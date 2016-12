Für eine gute Taktik in Kämpfen bei Final Fantasy 15 sind Kommandos unerlässlich. Sie helfen euch dabei, die Gegner schneller zu Fall zu bringen und sorgen zusätzlich für eine bessere Bewertung am Ende des Kampfes. Nachfolgend erklären wir euch alles, was ihr über die speziellen Angriffe wissen solltet und geben euch Hinweise zu den besten Kommandos in bestimmten Situationen.

Da die besten Kommandos natürlich von eurer Spielweise abhängen, von den Situationen, in denen ihr euch befindet und auch davon, wie abwechslungsreich ihr eure Kämpfe gestallten wollt, sind unsere Vorschläge natürlich nur das – unsere Meinung. Habt ihr andere Tipps zu den Kommandos auf Lager, dann hinterlasst sie uns und unseren Lesern gerne in den Kommentaren.

Final Fantasy 15 – Kommandos erklärt

Damit ihr überhaupt wisst, welche Vorteile ihr durch Kommandos habt, werden wir euch zunächst dazu einiges erklären. Danach könnt ihr eine Liste mit allen Kommandos, ihren Freischaltbedingungen und dem Verbrauch einsehen. Zum Schluss seht ihr dann unsere Vorschläge für die besten Kommandos in ausgewählten Situationen.

Im Kampf kann Noctis Kommandos an sein Gefolge geben. Damit es überhaupt möglich ist, muss sich der grüne Balken links im Bildschirm füllen. Dort seht ihr drei Kammern, da einige der Kommandos bis zu drei dieser Kammern verbrauchen. Das hängt selbstverständlich von der Mächtigkeit dieser Befehle ab. Je nachdem, auf welchem Schwierigkeitsgrad ihr Final Fantasy 15 bestreitet, füllen sich die Balken recht langsam wieder auf. So könnt ihr dafür sorgen, dass der Kommandobalken gefüllt wird und das Prozedere beschleunigen:

Durch erfolgreiche Angriffe und Blocks .

. Mit situationsabhängigen Fertigkeiten . Das sind die, welche in bestimmten Situationen im Kampf automatisch ausgelöst werden. Oft werden sie mit einer geringen LP-Menge oder einem Angriff auf Noctis eingeleitet.

. Das sind die, welche in bestimmten Situationen im Kampf automatisch ausgelöst werden. Oft werden sie mit einer geringen LP-Menge oder einem Angriff auf Noctis eingeleitet. Mit der Fertigkeit „Aggressor“ (48 FP) füllt sich ein Kommandobalken, wenn Noctis einen Treffer landet.

(48 FP) füllt sich ein Kommandobalken, wenn Noctis einen Treffer landet. „Sandsack“ (99 FP) ist eine Fertigkeit, bei der Noctis Schaden erleiden muss, damit sich ein Balken füllt.

(99 FP) ist eine Fertigkeit, bei der Noctis Schaden erleiden muss, damit sich ein Balken füllt. Durch „Hast“ (333 FP) könnt ihr die Füllgeschwindigkeit generell um 10 % steigern. All diese Fertigkeiten findet ihr unter dem Reiter „Kommandos“ im Menü.

(333 FP) könnt ihr die Füllgeschwindigkeit generell um 10 % steigern. All diese Fertigkeiten findet ihr unter dem Reiter „Kommandos“ im Menü. Esst ihr zuvor ein Leibgericht von Noctis, dann erhöht sich die Füllrate für die Dauer der Wirkung um 100 %. Alles zum Kochen und Leibgerichten erfahrt ihr in unserem speziellen Guide, wenn ihr dem Link folgt.

Kommandos verbessern

Ihr habt sicherlich schon bemerkt, dass ihr Kommandos auch verbessern könnt. Das seht ihr bei der Auswahl im Ausrüstungs-Menü rechts neben jedem Kommando. Je öfter ihr diese einzelnen Befehle einsetzt, umso stärker werden sie. Sucht euch also die für euch besten Kommandos heraus und levelt sie ordentlich. Dadurch erhöht sich nämlich der kritische Schaden, den ihr mit diesen speziellen Befehlen verursacht. Mit den Leibgerichten der Gefährten könnt ihr die Stufenaufstiegsrate entsprechender Befehle erhöhen.

Wenn ihr Zeit habt und schnell leveln wollt, könnt ihr euch in die Wildnis begeben und euch Kämpfen aussetzen. Setzt ihr immer wieder dasselbe Kommando ein, werdet ihr auf diese Weise die Stufe schneller erhöhen, als wenn ihr die Befehle regelmäßig wechselt und sie dem Kampf anpasst. Die folgenden Kommandos könnt ihr bei Final Fantasy XV freischalten:

Gefährte Kommandos Notwendige Ausrüstung Kammern Funktion Gladiolus Sturm Großschwert 1 •Flächenangriff mit dem Großschwert

•Schadensmodifikator: 0,4 + 2,0

•Erlaubt Zusatzangriff von Noctis: Schadensmultiplikator: 1,0 Schild des Königs Schild 1 •Schützt Noctis und ermöglicht einen Angriff aus der Deckung.

