Final Fantasy 15 - Alle Waffen finden und die beste Waffe wählen

Bei Final Fantasy 15 habt ihr für jeden Charakter eine große Auswahl an Waffen. Damit ihr sie alle bekommt, zeigen wir euch ihre Fundorte und verraten ihre Effekte und Statusveränderungen. Auf diese Weise könnt ihr euch schon die für euch beste Waffe aussuchen und darauf hinarbeiten, diese auch zu bekommen.

Final Fantasy XV - Trailer Extended Cut 15 weitere Videos

In diesem Guide widmen wir uns den sieben verschiedenen Kategorien von Waffen. Darunter fallen:

Schwerter Großschwerter Lanzen Dolche Schusswaffen Schilde Maschinerie-Waffen

Braucht ihr mehr Infos zu den Königswaffen und ihren Fundorten, dann folgt dem Link zu unserem speziellen Guide.

Final Fantasy 15 – Infos zu Allen Waffen

Mit Noctis werdet ihr auf alle Waffen bei Final Fantasy XV zugreifen können. Alle anderen Charaktere können nur die ihnen zugeteilten Waffenklassen nutzen. Wenn ihr die für euch beste Waffe im Spiel finden wollt, dann müsst ihr auf mehr, als nur auf ihre Angriffskraft achten. Je nach eurer Spielweise, können ihre Effekte und mögliche Resistenzen, euch im Kampf entscheidend helfen. Achtet also auf folgende Punkte, wenn ihr auf der Suche nach der besten Waffe für Noctis, Prompto, Ignis und Gladiolus seid:

Die Angriffskraft der Waffe.

der Waffe. Die kritische Trefferchance , welche die Wahrscheinlichkeit anzeigt, mit der ihr einen kritischen Treffer verursachen könnt. Das ist wichtig, da ihr den Gegnern damit doppelten Schaden zufügt.

, welche die Wahrscheinlichkeit anzeigt, mit der ihr einen kritischen Treffer verursachen könnt. Das ist wichtig, da ihr den Gegnern damit doppelten Schaden zufügt. Die Veränderungen der Statuswerte können sich auf die maximalen LP und MP sowie Stärke, Vitalität, Magie und Willenskraft beziehen. Es lohnt sich in den meisten Fällen, sich für solche Waffen zu entscheiden.

können sich auf die maximalen LP und MP sowie Stärke, Vitalität, Magie und Willenskraft beziehen. Es lohnt sich in den meisten Fällen, sich für solche Waffen zu entscheiden. Manche Waffen können Elementar- und Schussschaden absorbieren und euch dadurch resistenter dagegen machen.

absorbieren und euch dadurch resistenter dagegen machen. Nicht zu vergessen sind noch die Effekte, die manche Waffen verursachen können. Dazu zählen Elementarschäden. Leider können sie bei Gegnern mit Resistenzen ziemlich nutzlos sein.

Das Bild oben erklärt euch die Symbole, damit ihr auch gut einschätzen könnt, welche Effekte eure ausgewählten Waffen haben.

Schwerter: Fundorte und Werte

Insgesamt gibt es bei FF 15 fünfzehn Schwerter, wobei wir auch die verbesserten Versionen der Motorklinge einzeln zählen. Schwerter werdet ihr allerdings ausschließlich für Noctis brauchen, denn der Rest der Band kann keine führen. Zaubert ihr gerne, so solltet ihr euch für ein Schwert entscheiden, denn sie werden alle eure maximalen MP etwas verbessern. Die kritische Trefferchance beträgt bei allen Schwertern 3 %. Das ist ein guter durchschnittlicher Wert. Die folgende Tabelle nennt euch alle Fundorte der Schwerter und verrät euch ihre Werte, damit ihr euch euer bestes Schwert aussuchen könnt.



Waffen Angriff / Statusveränd. Effekte der Schwerter Fundorte der Schwerter Motorklinge 28 / MP+5 Absorbiert Elementarenergie, wenn ihr beim Feind den letzten Treffer landet Spielbeginn Breitschwert 34 / MP+15 +2% pro Treffer in Angriffsserie Kauft es für 150 G.: Hammerhead, Galdin-Kai, Jägersiedlung Motorklinge II 39 / MP+15 Absorbiert Elementarenergie, wenn ihr beim Feind den letzten Treffer landet Im Rahmen der Quest: Eine neue Motorklinge (Cid) Lufttanz-Säbel 64 / MP+7 -50% MP-Kosten bei Luftangriffen Kauft es für 300 G.: Wiz' Chocobo Ranch, Coernix-Tankstelle Runenklinge 77 / LP+48, MP+8, VIT+12, MAG+9 - Kauft es für 600 G.: Taelpar-Raststätte, Lestallum Flammenzunge 81 / MP+7 +Feuerschaden Kauft es für 800 G.: Taelpar-Raststätte, Lestallum Eisbrand 98 / MP+10 +Eisschaden Kauft es für 1.500 G.: Verinas-Markt Blutsauger 132 / MP+11 20% Chance auf +30 LP bei Treffer Kauft es für 5.000 G.: Altissia, Cartanica, Tenebrae, Gralea Motorklinge III 134 / MP+25, MAG+18 Absorbiert Elementarenergie, wenn ihr beim Feind den letzten Treffer landet Im Rahmen der Quest: Eine neue Motorklinge II (Cid) Durandal 155 / MP+11 +Lichtschaden Küstenmark-Turm, Kauft es für (10.000): Meldacio-Jägerzentrale Augmentationsklinge 173 / MP+12 - Fociaugh-Höhlen-Labyrinth (Kapitel 15) Seelensäbel 202 / MP+12 Schadensbonus bei niedriger Ausdauer Im Rahmen der Quest: Die verfluchte Legende (Randolph) Ultimaklinge 208 / MP+40, MAG+30 Absorbiert Elementarenergie, wenn ihr beim Feind den letzten Treffer landet Im Rahmen der Quest: Eine neue Motorklinge III (Cid) Balmung 248 / MP+11 Schadensbonus bei niedrigen MP Steyliff-Ruinen-Labyrinth (Kapitel 15) Sturmklinge 57 / MP+9 -15% physischer Schaden Vorbestellerbonus

Großschwerter: Fundorte und Werte

Großschwerter werden neben Noctis auch von Gladiolus im Kampf genutzt. Entscheidet ihr euch für diese Waffen, werdet ihr mit den höchsten Angriffswerten hantieren. Allerdings haben sie natürlich auch einen Nachteil, denn sie sind sehr langsam. Habt ihr also Gegner vor euch stehen, die sehr flink sind, werdet ihr schnell merken, dass ein Großschwert vielleicht nicht die beste Waffe in einem solchen Kampf ist. Zudem beträgt der kritische Schaden lediglich 2%. Die folgende Tabelle zeigt euch alle Fundorte der Großschwerter und ihre Werte.

Waffen Angriff / Statusveränd. Effekte der Großschwerter Fundort der Großschwerter Bihänder 48 / LP+53 +15% Schaden pro Gegner im Radius von 20 m Spielbeginn Kriegsklinge 71 / LP+65 10% Chance auf „Verteidigungs-Malus“ Kauft es für 150 G.: Hammerhead, Galdin-Kai, Jägersiedlung Brennaere 89 / LP+82 +Feuerschaden Kauft es für 300 G.: Wiz' Chocobo Ranch, Coernix-Tankstelle Claymore 112 / LP+98, VIT+32 - Kauft es für 600 G.: Taelpar-Raststätte, Lestallum Machtfresser 140 / LP+202, MP+6 Absorbiert Elementarenergie, wenn ihr beim Feind den letzten Treffer landet Kap-Caem-Farm (Tausch gegen 4 Karotten) Hartschneide 153 / LP+153 +80% Zertrümmerungsschaden Daurell-Höhlen; Kauft es für 1.500 G.: Lestallum, Verinas-Markt Donnerkeil 158 / LP+246 +Lichtschaden Malmalam-Wald; Kauft es für 5.000 G.: Altissia, Cartanica Code Duello 206 / LP+468 +50% Schaden bei einzelnem Gegner im Radius von 20 m Daurell-Höhlen-Labyrinth (Kapitel 15) Machtfresser II 244 / LP+308, MP+11 Absorbiert Elementarenergie, wenn ihr beim Feind den letzten Treffer landet Im Rahmen der Quest: Ein neuer Superstehler (Cid) Hyperion 248 / LP+310 +15% Schaden pro Gegner im Radius von 20 m Kauft es für 8.000 G.: Hammerhead (Kapitel 14) Eiserner Fürst 253 / VIT+20 - Im Rahmen der Quest: Der Beginn einer Legende (Randolph) Dominator 265 / LP+298 +Lichtschaden Keycatrich-Schanzen-Labyrinth (Kapitel 15) Apokalypse 332 / LP+403 Schadensbonus bei niedrigen LP Balouve-Minen-Labyrinth (Kapitel 15) Masamune 87 / LP+49 20% Chance Gegner 30% der max. LP abzuziehen, wenn er volle LP hat Vorbestellerbonus

