen. Einen Greif zu finden ist dabei nicht das Problem, denn das könnt ihr im Rahmen der Jagdaufträge erledigen. Doch da fangen erst die Probleme an.

Habt ihr euch „Im Auftrag des Doktors – Greife“ von Sania abgeholt, dann begebt euch nach Lestallum, um dort mit dem Informanten auf dem Markt zu sprechen. Er wird euch mit dem Jagdauftrag „Herrscher der Lüfte“ versorgen. Bevor ihr euch allerdings zu eurem Ziel begebt, lest die folgenden Hinweise, die es euch vereinfachen, eine Greifenfeder von dem Gegner zu bekommen:

Greifenfeder finden ohne Bonus auf Fundrate

Es ist auch möglich, die Greifenfeder zu bekommen, ohne dass ihr euch mit Reis und Geflügel vollstopft. Dafür empfehlen wir euch allerdings nicht diesen Greif als Ziel. In Final Fantasy XV werdet ihr zwei weitere Vögel bekämpfen können. Den einen findet ihr nördlich des Alstormoors in Cuscae. Sein Level beträgt 53 und die Drop-Chance der Greifenfeder liegt bei 25%. Ein weiterer Vogel verbirgt sich in den Steyliff-Ruinen, hinter den verschlossenen Türen. Dort gelangt ihr allerdings erst hin, wenn ihr die Hauptstory zu Ende gespielt habt. Folgt dem Link für weitere Informationen. Besiegt ihr diesen Greif, werdet ihr 100%ig mit dem gewünschten Item belohnt.

Wir wünschen euch viel Spaß bei der Suche!