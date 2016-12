Final Fantasy 15 - Bestes Hotel finden: Unterkünfte und Übernachtungen im Überblick

In Final Fantasy 15 machen vier Jungs inklusive des jungen Prinzen Noctis einen Roadtrip, der sich zu einer spannenden Reise entwickelt. Auf ihrem Weg müssen unsere Kämpfer natürlich auch ab und zu eine Pause einlegen, um zu Kräften zu kommen. Darum könnt ihr euch bei Final Fantasy 15 auch verschiedene Unterkünfte zur Übernachtung suchen. Doch diese Unterkünfte haben tatsächlich auch einen tieferen Sinn, denn sie bescheren euch einen EP-Bonus, der sich auflädt, wenn ihr an einem bestimmten Ort übernachtet. In diesem Artikel möchten wir euch eine Übersicht über alle Übernachtungsmöglichkeiten bieten und so klären, welches das beste Hotel bzw. die beste Unterkunft bei FF 15 ist.

Ihr wollt schnell leveln und möglichst viele EP sammeln? Jede Menge Tipps zum Thema findet ihr über den Link in einem eigenen Guide. In diesem Artikel hier wird es nur um die Unterkünfte samt Hotels, Wohnwagen oder Refugien gehen. Wenn ihr diese geschickt nutzt, dann könnt ihr ebenfalls richtig tolle Boni und andere Vorteile erhalten. Welche das sind, verraten wir euch jetzt.

Final Fantasy 15 – Hotels, Wohnwagen & Co.: Was nützen euch die Unterkünfte?

In Final Fantasy 15 könnt ihr enorm von den verschiedenen Unterkünften profitieren, in denen ihr übernachtet. Und zwar erhaltet ihr einen Bonus auf eure am Tage gesammelten EP. Je nachdem, in welcher Unterkunft ihr schlaft, multiplizieren sich eure EP. Aber Achtung, es betrifft wirklich nur jene Erfahrungspunkte, die ihr am selben Tag beim Kämpfen verdient habt. Am darauffolgenden Tag könnt ihr von diesem Bonus keinen Nutzen mehr ziehen.

Trotzdem kann euch so ein Hotel, ein Wohnwagen oder eine andere Unterkunft perfekt dabei helfen, schnell im Level zu steigen. Am besten eignet sich ein guter Mix aus Unterkunft und Refugium. Wechselt also immer mal wieder. Zeltet also mal und lasst euch von Ignis im Refugium etwas kochen. Ducrh die Effekte könnt ihr am darauffolgenden Tag viele Kämpfe bestreiten und so ordentlich Punkte absahnen. Die Nacht danach verbringt ihr wieder in einem Hotel oder einem Wohnwagen, um die gewonnenen EP zu multiplizieren.

Übrigens: Konzentriert euch auf die Nebenmissionen. Sobald ihr die Hauptstory weiterspielt, kann es eich passieren, dass ihr auf einmal das jeweilige Kapitel abschließt und dann gibt es einen Übergang zum nächsten, der sich nicht so gut, wie eine Übernachtung auswirkt. Euch werden dann zwar die gewonnenen Erfahrungspunkte gutgeschrieben, aber es gibt keinen Bonus.

Empfehlung: Nutzt besonders das 8. Kapitel, wenn ihr von den Übernachtungen profitieren wollt. Hier gibt es nämlich eine Menge Nebenmissionen für euch und das bedeutet nicht nur, dass ihr einen guten Nebenverdienst einfahren könnt, sondern auch viele Punkte im Bereich „Erfahrung“ sammelt. Sucht euch also während Kapitel 8 einen Ort, wo ihr viele Missionen erfüllen könnt und in der Nähe ein gutes Hotel oder eine andere Unterkunft für die Nacht nehmen könnt. Ihr solltet dann tagsüber so viele Missionen, wie nur möglich absolvieren.