Lanzen: Fundorte und Werte

Lanzen sind nicht gerade die besten Waffen bei Final Fantasy 15. Sie haben keine besondere Angriffskraft und auch die Statusveränderungen sind selten. Der Vorteil einer Lanze ist allerdings ihre Reichweite, die ihr insbesondere in der Luft gut ausnutzen könnt. Zudem gibt es zahlreiche Gegner, deren Schwäche bei den Angriffen mit Lanzen liegt. Besonders gut ist zudem der kritische Schaden dieser Waffen. Der liegt nämlich bei 4%. Lanzen könnt ihr mit Noctis und Ignis nutzen und könnt diese zum Beispiel als Zweitwaffe anlegen. Die folgende Tabelle zeigt euch die Fundorte aller Lanzen und ihre Werte.

Waffen Angriff / Statusveränd. Effekte der Lanzen Fundorte der Lanzen Jagdspeer 18 / - +kritische Trefferrate bei niedrigen LP Spielbeginn Drainierlanze 32 / MP+5 Absorbiert Elementarenergie, wenn ihr beim Feind den letzten Treffer landet Im Rahmen der Quest: Schlechte Vorboten Drainierlanze II 44 / MP+11 Absorbiert Elementarenergie, wenn ihr beim Feind den letzten Treffer landet Im Rahmen der Quest: Eine neue Dranierlanze (Cid) Mithrillanze 48 / MAG+32 - Kauft es für 300 G.: Wiz' Chocobo Ranch, Coernix-Tankstelle Stichpike 57 / - +80% Zertrümmerungsschaden Kauft es für 600 G.: Taelpar-Raststätte, Lestallum Dreizack 86 / - +Lichtschaden Kauft es für 1.500 G.: Taelpar-Raststätte, Lestallum Eisspeer 99 / - +Eisschaden Kauft es für 800 G.: Lestallum, Verinas-Markt Drachenlanze 115 / - +50% Luftschaden Pitioss-Ruinen; Kauft es für 5.000: Alrissia, Cartanica Dranierlanze III 137 / MP+11 Absorbiert Elementarenergie, wenn ihr beim Feind den letzten Treffer landet Im Rahmen der Quest: Eine neue Dranierlanze II (Cid) Schimmerlanze 142 / - +Lichtschaden Pitioss-Ruinen; Kauft es für 10.000 G.: Meldacio-Jägerzentrale Dragoonlanze 164 / - - Im Rahmen der Quest: Die schreckliche Legende (Randolph) Präzisionslanze 172 / - +10% kritische Trefferrate Totomostro Minispiel, Daurell-Höhlen-Labyrinth (Kapitel 15) Hoten-Gageki 211 / - +80% Schaden bei Final-Attacken Steyliff-Ruinen-Labyrinth (Kapitel 15) Gae Bolg 64 / - +44% Schaden bei Warp-Angriffen Vorbestellerbonus

Dolche: Fundorte und Werte

Ignis kann neben den Lanzen auch Dolche nutzen und diese haben ebenfalls keine besonders gute Angriffskraft. Ihr großer Vorteil ist allerdings ihre Geschwindigkeit. Mit diesen Waffen könnt ihr eure Gegner sehr schnell mehrmals angreifen. Zudem sind ihre Boni auf Magie und MP nicht zu unterschätzen. Das ist euch allerdings ausschließlich für Noctis nützlich. Die Chance auf kritische Treffer beträgt gute 3%. Die Tabelle zeigt euch die Fundorte aller Dolche und ihre Werte.

Waffen Angriff / Statusveränd. Effekte der Dolche Fundorte der Dolche Dolche 20 / MP+4, MAG+5 +50% Schaden bei umgeworfenen Gegnern Spielbeginn Rächer 41 / MP+4, MAG+5 Bonus auf kritische Trefferrate bei niedrigen LP Kauft es für 150 G.: Hammerhead, Galdin-Kai, Jägersiedlung Entermesser 53 / MP+6, MAG+10 10% Chance auf „Angriffs-Malus“ Kauft es für 300 G.: Wiz' Chocobo Ranch, Coernix-Tankstelle Mithrilmesser 54 / MP+6, MAG+50 - Kauft es für 600 G.: Taelpar-Raststätte, Lestallum Plünderer 89 / MP+10, MAG+10 Absorbiert Elementarenergie, wenn ihr beim Feind den letzten Treffer landet Kap-Caem-Farm (Tausch gegen 4 Karotten) Assassinendolche 97 / MP+12, MAG+10 10% Chance Gegner zu vergiften Daurell-Höhlen; Kauft es für 1.500 G.: Lestallum, Verinas-Markt Delta-Dolche 114 / MP+6, MAG+15 10% Chance auf „Verteidigungs-Malus“ Malmalam-Wald; Kauft es für 5.000 G.: Altissia, Cartanica Plünderer II 131 / MP+15, MAG+30 Absorbiert Elementarenergie, wenn ihr beim Feind den letzten Treffer landet Im Rahmen der Quest: Ein neues Paar Plünderer (Cid) Mains Gauches 133 / MP+7 +50% Schaden bei umgeworfenen Gegnern Kauft es für 8.000 G.: Hammerhead (Kapitel 14) Orihalcons 149 / MP+9, MAG+20 +Lichtschaden Küstenmark-Turm; Kauft es für 10.000 G.: Meldacio-Jägerzentrale Ulrics Dolche 151 / KRIT+4%, LP+282, MP+24, STR+8, VIT+15, MAG+48, WILL+20 +1% Regeneration von LP und MP Insomnia (Kapitel 14) Organix 155 / MP+10, VIT+25, MAG+23, WILL+32 - Galdin-Kai (Kapitel 15), Fociaugh-Höhlen-Labyrinth (Kapitel 15) ViG.antes 176 / MP+8, MAG+20 5% Chance auf „Stopp“ Greyshire-Grotten-Labyrinth (Kapitel 15) Zorlin-Dolche 203 / MP+5, MAG+25 +80% Schaden, wenn LP voll Im Rahmen der Quest: Wundersame Waffe (Randolph) Silenquedeas 55 / KRIT+45%, MP+13, MAG+32 -30% Elementarschaden Vorbestellerbonus

Schusswaffen: Fundorte und Werte

Prompto ist der kleinste und schwächste der Gruppe, hat aber zu seiner Verteidigung Schusswaffen, die ihm ermöglichen, nicht so nah an den Gegner herangehen zu müssen. Die Reichweite von Schusswaffen ist enorm und auch ihre Angriffskraft ist nicht zu unterschätzen. Es lohnt sich also immer dann Pistolen zu nutzen, wenn ihr gegen einen besonders starken Gegner in den Kampf zieht. Die Chance auf kritische Treffer liegt bei allen Schusswaffen bei 2%.



Waffen Angriff / Statusveränd. Effekte der Schusswaffen Fundorte der Schusswaffen Handfeuerwaffe 32 / WILL+4 +80% Zertrümmerungsschaden Spielbeginn Kokytus 43 / WILL+7 +Eisschaden Kauft es für 150 G.: Hammerhead, Galdin-Kai, Jägersiedlung Verhängnis 49 / WILL+8 10% Chance Gegner zu vergiften Kauft es für 300 G.: Wiz' Chocobo Ranch, Coernix-Tankstelle Mithrilpistole 80 / MAG+42, WILL+11 - Kauft es für 600 G.: Taelpar-Raststätte, Lestallum Valiant 118 / MP+11, WILL+12 Absorbiert Elementarenergie, wenn ihr beim Feind den letzten Treffer landet Kap-Caem-Farm (Tausch gegen 4 Karotten) Kerberos 120 / WILL+12 Scharfschützen-Modus (nur Noctis) Vaullerey-Basis Rebellion 124 / WILL+15 Bonus auf kritische Trefferrate bei niedrigen LP Kauft es für 1.500 G.: Verinas-Markt Valiant II 143 / MP+14, WILL+21 Absorbiert Elementarenergie, wenn ihr beim Feind den letzten Treffer landet Im Rahmen der Quest: Ein neuer Valiant (Cid) Flammenwerfer 145 / WILL+16 +Feuerschaden Pitioss-Ruinen; Kauft es für 5.000 G.: Altissia, Cartanica Quicksilver 148 / WILL+18 +80% Zertrümmerungsschaden Kauft es für 8.000 G.: Hammerhead (Kapitel 14) Vollstrecker 152 / WILL+19 +10 kritische Trefferrate Totomostro Minispiel; Kauft es für 10.000 G.: Meldacio-Jägerzentrale Scharfrichter 214 / WILL+22 +50% Schaden bei einzelnem Gegner im Radius von 20 m Greyshire-Grotten-Labyrinth (Kapitel 15) Hyper-Magnum 222 / WILL+21 - Keycatrich-Schanzen-Labyrinth (Kapitel 15) Todesstrafe 236 / WILL+25 1% Chance auf sofortigen Tod Balouve-Minen-Labyrinth (Kapitel 15)

