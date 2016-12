Final Fantasy 15 - Gedenkmünzen, ihre Fundorte und Nutzen

Seid ihr bei Final Fantasy 15 in Altissia angekommen, werdet ihr Gedenkmünzen brauchen. Diese Wertvollen Gegenstände könnt ihr nämlich gegen einige Items eintauschen. Was ihr für die Gedenkmünzen bekommt und wo ihr sie alle finden könnt, verraten wir euch in unserem Artikel. Zudem listen wir auf, was ihr beim Händler gegen diese Währung bekommt und zeigen euch, wo ihr ihn findet.

Insgesamt könnt ihr 37 Gedenkmünzen bei Final Fantasy 15 finden. Tatsächlich könnt ihr diese Wertgegenstände auch erbeuten und zwar von Kaktor. Hier habt ihr definitiv eine Chance von 100 %, dass der Gegner eine Gedenkmünze fallen lässt. Damit ihr Kaktor überhaupt finden könnt, müsst ihr euch in folgenden Gegenden umschauen:

Duscae – südwestlich von der Perpetouss-Basis, nördlich von dem Alstormoor Leide – nordwestlich von Hammerhead, nördlich von Langwithe Cleigne – östlich von der Steyliff-Ruine, nördlich von der Vaullerey-Basis

Bedenkt dabei, dass Kaktor sehr selten ist und frühestens nach 15 Minuten wieder spawnt. Mit eurer Pfeife könnt ihr versuchen eure Chancen auf Spawn zu verbessern. Es bleibt dennoch eine langwierige Suche.

Final Fantasy 15 – Alle Gedenkmünzen finden

Wollt ihr nicht warten, bis Monsieur Kaktor sich mal wieder blicken lässt, solltet ihr auch die Gedenkmünzen finden, die in Eos verteilt sind. 29 davon werdet ihr in Ortschaften oder in der Wildnis finden. Die Karte zeigt euch ihre Fundorte. 8 weitere Gedenkmünzen findet ihr in den Labyrinthen der Höhlen, hinter den verschlossenen Türen. Dort kommt ihr allerdings erst später hin. Folgt dem Link, um mehr darüber zu erfahren. Die folgende Liste erklärt euch grob, wo ihr die Wertgegenstände außerhalb der Labyrinthe finden werdet. Auf der Karte findet ihr die Fundorte aller Münzen außerhalb der Dungeons. Falls ihr nicht wissen solltet, wo sich die Höhlen befinden, folgt dem Link zu unserem Artikel mit den Fundorten.

Gedenkmünze 1: Schaut euch in Hammerhead links von dem Shop der Tankstelle um.

Gedenkmünze 2: Seid ihr an der Raststätte Langwithe angekommen, geht nicht hinein ins Restaurant, sondern sucht rechts (östlich) daneben. Die Münze liegt etwas weiter weg.

Gedenkmünze 3: In der Jägersiedlung findet ihr einen Händler und unter den Dächern rechts daneben die Münze.

Gedenkmünze 4: Wenn ihr in der Keycatrich-Schanze unterwegs seid (automatisch in Kapitel 2), werdet ihr den Wertgegenstand in einem Raum entdecken.

Gedenkmünze 5: Haltet euch vom Refugium aus gesehen nordöstlich und sucht hier die Gegend genau ab.

Gedenkmünze 6: Wenn ihr auf der Chocobo-Ranch seid, dann sucht ein Stück hinter dem Laden.

Gedenkmünze 7: Schaut euch westlich des Wassers um und ihr werdet fündig.

Gedenkmünze 8: Wenn ihr in der Greyshire-Grotte seid und bei der Feuerquelle angekommen seid, sucht weiter in Richtung Ausgang.

Gedenkmünze 9: Rechts neben der Cauthess-Raststätte seht ihr Gebäude und dort müsst ihr nach dem nächsten Stück suchen.

Gedenkmünze 10: Dieses Item findet ihr gegenüber der Coernix-Tankstelle Cauthess. Sucht auf der anderen Straßenseite gegenüber der Tankstelle.

Gedenkmünze 11: An der Taelpar-Raststätte müsst ihr euch einfach hinter dem Restaurant umsehen.

Gedenkmünze 12: Diesen Gegenstand findet ihr auf euren Abenteuern in der Fociaugh-Höhle. Haltet die Augen gut offen und ihr werdet es nicht übersehen. Er befindet sich gleich in der Nähe der ersten sammelbaren Pflanzen.