•Erlaubt Zusatzangriff von Noctis: Schadensmodifikator 4,0 + Zertrümmerungsschaden x3 Dämmerbrecher Großschwert 2 •Angriff mit dem Großschwert auf einen einzelnen Gegner aus, der Körperteile zertrümmern kann.

•Schadensmodifikator: 5,5 und Zertrümmerungsschaden x2,5 Zyklon Schild 2 •Schild verwundet Gegner im Umfeld.

•Schadensmodifikator: 2,0 + 0,3 Steigender Impuls Großschwert 3 •Flächenengriff mit Großschwert auf den Gegner vor Gladio

•Kann Körperteile zertrümmern.

•Schadensmodifikator: 8,0 und Zertrümmerungsschaden x2,5 Ignis Markieren Dolche 1 •Noctis kann mehrere Feinde per Warp-Angriff attackieren.

•Schadensmodifikator: 0,7

•Erlaubt Zusatzangriff von Noctis: Schadensmodifikator 4,0 Elementaraura Dolche und Lanze 1 •Noctis' Waffe verfügt für 60 Sekunden über Elementarschaden (richtet sich nach der Schwäche des Gegners).

•Erhöht Schaden von Waffen und Zaubern mit gleichem Element um +70. Alle auf einen Dolche und Lanze 2 •Die Gruppe greift ein gemeinsames Ziel an. Sammeln Dolche und Lanze 2 •Hebt kritische Zustände auf und lässt LP schneller regenerieren.

•Die Gruppe wird für eine standhafte Verteidigung zusammengebracht und formiert sich neu. Ungleiches Paar Dolche 3 •Feuerattacke mit Dolchen, die Körperteile zertrümmern kann.

•Verursacht Brand für 10 Sekunden.

•Schadensmodifikator (Explosion): 4,0

•Schadensmodifikator (Dolchwurf-Explosion): 2,0 Kombinationsgabe - - •Schadensmodifikator: 1,5 •Ermöglicht Zusatzangriff von Noctis: Schadensmodifikator 1,0 Prompto Durchschuss Schusswaffe 1 •Durchdringender Schuss, der mehrere Gegner treffen kann. Verteidigung wird reduziert und Körperteile können zertrümmert werden.

•Schadensmodifikator: 3,5 und Zertrümmerungsschaden x3

•Erlaubt Zusatzangriff von Noctis: Schadensmodifikator 1,0 Konduktor Maschinerie 1 •Führt Gegmer in einem Bereich durch die Maschinerie näher zusammen. Schnappschuss Schusswaffe und Maschinerie 1 •Ermöglicht Prompto Fotos im Kampf zu machen. Fünf davon können gespeichert werden. Sternenhülle Schusswaffe 2 •Verursacht Lichtschaden und zieht für 20 Sekunden Aufmerksamkeit auf sich. Rückstoß Maschinerie 2 •Maschinerie-Angriff gegen einen Gegner, der Körperteile zertrümmern kann.

•Schadensmodifikator: 8,0 und Zertrümmerungsschaden x2,5

•Verursacht für 10 Sekunden Brand. Nervöser Finger Schusswaffe 3 •Löst eine Schusswaffenattacke aus, die Körperteile zertrümmern kann.

•Schadensmodifikator: 0,5 pro Kugel und Zertrümmerungsschaden x1,5

Die besten Kommandos für bestimmte Situationen

Das was jetzt kommt, mag euch vielleicht logisch erscheinen, dennoch gehört es thematisch hierher und sollte erwähnt werden. Es gibt nämlich Kommandos, die sich für bestimmte Situationen besser eignen als andere. Befindet ihr euch in einem Kampf gegen viele Gegner, dann solltet ihr Flächenangriffe anwenden. Oftmals reicht ein Angriff aus, um fast alle Feinde auszulöschen. „Sturm“ ist zum Beispiel von Anfang an verfügbar und bietet euch gerade zu Beginn des Spiels große Vorteile im Kampf. Später könnt ihr noch auf „Steigender Impuls“ umsteigen. Wendet vorher „Konduktor“ an und zieht damit die Gegner dichter zusammen.

Dieses Kommando eignet sich übrigens auch, wenn ihr Magie anwenden wollt. Habt ihr einen einzigen mächtigen Gegner vor euch, solltet ihr den Befehl nutzen, der die gesamte Gruppe gleichzeitig angreifen lässt. Erhöht ihr die Stufe, steigt auch der Schaden, den ihr damit verursacht. Da eignet sich „Alle auf einen“ besonders gut. Fühlt ihr euch in einem Kampf überrannt und könnt euch nicht von den Gegnern entfernen, um euch neu zu formatieren, dann nutzt unbedingt „Sammeln“. Dadurch werden kritische Zustände aufgehoben und zudem noch die Lebenspunkte schneller regeneriert.

Ein einfaches Kommando, dass ihr aber auf keinen Fall unterschätzen solltet, ist „Elementaraura“. Wählt einfach die zur Schwäche des Feindes passende Waffe und lasst sie mit einem Elementarzauber belegen. Ihr müsst noch nicht einmal überlegen, mit welchem Element, denn es wird automatisch das ausgesucht, welches zu den Schwächen des Gegners passt. Dieser Befehl eignet sich in jeder Situation.

Welche Kommandos nutzt ihr am meisten? Einige verzichten darauf komplett. Gehört ihr auch dazu und wenn ja, warum?