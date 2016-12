Final Fantasy 15 - Alle Armbänder, Knöchelreife und andere Accessoires mit Fundorten

Final Fantasy XV ist voll von Accessoires. Ob ihr Armbänder, Halsbänder, Armreife, Anhänger oder Wappen sucht – wir haben sie alle. Nachfolgend zeigen wir euch die Fundorte aller Accessoires und zählen auf, welche Effekte sie haben. Die Wirkung dieser Ausrüstungsteile solltet ihr nicht unterschätzen, denn je später im Verlauf der Hauptmission ihr euch befindet, umso wichtiger sind alle Boni, die ihr bekommen könnt.

Die glorreichen Vier, die bei Final Fantasy 15 euer Herz erobern, haben alle unterschiedliche Schwächen, die ihr mit den Accessoires ausgleichen könnt. So ist Prompto oft derjenige, der als erster in den kritischen Zustand verfällt, da seine LP im Vergleich zu den anderen Teammitgliedern sehr niedrig sind. Sucht euch also ein Accessoire, das einen hohen Bonus auf die LP verleiht und so könnt ihr dem etwas entgegenwirken. Die folgenden Effekte können die Accessoires haben (klickt auf den Link, um direkt zu den zu gelangen, die ihr finden wollt). Übrigens werdet ihr viele dieser Extras in den Dungeons finden. Folgt dem Link, wenn ihr dabei Hilfe braucht.

LP-, EP- und MP-Boosts Boni auf Attribute Schutz vor Negativzuständen Schutz vor Schaden Gemischte Accessoires Sonstige Accessoires

Wollt ihr mehr als nur ein Accessoire anlegen, dann schaut mal in eure Fertigkeiten. Dort könnt ihr nämlich die Fähigkeiten Accessoire-Slot II (16 FP) und Accessoire-Slot III (333 FP) unter dem Reiter Statuswerte freischalten. Sie erlauben es euch bis zu drei dieser Extras gleichzeitig zu tragen.

Final Fantasy 15 – Accessoires für LP-, EP- und MP-Boosts

Nicht nur Prompto wird ein paar Boni brauchen, sondern auch die anderen Gruppenmitglieder. Natürlich könnt ihr eure Accessoires bei jedem Kampf anpassen und auch währenddessen wechseln. Besonders zu Beginn lohnt es sich, Armreife, Halsbänder und andere Extras und Zubehör auszurüsten, die euch Boni auf Leben, Erfahrungspunkte und Magie bringen. Später bei FF 15 werdet ihr solche Boosts ebenfalls brauchen. Da werdet ihr aber möglicherweise schon gemischte Accessoires finden können, zu den wir weiter unten im Text mehr verraten. Die folgende Tabelle zeigt euch, welche einfachen Items ihr für mehr LP, EP und MP anlegen könnt.

Accessoires Effekte und Boni Fundort Kaufmöglichkeit Als Beute zu erhalten Bronzereif LP Maximum +50 Hammerhead Galdin-Kai, Jägersiedlung •Imp (Wahrscheinlichkeit 3%) Eisenreif LP Maximum +100 Weit verbreitet und einfach zu finden Wiz‘ Chocobo-Ranch, Coernix-Tankstelle Cauthess •Alv (3%), Skelett (5%)

•Jagdauftrag (JA): In der Klamm, in der Klemme Karbonreif LP Maximum +150 Wiz’ Chocobo-Ranch, Greyshire-Grotte, Pitioss-Ruinen Taelpar-Raststätte, Lestallum, imperialer Händler vor der Steyliff-Ruine, Verinas Markt •JA: Blinder Passagier auf der Fähre

•Mini-Game: Justice Monsters Five Titanreif LP Maximum +200 Fociaugh-Höhle Meldacio-Jägerzentrale, Altissia, Cartanica, Tenebrae, Gralea •JA: Wacklige Jagd

