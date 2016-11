Final Fantasy 15 - Erfolge und Trophäen mit der königlichen Boyband freischalten

Während ihr bei Final Fantasy 15 als cooler Prinz Noctis im Boyband-Style unterwegs seid und euer Königreich zurückerobern wollt, könnt ihr auf eurer Reise auch die ein oder andere Trophäe einsammeln und spannende Erfolge freischalten. Für welche Aufgaben ihr in Eos mit Achievements belohnt werdet, verraten wir euch in diesem Artikel.

Final Fantasy gehört definitiv zu den beliebtesten epischen Rollenspielen, die die Videogame-Welt zu bieten hat. Da es sich immer wieder um abgeschlossene Geschichten handelt, können auch Einsteiger gut in neue Teile reinzocken. So oder so könnt ihr euch bei Final Fantasy 15 auf eine riesige offene Welt freuen, die viel Raum bietet, um auf dutzende Spielstunden zu kommen und dabei zahlreiche Nebenmissionen abzuschließen. Die Trophäen und Erfolge lassen bereits das Ausmaß an Möglichkeiten erahnen, die euch das Rollenspiel bieten kann.

Final Fantasy 15 – Trophäen und Erfolge im Überblick

Der Startschuss ist gefallen und somit ist auch die Trophäen-Jagd bei Final Fantasy 15 eröffnet. Aber eines sei vorweg gesagt: Stellt euch darauf ein, dass ihr viel Zeit investieren müsst, wenn ihr alle Achievements freischalten wollt. So müsst ihr beispielsweise für einige Erfolge spezielle Talente auf das Maximal-Level gebracht haben und das dauert natürlich.

Bei Final Fantasy 15 müsst ihr zudem viele Nebenmissionen erledigen, eure Talente ausbauen und Kombos durchführen. Es gibt aber auch eine Trophäe dafür, einen Chocobo zu reiten. Viele Erfolge sind sicherlich kein Problem, während andere schon etwas aufwändiger sind. Aber ich denke, ihr schafft das schon bzw. Noctis und seine Homies.

Insgesamt erwarten euch 51 Trophäen und dementsprechend 50 Erfolge. Folgendermaßen sieht die Trophäen-Verteilung auf der PS4 aus:

42 Bronze -Trophäen

5 Silber-Trophäen

3 Gold-Trophäen

1 Platin-Trophäe

Könnt ihr alle Trophäen freischalten, dann erhöht sich euer Punktestand um 1.230 Punkte und auf der Xbox One steigt der Gamerscore wieder einmal um 1.000 an.

Achtung Spoiler! Weiter unten haben wir eine zweite Tabelle für euch, in der ihr die „geheimen“ Trophies von Final Fantasy 15 finden könnt. Sie geben die Anzahl der Kapitel preis, die das Spiel bietet.

Die nachfolgende Tabelle schlüsselt euch alle Trophäen, Erfolge und den Gamerscore auf. Zusätzlich findet ihr einen Hinweis zur Freischaltbedingung des jeweiligen Achievements:



Erfolg



Freischaltbedingung



Trophäe



Gamerscore



Fahrschüler



Den Regalia gefahren.



Bronze



tba



Chocobo-Jockey



Auf einem Chocobo geritten.



Bronze



tba



Quartett



Vier Waffen gleichzeitig ausgerüstet.



Bronze



tba



Neue Kräfte



Die erste Fertigkeit freigeschaltet.



Bronze



tba



An Land gezogen



Ersten Stufenanstieg im Talent „Angeln“ erzielt.



Bronze



tba



Pfadfinder



Ersten Stufenanstieg im Talent „Überleben“ erzielt.



Bronze



tba



Knipser



Ersten Stufenanstieg im Talent „Fotografie“ erzielt.



Bronze



tba



Commis de Cuisine



Ersten Stufenanstieg im Talent „Kochen“ erzielt.



Bronze



tba



Toller Hecht



Maximale Stufe im Talent „Angeln“ erreicht.



Bronze



tba



Überlebenskünstler



Maximale Stufe im Talent „Überleben“ erreicht.



Bronze



tba



Starfotograf



Maximale Stufe im Talent „Fotografie“ erreicht.



Bronze



tba



Maître de Cuisine



Maximale Stufe im Talent „Kochen“ erreicht.



Bronze



tba



Verschnaufpause



Zum ersten Mal einen Punkt-Warp durchgeführt und lässig an der Waffe gehangen.



Bronze



tba



Waffenbrüder



Zum ersten Mal ein Gefährtenkommando ausgeführt.



Bronze



tba



Rücklings



Zum ersten Mal eine Überraschungskombo ausgeführt.



Bronze



tba



Paradebeispiel



Erste Kombo nach einer erfolgreichen Parade ausgeführt.



Bronze



tba



Die Kraft der Könige



Zum ersten Mal die Königswaffen aktiviert.



Bronze



tba



Alchemist



Zum ersten Mal Magiesynthese durchgeführt.



Bronze



tba



Schwarzmagier



Zum ersten Mal Magie eingesetzt.



Bronze



tba



Deus ex machina



Zum ersten Mal eine Beschwörung durchgeführt.



Bronze



tba



Zocker



Zum ersten Mal JUSTICE MONSTERS FIVE gespielt.



Bronze



tba



Zeile für Zeile I



Eine Nebenaufgabe abgeschlossen.



Bronze



tba



Zeile für Zeile II



5 Nebenaufgaben erfüllt.



Bronze



tba



Zeile für Zeile III



10 Nebenaufgaben erfüllt.



Bronze



tba



Zeile für Zeile IV



20 Nebenaufgaben erfüllt.



Bronze



tba



Zeile für Zeile V



40 Nebenaufgaben erfüllt.



Bronze



tba



Halali!



Den ersten Jagdauftrag erfüllt.



Bronze



tba



Gereift



20 Fertigkeiten freigeschaltet.



Silber



tba



Geschichte geschrieben



80 Nebenaufgaben erfüllt.



Silber



tba



Ausgereift



50 Fertigkeiten freigeschaltet.



Gold



tba



Erkunder von Eos



Alle Trophäen freigeschaltet.



Platin



-



Psst! Geheime Erfolge und Trophäen bei Final Fantasy 15

So richtig “geheim” sind die meisten der geheimen Erfolge nun eigentlich nicht. Allerdings verraten sie euch die Anzahl der Kapitel, die euch bei Final Fantasy 15 erwarten. Nach Abschluss eines jeden Kapitels erhaltet ihr nämlich ebenfalls einen Erfolg. Aber es gibt auch einige unter den nachfolgenden Achievements, die euch bestimmt zusätzlichen Spaß bereiten: