Final Fantasy 15 - Alle Editionen inkl. Season Pass, Boni und Kosten im Überblick

Ein Klassiker unter den Videospielen erfährt mit Final Fantasy XVeine Fortsetzung und als Fans könnt ihr euch beim Kauf des Rollenspiels zwischen verschiedenen Editionen entscheiden, die diverse Boni bieten. Welche Final-Fantasy-15-Editionen es gibt und welche Inhalte diese mitbringen und wo ihr den Season Pass findet, erfahrt ihr in diesem Artikel.

Zwar ist Final Fantasy eigentlich eine Serie von Games, dennoch ist jeder Teil eine Geschichte für sich und ihr findet hier sozusagen eine geschlossene Handlung. Daher können sich also auch Neulinge an einen Teil wagen, ohne Angst zu haben, nicht in die Story reinzukommen. Es gibt sogar immer wieder neue bzw. eigene Charaktere. Jetzt bei Final Fantasy 15 schlüpft ihr zum Beispiel in die Rolle des jungen Prinzen Noctis Lucis Caelum, der sein Königreich zurückerobern will. In der offenen Welt lauern so einige Gefahren auf euch. Ihr müsst eure magischen Kräfte einsetzen, um die Welt vor dem Untergang zu bewahren. Könnt ihr die Friedensverhandlungen zu einem erfolgreichen Abschluss bringen und werdet ihr am Ende Prinzessin Lunafreya Nox Fleuret heiraten?

Final Fantasy 15 – Welche Edition gibt es?

Final Fantasy 15 erscheint am 29. November 2016 für die PS4 und die Xbox One. PC-Spieler können leider nicht in den Genuss dieses Epos werden. Wollt ihr das Spiel haben, dann müsst ihr zum Teil wirklich schnell sein, denn einige der Editionen von Final Fantasy 15 sind limitiert. Publisher Square Enix hat sich tolle Boni wie das Artbook oder eine tolle Actionfigur einfallen lassen, die ihr mitsamt den Editionen erwerben könnt. Folgende Editionen sind erhältlich:

Day One Edition

Deluxe Edition

Digital Premium Edition

Ultimate Collector's Edition

Day One Edition – Final Fantasy 15

Wenn ihr Final Fantasy 15 vorbestellen wollt, dann solltet ihr zu dieser besonderen Vorbesteller-Edition, nämlich der Day One Edition, greifen. Neben der Vollversion des Spiels enthält diese Edition auch noch einen tollen Bonus: Die Masamune DLC-Waffe ist eine spezielle Ingame-Waffe, denn sie ist legendär und ihr könnt dieses Schwert nun einfach so in euer Waffen-Arsenal aufnehmen und so jeden Feind zeigen, wo der Hase läuft.

Hier erhältlich : Amazon, Square Enix Online Store, Microsoft Store

: Amazon, Square Enix Online Store, Microsoft Store Preis: 69,99 €

Deluxe Edition – Final Fantasy 15

Die Deluxe Edition enthält Final Fantasy 15 in der Vollversion und ebenso das oben genannte Masamune-Schwert. Zusätzlich gibt es hier aber noch weitere tolle Inhalte enthält:

ein Steelbook, welches einzigartige Zeichnungen von dem Künstler Yoshitaka Amano

eine Blue-ray-Disc mit dem CG-Spielfilm „Kingsglaive“, in dem die Story aus Sicht des Königs Regis erzählt wird

Postkarten-Set

Königstracht von Noctis (digitaler Inhalt)

die Lackierung „Platin-Leviathan“ für euren Regalia (digitaler Inhalt)

Hier erhältlich : Square Enix Online Store

: Square Enix Online Store Preis: 89,99 €

Digital Premium Edition mit Season Pass – Final Fantasy 15

Die Digital Premium Edition enthält natürlich auch das Originalspiel und dazu auch noch den Season Pass, welcher ein Vorbestellerbonus ist. Ihr könnt von folgenden Inhalten durch die Digital Premium Edition profitieren:

Masamune-Waffe

Lackierungen : Platin-Leviathan und Pixelbande

: Platin-Leviathan und Pixelbande Spielgegenstände : Angelset und Kameraset

: Angelset und Kameraset Digitaler Mini-Soundtrack

Spezielles Final Fantasy 15 DPE-Thema

Exklusives Final Fantasy 15 Urknall-Thema (PS4)

Der Season Pass beinhaltet noch einmal extra Inhalte:

Booster-Pack

die Episoden Gladiolus, Ignis und Prompto

ein Geschenkpaket

eine besondere Erweiterung

Die Digital Premium Edition ist im PlayStation Store erhältlich und kostet 94,99 €.

Ultimate Collector's Edition – Final Fantasy 15

Wollt ihr euch von Final Fantasy 15 die Ultimate Collector's Edition gönnen, dann müsst ihr euch ranhalten, denn sie wurde nur 30.000 Mal produziert. Sie ist sowohl für die PS4 als auch für die Xbox One erhältlich. Zusätzlich zu den Bonus-Inhalten der anderen drei Editionen erhaltet ihr noch folgende Boni und Ingame Packs:

Reisepaket mit hilfreichen Gegenständen

Kameraset für Erinnerungsfotos

Angelset für Angelausflüge in Eos

Gourmet-Korb mit leckeren Campingmahlzeiten

Artbook mit Hardcover (192 Seiten)

ein Steelbook, welches die Final-Fantasy-15-Anime-Serie „Brotherhood“ und den Soundtrack enthält (2 Blue-ray-Discs)

ein weiteres Steelbook mit dem Spiel und dem Film „Kingsglaive“ (auch Blue-ray)

26 cm große Actionfigur, die den Hauptcharakter Noctis zeigt

Hier erhältlich : Square Enix Online Store

: Square Enix Online Store Preis: 269,99 €

Die Steelbooks haben übrigens tolle Hüllen mit exklusiven Aufdrucken. Für welche Edition von Final Fantasy 15 entscheidet ihr euch und würdet ihr so viel Geld für die Ultimate Collector's Edition ausgeben?