Schilde: Fundorte und Werte

Schilde sind an sich keine Waffen, sondern gelten als Verteidigung. Wollt ihr Schilde nutzen, dann könnt ihr diese mit Noctis oder Gladiolus ausrüsten. Sie haben viele Effekte und Statusveränderungen. Unterschätzt den Einsatz dieses Schutzes also nicht und macht euch auf den Weg zu den Fundorten, die euch die folgende Tabelle verrät. Die kritische Trefferchance liegt bei allen Schilden bei 2%.



Waffen Angriff / Statusveränd. Effekte der Schilde Fundorte der Schilde Drachenschild 52 / VIT+15 Bei perfekter Verteidigung +50 LP Kauft es für 300 G.: Wiz' Chocobo Ranch, Coernix-Tankstelle Absorber-Schild 83 / MP+10, VIT+30 Absorbiert Elementarenergie, wenn ihr beim Feind den letzten Treffer landet Kap-Caem-Farm (Tausch gegen 4 Karotten) Eisschild 85 / VIT+18 +30% LP-Regeneration für 5 Sekunden bei Eisschaden Kauft es für 600 G.: Taelpar-Raststätte, Lestallum Donnerschild 93 / VIT+21 Bei Blitzschaden für 5 Sekunden kritische Trefferrate x4 Kauft es für 1.500 G.: Verinas-Markt Flammenschild 97 / VIT+22 Bei Feuerschaden für 5 Sekunden +300 Stärke Kauft es für 1.500 G.: Verinas-Markt Heldenschild 103 / VIT+25 -30% Schaden bei Schussangriffen Pitioss-Ruinen; Kauft es für 5.000 G.: Altissia, Cartanica Absorber-Schild II 129 / MP+15, VIT+38 Absorbiert Elementarenergie, wenn ihr beim Feind den letzten Treffer landet Im Rahmen der Quest: Ein neuer Absorber-Schild (Cid) Schwarzer Prinz 135 / VIT+32 Bei Dunkelschaden für 5 Sekunden +300 MAG Pitioss-Ruinen; Kauft es für 10.000 G.: Meldacio-Jägerzentrale Kraftschild 136 / VIT+6 - Lestallum; Kauft es für 600 G.: Taelpar-Raststätte, Lestallum Zaubererschild 141 / VIT+34, MAG+99 - Keycatrich-Schanzen-Labyrinth (Kapitel 15) Aegis-Schild 172 / VIT+55 10% Chance kompletten Schaden zu revidieren Steyliff-Ruinen-Labyrinth (Kapitel 15) Seydlitz 182 / VIT+50 Bei perfekter Verteidigung +200 Stärke für 3 Sekunden Im Rahmen der Quest: Die rätselhafte Legende (Randolph)

Maschinerie: Fundorte und Werte

Maschinerie-Waffen sind etwas Besonderes bei FF 15. Der verursachte Schaden hängt von der Entfernung zum Gegner ab und Warp-Angriffe sind mit ihnen nicht möglich. Zudem machen euch diese Waffen langsamer und verfügen über keine Effekte. Warum also Maschinerie? Müsst ihr gegen Mechs kämpfen, werden euch diese Waffen sehr hilfreich sein. Außerdem verfügen Maschinerie-Waffen über Spezialattacken, welche ihr mit Noctis gegen MP ausführen könnt. Ihre Chance auf kritische Treffer liegt bei 2%. Die folgende Tabelle verrät euch ihre Fundorte und Werte.