Gedenkmünze 13: Im Rahmen von Rachefeldzug kommt ihr an der Vaullerey-Basis vorbei. Folgt ihr der Straße weiter, dann fahrt ihr an einem Parkplatz und einer Angelstelle vorbei. Südöstlich von dieser Stelle findet ihr das Item.

Gedenkmünze 14: An der Spitze von Kap Caem findet ihr eine weitere Münze.

Gedenkmünze 15: Lauft in Alt-Lestallum an dem Restaurant rechts vorbei und sucht weiter hinten. Hier verbirgt sich ein weiteres dieser Items.

Gedenkmünze 16: Wenn ihr in der Steyliff-Ruine seid, werdet ihr kurz vor dem Endgegner bei Elementarquellen ankommen. Hier gibt es bei der Feuerquelle einen weiteren Gang und an dessen Ende das Item.

Gedenkmünze 17: Wenn ihr bei Verinas-Markt Ravatogha seid, dann schaut euch rechts hinter dem Waffen-Händler um.

Gedenkmünze 18: Schaut bei Burbosts Allerlei vorbei. Links hinter der Tankstelle werdet ihr fündig.

Gedenkmünze 19: Schaut euch in der Meldacio-Jägerzentrale, zwischen der Chocobo-Station und dem Waffen-Händler genauer um. Bei dem Haus dazwischen werdet ihr sie finden.

Gedenkmünze 20: Gelangt ihr nach Altissia, dann schaut euch dort im Süden um. Ihr werdet dort einen Händler finden und weiter westlich davon den Gegenstand.

Gedenkmünze 21: Begebt euch zur Coernix-Tankstelle Alstorland. Überquert die Straße in Richtung Süden und geht zu dem Parkplatz, auf dem die Autowracks stehen. Sucht zwischen diesen nach dem Item.

Gedenkmünze 22: Wenn ihr in Lestallum angekommen seid, findet ihr dort drei Restaurants. Rechts hinter dem südlichen werdet ihr den Gegenstand finden. Er ist nicht direkt neben dem Restaurant, sondern etwas weiter entfernt.

Gedenkmünze 23: Wenn ihr im Galdin-Kai angekommen seid, dann schaut euch weiter in Richtung Steg, hinter der Informantin um. In den Räumlichkeiten findet ihr eine weitere Münze.

Gedenkmünze 24: Diese findet ihr in den Daurell-Höhlen. Sucht die Seitengassen, die sich rechts von eurem eigentlichen Pfad befinden ab.

Gedenkmünze 25: Im Küstenmark-Turm werdet ihr in einem der Türme eine Feuerquelle finden. Lauft ein Stück weiter, biegt links ab und bevor ihr das nächste Mal links abbiegen müsst, lauft in die Sackgasse geradeaus. Hier findet ihr das Item.

Gedenkmünze 26: Die Pitioss-Ruinen sind sehr komplex. Das Video oben im Artikel führt euch hindurch und zeigt den Fundort.

Gedenkmünze 27: Der nächste Gegenstand erwartet euch im Myrlwald. Nachdem ihr diesen betreten habt, gelang ihr in ein weitläufiges Gebiet. Rechts oben auf der Map dieses Abschnitts findet ihr die Münze.

Gedenkmünze 28: Der Malmalam-Wald ist recht einfach zu durchqueren, da es eigentlich nur ein Schlauch ist. Den Wertgegenstand findet ihr gleich hinter der Feuerquelle.

Gedenkmünze 29: Begebt euch zum Ravatogha-Dungeon und biegt an der Abzweigung rechts ab. Schaut euch links von eurem Weg immer gut um, denn noch weit vor dem Refugium findet ihr die Münze.

Spezialhändler Alessio

Den Spezialhändler Alessio findet ihr in Altissia. Er wird euch nichts verkaufen, wenn ihr nur Gil im Angebot habt. Alessio will nämlich eure Gedenkmünzen haben. Wollt ihr ihn finden, dann sucht im Restaurant gegenüber der Gondel-Haltestelle Via Palsino. Er sitzt an einem der Tische. Sprecht ihn an und er wird euch sein Inventar zeigen. Wollt ihr schon vorher wissen, in was ihr eure hart erarbeiteten Wertgegenstände investieren könnt, dann schaut in die folgende Tabelle. Hauptsächlich werdet ihr bei Alessio Accessoires kaufen können und diese solltet ihr nicht unterschätzen. In unserem Guide zum Thema verraten wir euch, welche Effekte sie haben. Folgt hierfür dem Link.