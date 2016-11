Final Fantasy 15 - Alle Königswaffen im Video finden

Insgesamt 13 Königswaffen finden sich in Final Fantasy 15. Diese zeichnen sich durch einzigartige Fähigkeiten und eine extrem hohe Durchschlagskraft aus. So erhält Noctis, wenn er eine dieser sogenannten Royal Arms ausrüstet, verschiedene Boni auf seine Statuswerte und nutzt überdies noch ein vollkommen neues Move-Set während des Kampfes. Wir verraten euch in in diesem Video-Guide, die Fundorte der Königswaffen und wie ihr diese mächtigen Waffen erhaltet.

Die Königswaffen bieten euch gegenüber den normalen Waffen in Final Fantasy 15, wie Schwerter und Pistolen, diverse Vorteile. Sie besitzen zum einen eine stark erhöhte Angriffskraft und lassen zum anderen die Schadensresistenzen eurer Gegner komplett ignorieren. Leider erkauft ihr euch diese Vorteile mit einem massiven Nachteil. Beim Benutzen der Königswaffen verliert ihr wichtige Lebensenergie.

Final Fantasy 15: Alle Fundort der Königswaffen

Viele der Waffen erhaltet ihr durch bloßes Spielen der Hauptgeschichte. Diese sieben Waffen werdet ihr also auf jeden Fall euer Eigenen nennen können. Für die restlichen Königswaffen müsst ihr allerdings losziehen und die königlichen Gräber und Dungeons, die über ganz Eos verteilt sind, erkunden. Allerdings sind diese erst wirklich mit einem hohen Level schaffbar. Schließt also erst die Hauptgeschichte ab und geht danach, mit mindestens Level 55 , in die frei erkundbare Welt, um die Königswaffen zu finden.

Sobald ihr dann alle Waffen sammeln konntet, belohnt euch Final Fantasy 15 gleich noch mit zwei Erfolgen. Ihr erhaltet “Die Kraft der Könige", sobald eine Königswaffe zum ersten Mal aktiviert wurde. Hab ihr alle 13 Königswaffen finden können, dann erhaltet ihr zudem noch den Erfolg “Würdiger Erbe”.

Zur besseren Übersicht haben wir euch noch einmal alle Königswaffen samt Fundorte in einer Tabelle zusammengefasst. Zudem findet ihr eine Zeitangabe, die euch hilft, in dem Video unten die gewünschte Königswaffe schnell zu finden.



Königswaffen



Fundorte und Freischaltbedingungen



Level



Timecode



Sword of the Wise



Schaltet ihr automatisch in Kapitel 2 frei.



-



00:12



Axe of the Conquerer



Schaltet ihr automatisch in Kapitel 2 frei.



-



01:05



Swords of the Wanderer



Schaltet ihr automatisch in Kapitel 3 frei.



-



02:15



Blade of the Mystic



Schaltet ihr automatisch in Kapitel 4 frei.



-



03:30



Katana of the Warrior



Schaltet ihr automatisch in Kapitel 10 frei.



-



04:18



Trident of the Oracle



Schaltet ihr automatisch in Kapitel 12 frei.



-



05:35



Sword of the Father



Schaltet ihr automatisch in Kapitel 13 frei.



-



06:24



Bow of the Clever



Betretet den Dungeon namens "Balouve Mines".



Mindestens Lvl. 50



07:25



Sword of the Tall



Betretet nachts den Dungeon namens "Costlemark Tower".



Mindestens Lvl. 55



09:43



Shield of the Just



In der frei erkundbaren Welt sucht ihr nach "Tomb of the Just" - eine königliche Grabstätte.



-



12:12



Sceptor of the Pious



Betretet den Dungeon namens "Malmalam Thicket".



Mindestens Lvl. 35



13:30



Mace of the Fierce



Betretet den Dungeon namens "The Rock of Ravatogh".



Mindestens Lvl. 30



14:35



Star of the Rogue



Betretet den Dungeon namens "The Myrlwood".



Mindestens Lvl. 35



16:16



Und hier ist das Video des Youtubers PowerPyx. Er hat alle Fundorte der Königswaffen bei Final Fantasy 15 in einem Video für euch zusammengefasst: