Final Fantasy 15 - Alle Fische finden und richtige Köder nutzen

Das Angeln ist keine sehr entspannte Tätigkeit bei Final Fantasy 15. Ist es euch jedoch gelungen, besondere Fische zu fangen, dann werdet ihr daraus enorm profitieren. In unserem Guide verraten wir euch die Fundorte aller Fische und erklären euch, worauf es beim Angeln ankommt. Zudem nennen wir euch alle Verkaufsstellen für Köder und Angelruten, damit ihr euch auch gut vorbereiten könnt.

Das Angeln bei Final Fantasy 15 wird euch nicht nur tolles Essen bereiten und Ignis leckere Rezepte ausprobieren lassen. Ihr könnt damit auch Gil verdienen und neue Boni für eure Angel-Fertigkeit freischalten. Doch wisst ihr, welcher Köder welche Fische anlockt und wo ihr eine bessere Angel kaufen könnt? Das alles erfahrt ihr in unserem Guide zum Thema Angeln bei Final Fantasy 15.

Final Fantasy 15 – Angeln erklärt

Eigentlich wollen wir euch hier nicht viel erklären, denn das Tutorial im Spiel ist sehr gut. Was wir gerne unterstreichen wollen, ist die Wichtigkeit der Angelschnur, der Angelspule und der Angelrute. Die Qualität der Rute ist deshalb so bedeutend, da sie eure Angelschnur vor der Einwirkung der Fische schützt. Je höhe die Verteidigung, umso geringer die Chance, dass die Schnur reißt. Die Spule wiederum sorgt dafür, dass ihr die Fische ans Land holen könnt. Mit einem höheren Angriffswert gelingt es euch schneller, den Balken des Fangs zu minimieren.

Wenn ein Fisch angebissen hat und ihr zieht ihn an Land, dann müsst ihr immer auf eure Schnur achten. Ist sie von Anfang an nur noch schwach, dann solltet ihr sie gar nicht mehr verwenden. Zieht ihr die Angel in die falsche Richtung, dann steigt die Spannung der Schnur schneller und sie wird mehr belastet. Gönnt ihr eine Pause und macht nichts, dann steigt die Spannung wesentlich langsamer an. Angelt ihr viel, schaltet ihr neue Stufen dieses Talents frei und Noctis bekommt auf diese Fertigkeit folgende Boni:

Welche Köder nehme ich und wo kaufe ich sie?

Euch ist sicherlich aufgefallen, dass die Köder verschiedene Farben haben. Die Faustregel besagt, dass die Farbe des Köders die Fische anzieht, die ihr farblich ähneln. Doch nicht nur die Farbe des Köders ist wichtig, sondern auch das Gewicht. Je schwerer ein Köder ist, desto tiefer kann er sinken und dort auf Fische treffen, die wesentlich größer sind als die an der Oberfläche. Die verschiedenen Arten der Köder locken auch unterschiedliche Beute an. So werdet ihr mit Popper-Ködern eher die Bewohner der Wasseroberfläche fangen. Mit Pencil-Ködern werdet ihr in der Dämmerung gute Chancen haben und im klaren Wasser eignen sich Minnow-Köder. Die folgende Tabelle zeigt euch, welche Köder ihr für welche Fische braucht und wo ihr sie bekommen könnt.

Köder zum Angeln Fische Fundorte Bomber: Bomber Alstorbarsch Bobs Angelbude, Coernix-Tankstelle Alstorland Bomber: Donnerbomber Phönixbarsch Bobs Angelbude, Coernix-Tankstelle Alstorland Bomber: Eisbomber Fels-Barramundi Bobs Angelbude, Coernix-Tankstelle Alstorland Fatales Roulette: Ahriman Alstorbarsch Dorys Köderparadies Fatales Roulette: Schwebeauge Leuchtbrasse Dorys Köderparadies Fatales Roulette: Todesauge Phönixbarsch Dorys Köderparadies Ferrobust: Eisengigant Königswels JM-Markt Altissia, Nebenmission: Der Meister des Meisters Gemmenglitzer: Fernkampf-Karfunkel Myrler Platinforelle JM-Markt Altissia Großmeister: Typhon Rosa Teufelshecht Mini-Game: Totomostro Heißer Atem: Roter Drache Gezeitenbarsch Burbosts Allerlei, Tabbys Angelkiste Heißer Atem: Blauer Drache Nebellachs, Schillerforelle Burbosts Allerlei, Tabbys Angelkiste Heißer Atem: Grüner Drache Nebellachs Burbosts Allerlei, Tabbys Angelkiste Jumbonadel 10000: Goldener Kaktorius Jade-Schlangenkopf, Saphir-Schlangenkopf, Fürsten-Arapaima Berts Angelladen Jumbonadel 10000: Stahlkaktorius Saphir-Schlangenkopf Berts Angelladen Jumbonadel 10000: Kaktorius Jade-Schlangenkopf Berts Angelladen Nadel 1000: Goldener Kaktor Goldwels Coernix-Tankstelle Cauthess Nadel 1000: Stahlkaktor Lucischer Leuchtwels Coernix-Tankstelle Cauthess Nadel 1000: Kaktor Lucischer Leuchtwels Coernix-Tankstelle Cauthess Poppeck: Chocobo Dickkof-Makrele Bobs Angelbude Poppeck: Roter Chocobo Granat-Schlangenkopf Bobs Angelbude Poppeck: Weißer Chocobo Schlangenkopf Bobs Angelbude Poppeck: Chocobo (grün) Spiegelhecht Berts Angelladen Poppeck: Roter Chocobo (gelb) Jade-Schlangenkopf, Saphir-Schlangenkopf Berts Angelladen Poppeck: Weißer Chocobo (blau) Spiegelhecht Berts Angelladen Riesenhauer: Garula Granat-Schlangenkopf Tabbys Angelkiste, Coernix-Tankstelle Alstorland Riesenhauer: Grüner Garula Jade-Schlangenkopf Tabbys Angelkiste, Coernix-Tankstelle Alstorland Riesenhauer: Alpha-Garula Alstorbarsch Tabbys Angelkiste, Coernix-Tankstelle Alstorland Riesiger Röster: Bahamut Nebellachs, Gezeitenbarsch, Alluro-Seebarsch, Fürsten-Arapaima Streifzug: Der Spiegelkönig Rangkämpfer: Tomberry Fels-Barramundi, Gezeitenbarsch, Spiegelhecht Kann nur gefunden werden Schnitter: Tomberry Nebellachs, Regenbogenforelle, Lucinia-Seebarsch Navyths erste Nebenquest: Gleichgesinnte Schnurhaar: Mogry-Perle Regenbogenforelle Burbosts Allerlei, Dorys Köderparadies Schnurhaar: Kristall Kirschkamm-Forelle Burbosts Allerlei, Dorys Köderparadies Schnurhaar: Schoko Callatein-Bachsaibling Burbosts Allerlei, Dorys Köderparadies Schwabbler: Crema Fels-Barramundi Bobs Angelbude, Coernix-Tankstelle Alstorland Schwabbler: Pudding (blau) Dickkopf-Makrele Bobs Angelbude, Coernix-Tankstelle Alstorland Schwabbler: Pudding (grün) Galdin-Stachelmakrele Bobs Angelbude, Coernix-Tankstelle Alstorland Stürmer: Focalor Cygillischer Seebarsch, Gestreifter Barramundi JM-Markt Altissia Stürmer: Purpurbauch-Focalor Lucinia-Seebarsch, Gestreifter Barramundi JM-Markt Altissia Stürmer: Hornstein-Focalor Cygillischer Seebarsch, Gestreifter Barramundi JM-Markt Altissia Sturmflut: Leviathan Dickkopf-Makrele, Fels-Barramundi, Regenbogenforelle DLC / Vorbestellerbonus Tödliche Fluten: Korallenteufel Alluro-Seebarsch Tabbys-Angelkiste, JM-Markt Caem Tödliche Fluten: Sahagin Zacken-Barramundi Tabbys-Angelkiste, JM-Markt Caem Tödliche Fluten: Seeteufel Maiden-Bachsaibling Tabbys-Angelkiste, JM-Markt Caem Wühler: Grüner Sandwurm Callatein-Bachsaibling Berts Angelladen, Coernix-Tankstelle Lasttallum, Dorys Köderparadies Wühler: Schlundwurm Cleigne-Bachforelle, Schlund-Zackenbarsch Berts Angelladen, Coernix-Tankstelle Lasttallum, Dorys Köderparadies Wühler: Rasendrosa Sandwurm Cleigne-Bachforelle Berts Angelladen, Coernix-Tankstelle Lasttallum, Dorys Köderparadies

Alle Fische und ihre Fundorte

Habt ihr euch mit den richtigen Ködern eingedeckt, dann braucht ihr noch gute Ruten und Spulen. Die bekommt ihr ebenfalls in den oben genannten Anglerläden. Die beste Angelrute ist die Meikyo Shisui und diese bekommt ihr, wenn ihr die Nebenmission "Eines Anglers Albtraum“ abschließt. Die beste Spule wiederum ist Llymlaen und diese bekommt ihr, wenn ihr das Mini-Game Totomostro spielt.

Steht die Angelausrüstung, dann solltet ihr euch auf die Suche nach den Fischen machen, die ihr unbedingt fangen wollt. Die nachfolgende Tabelle nennt sie euch alle und verrät euch zudem, wo ihr die Fische finden werdet. Einige Fische werdet ihr auch an anderen Angelstellen finden, also wundert euch nicht. Die letzte Spalte zeigt euch, welche Beute ihr macht, wenn ihr diese Fische fangt.