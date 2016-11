Final Fantasy 15 - Gil bekommen: So verdient ihr viel Geld

Bei Final Fantasy 15 werdet ihr viele Gil brauchen, denn schließlich wollt ihr eine gute Ausrüstung und zahlreiche nützliche Items kaufen können. Leider ist es nicht mehr ganz so einfach, wie es in den Vorgängern einmal war, Geld zu farmen. In unserem Artikel zeigen wir euch, wie ihr bei Final Fantasy XV am besten Gil verdienen werdet.

Final Fantasy XV - Trailer Extended Cut 15 weitere Videos

Kämpfe bringen euch leider keine Gil mehr ein, egal wie toll die Wertung am Ende ausfällt. Wollt ihr Geld verdienen, werdet ihr euch speziellen Aufgaben widmen müssen und eure Talente ordentlich spielen lassen. Nachfolgend listen wir euch die Methoden auf, die euch schnell viel Geld einbringen. Habt ihr weitere Ideen, wie man bei Final Fantasy 15 jede Menge Gil machen kann, dann hinterlasst uns eure Tipps in den Kommentaren.

Final Fantasy 15 – Gil verdienen gleich am Anfang

In Eos gibt es zahlreiche Restaurants, in denen ihr nicht lediglich Essen kaufen könnt. Hier könnt ihr auch Jagdaufträge annehmen und diese werden euch immer mehr Gil bringen. Gleich zu Beginn des Spiels werdet ihr auf ein solches Restaurant treffen. Schließlich habt ihr euer gesamtes Geld in die Reparatur des Autos gesteckt. Sucht also als erstes das Restaurant auf und sprecht mit dem Besitzer am Tresen. Folgt dem Link, um mehr über diese speziellen Herausforderungen zu erfahren. Es gibt nämlich einiges, was ihr beachten solltet. Für das Abschließen dieser Aufgaben, werdet ihr immer mit Moneten belohnt.

Geld mit Fotos bekommen

Auch am Anfang des Spiels erfahrt ihr, dass Prompto ständig Fotos schießt. Er tut dies beim Kämpfen, beim Rasten und auch, wenn ihr an schönen Sehenswürdigkeiten vorbeikommt. Diese Fotos werden für euch eine wunderbare Einnahmequelle darstellen. Bedenkt aber, dass Promptos Talent immer besser werden kann, sodass eure Fotos auch besser werden. Speichert seine hübschen Werke, wenn ihr am Abend rastet. Damit ihr Aufträge für Bilder bekommt, die ihr dann für Gil abschließt, geht ihr wie folgt vor:

Geht zum Aussichtspunkt in Lestallum. Hier werdet ihr einen Journalisten finden. Ihr erkennt ihn ganz leicht an der Kamera, die um seinen Hals hängt. Zudem sieht er Hugo „Hurley“ Reyes von Lost zum Verwechseln ähnlich. Dieser Journalist wird euch mit den erwähnten Aufträgen versorgen, denn er braucht passende Bilder für seine Artikel. Einige Besonderheiten müsst ihr dabei bedenken. Überall gibt es Sehenswürdigkeiten und wenn ihr diese fotografiert, werdet ihr von dem Journalisten Vyv dafür mit bis zu 12.000 Gil belohnt. Hierfür müsst ihr die Aufträge abgeschlossen haben. Der Journalist hat nicht viele Aufträge für euch, nehmt sie also alle mit, damit ihr auch das ganze Geld einstecken könnt.

Mit Mörchen Gil verdienen

Ja, ihr habt richtig gehört. Ihr könnt mit Karotten Geld machen und zwar nicht wenig! Damit das überhaupt möglich wird, müsst ihr die Fähigkeit erlernen. Dafür begebt ihr euch zum Ort Cape Caem. Hier findet ihr eine Hütte und darin einen NPC, der euch Samen für die Karotten gibt und euch damit beauftragt, sie anzupflanzen. Auf diese Weise werdet ihr schnell reich. Geht dafür wie folgt vor:

Begebt euch zu dem kleinen Hügel in der Nähe, auf dem ihr die Samen anpflanzen könnt. Wartet mindestens einen Tag ab, bevor ihr die Früchte ernten könnt. Je mehr Karotten ihr erntet, umso mehr Geld gibt es.



Final Fantasy 15 - Gil bekommen: So verdient ihr viel Geld Infos zum Spiel alle Bilderstrecken Wischen für nächstes Bild, klicken um Infotext ein- / auszublenden Bild 1/4 Bild 54/57 1/57 Auf diesem Beet könnt ihr die Karotten anpflanzen, für die ihr im Verkauf ca 500 Gil bekommen werdet. mehr Bilderstecken alle Bilderstrecken Bevor ihr neue Samen pflanzen könnt, müsst ihr etwas abwarten. Verliert dies aber nicht aus den Augen.

Für jede geerntete Karotte bekommt ihr 500 Gil im Verkauf. Das ist nicht gerade wenig. Außerdem könnt ihr das Gemüse auch eintauschen und bekommt dafür Waffen und Teile für euer tolles Auto.

Eine weitere Möglichkeit, recht viele Gil zu bekommen, ist das Verkaufen von Schätzen. Diese findet ihr immer wieder mal, wenn ihr in Eos unterwegs seid. Sie bringen euch zwar Moneten, manche davon sind aber auch notwendig, um mächtige Zauber zu fertigen. Seid also beim Verkaufen vorsichtig und überprüft die Schätze, bevor ihr eine Entscheidung trefft.