•Mini-Game: Justice Monsters Five

•Skelett (5%) Silberreif LP Maximum +300 Verinas-Markt, Daurell-Höhlen, Pitioss-Ruinen - •Imp (Labyrinth 3%)

•Mini-Game: Totomostro

•Belohnug für Jagdrang (JR) 2 Goldreif LP Maximum +500 Myrlwald, Region Hammerhead (Kap. 15), Pitioss-Ruinen, Keycatrich-Schanzen-Labyrinth (Kap. 15) - •Belohnug für JR 4

•Belohnung für abschließen des 5. Schwierigkeitsgrades beim Training

•Mini-Game: Justice Monsters Five Platinreif LP Maximum +700 Küstenmark-Turm, Pitioss-Ruinen, Belouve-Minen-Labyrinth (Kap. 15) - •Mini-Game: Justice Monsters Five Zenturio-Reif LP Maximum +1.000 Fociaugh-Höhlen-Labyrinth (Kap. 15), Steyliff-Ruinen-Labyrinth (Kap. 15) - •Belohnung für JR 8

•Mini-Game: Justice Monsters Five Legatus-Reif LP Maximum +1.200 Steyliff-Ruinen-Labyrinth (Kap. 15), Crestholm-Aquädukte-Labyrinth (Kap. 15) - •Belohnung für JR 9

•Mini-Game: Justice Monsters Five Gigas-Reif LP Maximum +1.500 Küstenmark-Turm-Labyrinth (Kap. 15), Crestholm-Aquädukte-Labyrinth (Kap. 15) - •Mini-Game: Justice Monsters Five Zwiebelreif LP Maximum +2.500 Küstenmark-Turm-Labyrinth (Kap. 15) - •Mini-Game: Justice Monsters Five Adamantit-Reif LP Maximum +10.000 - - •JA: Der Berg ruft Weißes Halsband LP-Regenerationsrate +2% Hammerhead, Greyshire-Grotte, Pitioss-Ruinen - •Tomberry (5%) Grünes Halsband LP-Regenerationsrate +3% Raststätte Langwithe, Pitioss-Ruinen - •JA: Wütende Stichelei

•Meister Tomberry (6%) Blaues Halsband LP-Regenerationsrate +4% Fociaugh-Höhle, Pitioss-Ruinen - •JA: Moorhünenjagd

•Tomberry (Labyrinth-Variante 5%) Rotes Halsband LP-Regenerationsrate +5% Pitioss-Ruinen - •JA: Kriechendes Unheil, Vermisste Jäger

•Meister Tomberry (Labyrinth-Variante 10%) Schwarzes Halsband LP-Regenerationsrate +6% Küstenmark-Turm, Küstenmark-Turm-Labyrinth (Kap. 15), Wiz‘ Chocobo-Ranch (Kap. 15) - •Belohnung für JR 6 Mogry-Talisman EP-Gewinn +20% Daurell-Höhlen, Küstenmark-Turm, Pitioss-Ruinen, Daurell-Höhlen-Labyrinth (Kap. 15) - •Mini-Game: Justice Monsters Five Medizinisches Kompendium Noctis benutzt einen Heiltrank, sobald seine LP unter 50% fallen Daurell-Höhlen-Labyrinth (Kap. 15) - - Diebes-Kompendium Die MP-Kosten werden um 20% verringert, wenn Noctis automatisch ausweicht Fociaugh-Höhle - - Diebes-Enzyklopädie Die MP-Kosten werden um 40% verringert, wenn Noctis automatisch ausweicht Küstenmark-Turm - - Samantha-Seele Noctis MP-Maximum steigt um 30 Punkte Küstenmark-Turm-Labyrinth (Kap. 15) - - Fürstenmantel Noctis MP-Regeneration steigt um 25% Steyliff Ruinen-Labyrinth (Kap. 15) - - Zauber-Kompendium Noctis benutzt einen Äther, sobald seine MP unter 50% fallen Küstenmark-Turm-Labyrinth (Kap. 15) - - Schwarzkappe Ermöglicht Noctis vollkommen automatisches Ausweichen bei Attacken Pitioss-Ruine - - Megafon •Kann nur von Gladiolus angelegt werden