„Erleuchtung auf Räder“, so heißt eine Nebenmission von Cidney. Reist nach Hammerhead, um sie zu erledigen. Erleuchtung auf Rädern ist wichtig, da sie euren Regalia aufwertet, was wiederum dafür sorgt, dass ihr besser E-Punkte sammeln könnt. Schließt dann ein paar Missionen ab und nehmt euch eine gute Unterkunft.

Sucht ihr bei Final Fantasy 15 das beste Hotel, dann müsst ihr leider auch einen hohen Preis dafür zahlen. Das Altissia bietet sich hierfür gut an. Die Königssuite kostet euch zwar happige 30.000 Gil, aber der EP-Multiplikator ist dafür mit x 3 enorm.

FF 15 – Bestes Hotel finden: Alle Unterkünfte im Überblick

Wie im echten Leben, so müsst ihr auch bei Final Fantasy 15 für eure Übernachtung bezahlen. Ein Hotel oder eine andere Unterkunft kostet euch also Gil. Weil ihr nun aber zu Beginn des Spiels vermutlich noch nicht so viel Gil habt, solltet ihr euch zunächst auf die Refugien als Rückzugsort konzentrieren. Hier, am Lagerfeuer, kann euch euer Freund Ignis ein paar tolle Rezepte kochen, mit denen ihr ebenfalls positive Effekte hervorrufen könnt, welche euch am kommenden Tag bei einem wichtigen Kampf zugute kommen.

Sobald ihr aber ein paar Taler verdient habt, könnt ihr euch bei FF 15 schon eine bessere Unterkunft aussuchen. Ab Kapitel 8 könnt ihr mit tollen Wohnwagen oder Motels rechnen, die ihr auf eurer Strecke findet. In der nachfolgenden Tabelle findet ihr alle Unterkünfte. Dazu haben wir euch die Kosten für die Unterkunft notiert und den jeweiligen Boni. Sucht euch das beste Hotel heraus:



Unterkünfte und Orte



Kosten



EP-Bonus



Königssuite im Hotel "Leville" in Altissia



30.000 Gil



x3,0



Küstenwiege am Galdin-Kai



10.000 Gil



x2,0



Zzz-Motel in der Langwithe-Raststätte



300 Gil



x1,5



Zzz-Motel in Alt-Lestallum



300 Gil



x1,5



Zzz-Motel an der Taelpar-Raststätte



300 Gil



x1,5



Hotel "Leville" in Lestallum



300 Gil



x1,5



Hotel "Leville" in Altissia



500 Gil



x1,5



Wohnwagen in Hammerhead



30 Gil



x1,2



Wohnwagen in der Jägersiedlung



30 Gil



x1,2



Wohnwagen bei Burbosts Allerlei



30 Gil



x1,2



Wohnwagen an Verinas-Markt Ravathoga



30 Gil



x1,2



Wohnwagen an Wiz' Chocobo-Ranch



30 Gil



x1,2



Wohnwagen an der Meldacio-Jägerzentrale



30 Gil



x1,2



Wohnwagen an der Coernix-Tankstelle in Cauthess



30 Gil



x1,2



Wohnwagen an der Coernix-Tankstelle in Alstorland



30 Gil



x1,2



Wohnwagen an der Cauthess-Raststätte



30 Gil



x1,2



Wohnwagen am Galdin-Kai



30 Gil



x1,2



Bahnhofshotel "Tenebrae"



30 Gil



x1,1



Bahnhofshotel "Cartanica"



30 Gil



x1,1



Kleine Hütte in Caem bei Kap Caem



Gratis



x1,0



Übrigens gelten die Preise für alle vier zusammen. Es muss also nicht für jeden extra bezahlt werden. Komisch ist zudem, dass es zwar in den Wohnwagen Kochnischen gibt, aber Ignis sich offenbar weigert, hier zu kochen, denn das macht er im Wohnwagen nämlich nicht.