Final Fantasy 15 - Alle Jagdaufträge, ihre Belohnungen und Fundorte

Habt ihr bei Final Fantasy 15 schon mal einen der Jagdaufträge angenommen und ausgeführt? Dann werdet ihr bereits wissen, dass dahinter oft tolle Belohnungen stecken, die ihr euch nicht durch die Lappen gehen lassen solltet. In unserem Artikel verraten wir euch, welche Jagdaufträge es gibt, wo ihr sie bekommt und welche Gegner und Belohnungen euch erwarten.

Final Fantasy XV - Trailer Extended Cut 15 weitere Videos

Wenn ihr auf die Jagd geht, werdet ihr in erster Linie viele Gil bekommen. Zudem gibt es tolle Items wie Elixiere und Phönix-Federn sowie zahlreiche Erfahrungspunkte. Wollt ihr Jagdaufträge bekommen, müsst ihr Restaurants aufsuchen und dort mit dem Informanten. Er verkauft nicht lediglich Essen und Informationen, sondern hat für euch ebendiese Aufträge.

Final Fantasy 15 – Jagdaufträge freischalten

Nicht alle Jagdaufträge werdet ihr von Anfang an abschließen können. Viele müsst ihr erst freischalten. Dabei könnte euer Jäger-Rang, aber auch euer Fortschritt in der Haupt-Story von Bedeutung sein. Für manche Jagdaufträge müsst ihr auch bestimmte Nebenaufgaben abschließen. Damit ihr auch nichts verpasst, informiert euch die folgende Tabelle über alles, was ihr zu den Jagdaufträgen bei Final Fantasy 15 wissen müsst.