•LP-Regenerationsrate der Gruppe steigt um +10% Myrlwald - - Leitfaden des Hofmarschalls •Kann nur von Ignis angelegt werden

•Noctis wird mit einem Supertrank geheilt, sobald seine LP unter 50% fallen Fociaugh-Höhlen-Labyrinth (Kap. 15) - - Leitfaden des Großhofmarschalls •Kann nur von Ignis angelegt werden

•Noctis wird mit einem Elixier geheilt, sobald seine LP unter 50% fallen Fociaugh-Höhlen-Labyrinth (Kap. 15) - -

Zubehör mit Boni auf Attribute

Armbänder und Knöchelbänder sind Zubehörteile, die für Attribute-Boosts zuständig sind. Später im Spiel findet ihr auch Items wie Ohrringe, die eure Attribute stärken werden. Braucht ihr also einen Bonus auf eure Stärke, Vitalität, Magie oder Willenskraft, dann sucht euch in der folgenden Tabelle die Accessoires aus, die euch gefallen und sucht oder kauft sie an den angegebenen Orten.



Accessoires Effekte und Boni Fundort Kaufmöglichkeit Als Beute zu erhalten Granat-Armband Stärke +30 Greyshire-Grotte, Pitioss-Ruinen Wiz‘ Chocobo-Ranch, Coernix-Tankstelle Cauthess, Lestallum, Taelpar-Raststätte, Verinas Markt •Hobgoblin (3%)

•Mini-Game: Justice Monsters Five Amethyst-Arband Stärke +35 Nahe Coernix-Tankstelle Alstorland, Fociaugh-Höhle, Pitioss-Ruinen - •Nebenquest: Der aufstrebende •Juwelier

•Bussemand (3%)

•Mini-Game: Justice Monsters Five Heliodor-Armband Stärke +40 Daurell-Höhlen, Steyliff-Ruine Meldacio-Jägerzentrale, Verinas-Markt, Altissia, Cartanica, Tenebrae, Gralea, Hammerhead (Kap. 14) •Nebenquest: Heliodore für den Hallodri (Kap. 14)

•Hobgoblin (Labyrinth-Variante 3%) Saphir-Armband Stärke +45 Daurell-Höhlen, Steyliff-Ruine, Malmalam-Wald, Pitioss-Ruinen - •Belohnung für JR 3

•Nebenquest: Auf diesen Steinsucher können Sie bauen

•Hobgoblin (Labyrinth-Variante 3%) Rubin-Armband Stärke +50 Balouve-Minen, Verinas-Markt-Ravatogba, Pitioss-Ruinen - •Nebenquest: Erst die Arbeit, dann das Vergnügen

•JA: Die Riesenschlange aus der Tiefe

•Mini-Game: Justice Monsters Five Smaragd-Armband Stärke +60 Balouve-Minen, Pitioss-Ruinen, Kaycatrich-Schanzen-Labyrinth (Kap. 15) - •Nebenquest: Steine lassen Augen funkeln

•JA: Mauerstürmer

•Mini-Game: Justice Monsters Five Diamant-Armband Stärke +70 Schier-Hochland (Kap. 15), Fociaugh-Höhle-Labyrinth (Kap. 15), Kaycatrich-Schnazen-Labyrinth (Kap. 15) - •Mini-Game: Totomostro Blaudiamant-Armband Stärke +80 Küstenmark-Turm-Labyrinth (Kap. 15), Crestholm-Aquädukte-Labyrinth (Kap. 15) - •Belohnung für JR 7

•Belohnung für die letzte Prüfung im Training

•Mini-Game: Justice Monsters Five Dunkelkristall-Armband Stärke +100 Küstenmark-Turm-Labyrinth (Kap. 15) - •Belohnung für JA 10

•Mini-Game: Justice Monsters Five Soldaten-Knöchelband Vitalität +30 Pitioss-Ruinen Galdin-Kai, Jägersiedlung - Krieger-Knöchelband Vitalität +35 Hammerhead, Pitioss Ruinen Wiz’ Chocobo-Ranch, Coernix-Tankstelle Cauthess •JA: Moor und Totschlag

•Garkimasera (3%) Fechter-Knöchelband Vitalität +40 Galdin-Kai, Wiz’ Chocobo-Ranch Taelpar-Raststätte, Lestallum, imperialer Händler vor Steyliff Ruine (Kap. 7) •JA: Lebensräuber

•Ereshigal (3%)

•Sapinx (3%)

•Alberich (3%) Ritter-Knöchelband Vitalität +45 Steyliff-Ruine, Pitioss-Ruine Meldacio-Jägerzentrale, Verinas-Markt, Altissia, Cartanica, Tenebrae, Gralea, Hammerhead (Kap. 14) •JA: Reißende Zähne

•Gargoyle (3%)

•Ereshkigal (Dungeon-Variante 3%) Paladin-Knöchelband Vitalität +50 - - •JA: Sahne schlagen

•Foras (3%) Heros-Knöchelband Vitalität +55 Region Cauthess-Reststätte (Kap. 15), Pitioss-Ruinen - •JA: Der Feuervogel

•Ziggurat (3%) Imperator-Knöchelband Vitalität +60 Daurell-Höhlen-Labyrinth, Steyliff-Ruinen-Labyrinth, Balouve-Minen-Labyrinth (alle Kap. 15) - - Knöchelband der Götter Vitalität +70 Steyliff-Ruinen-Labyrinth und Crestholm-Aquädukte-Labyrinth (Kap. 15) - - Amulett Magie +60 Galdin-Kai Wiz’ Chocobo-Ranch, Coernix-Tankstelle Cauthess - Engelsohrringe Magie +70 - Taelpar-Raststätte, Lestallum, imperialer Händler vor der Steyliff-Ruine (Kap. 7) •Naga (8%)

•Kadru (8%) Talisman Magie +80 Cauthess-Raststätte, Steyliff-Ruine Meldacio-Jägerzentrale, Verinas-Markt, Altissia, Catanica, Tenebrae, Gralea, Hammerhead (Kap. 14) •Nagaraja (4%)

•Mahanage (8%) Runenohrringe Magie +100 Insomnia, Pitioss-Ruinen, Keycatrich-Schanzen-Labyrinth (Kap. 15) - •JA: Unheim-Lich

•Manasa (8%) Stirnreif Magie +150 Balouve-Minen, Region Meldacio-Jägerzentrale (Kap. 15), Greyshire-Grotte-Labyrinth (Kap 15.), Keycatrich-Schanzen-Labyrinth (Kap. 15) - - Ohrringe der Kannagi Magie +200 Daurell-Höhlen-Labyrinth (Kap. 15), Balouve-Minen-Labyrinth (Kap. 15) - - Mystischer Stirnreif Magie +250 Küstenmark-Turm-Labyrinth (Kap. 15), Crestholm-Aquädukte-Labyrinth (Kap. 15) - - Hypno-Krone Magie +300 Küstenmark-Turm-Labyrinth (Kap. 15) - - Potpourri Willenskraft +30 Pitioss-Ruinen Galdin-Kai, Jägersiedlung - Weißer Salbei Willenskraft +35 Pitioss-Ruinen Wiz’ Chocobo-Ranch, Coernix-Tankstelle Cauthess •Gedankenschinder (3%) Kraftstein Willenskraft +40 Pitioss-Ruinen Taelpar-Raststätte, Lestallum - Orakel-Karte Willenskraft +45 Fociaugh-Höhle, Pitioss-Ruinen Meldacio-Jägerzentrale, Altissia, Cartanica, Tenebrae, Gralea, Hammerhead (Kap. 14) •Dämonenwall (5%) Pendel Willenskraft +55 Fociaugh-Höhlen-Labyrinth (Kap. 15), Daurell-Höhlen-Labyrinth (kap. 15) - •Seelsauger

•Gedankenschinder (Labyrinth-Variante 5%) Ablutionssalz Willenskraft +60 Steyliff-Ruinen-Labyrinth (Kap. 15) - - Tarotkarte Willenskraft +70 Küstenmark-Turm-Labyrinth (Kap. 15), Crestholm-Aquädukte-Labyrinth (Kap. 15) - -

Accessoires zum Schutz vor Negativzuständen

Habt ihr es satt, ständig in Stein verwandelt, vergiftet oder verwirrt zu werden, dann solltet ihr euch unbedingt mit den Accessoires aus der nachfolgenden Tabelle eindecken. Sie werden euch dabei helfen, diese Probleme zu umgehen. Besonders toll und empfehlenswert ist die Schleife, die ihr im Rahmen eines der Jagdaufträge bekommt oder gegen Gedenkmünzen tauschen könnt. Damit könnt ihr euch vor allen Negativzuständen schützen!



Accessoires Effekte und Boni Fundort Kaufmöglichkeit Als Beute zu erhalten Sternenanhänger Schutz vor Gift Caestino-Grube, Malmalam-Wald, Pitioss-Ruinen, Greyshire-Grotten-Labyrinth (Kap. 15) Lestallum •Nebenquest: Wilde Wasser sind tief Regenbogen-Anhänger Schutz vor Konfus Balouve-Minen, Greyshire-Grotten-Labyrinth (Kap. 15), Pitioss-Ruinen Lestallum •Nebenquest: Im Auftrag des Doktors – Gelbfrösche

•JA: Nadelregen in der Wüste

•Lich (3%)

•Nekromant (3%)

•Todesabt (3% Mond-Anhänger Schutz vor Frosch Taelpar-Raststätte, Malmalam-Wald, Pitioss-Ruinen, Fociaugh-Höhlen-Labyrinth (Kap. 15) Lestallum •Nebenquest: Im Auftrag des Doktors – Karpfenkröten

•JA: Exorzismus im Nebelwald

•Chadarnook (5%)

•Psychomant (3%) Erd-Anhänger Schutz vor Stein Fociaugh-Höhlen-Labyrinth (Kap. 15) Lestallum •Nebenquest: Im Auftrag des Doktors – Wyvern

•Psychomant (Labyrinth 3%) Goldene Sanduhr Schutz vor Stopp Pitioss-Ruinen, Daurell-Höhlen-Labyrinth (Kapp. 15) Lestallum •Nebenquest: Glühwürmchen-Jäger

•JA: Stinkender Störenfried Sicherheitsbit Schutz vor sofortigem Tod Gralea, Pitioss-Ruinen, Greyshire-Grotten-Labyrinth (Kap. 15) - •Nebenquest: Im Auftrag des Doktors – Greife

•JA: Gruslige Killer

•Ronin, Aramusha, Yojinbo, Kengo und Ayakashi (1%)

•Gedankenschinder (Labyrinth-Variante (2%) Schleife Schutz vor allen Negativzuständen - Alessio (Tausch gegen Gedenkmünzen) •Nebenquest: Am Ende des Regenbogens

•JA: Toter Generall und König

Schutz vor Schäden

Neben den Elementarschäden, könnt ihr bei Final Fantasy XV auch ballistischen Schaden erleiden. Besonders dann, wenn ihr von vielen Soldaten des Imperiums überfallen werdet, wird euch das zur Last fallen. Wollt ihr euch also gegen solche Schäden schützen, dann braucht ihr die folgenden Accessoires:



Accessoires Effekte und Boni Fundort Kaufmöglichkeit Als Beute zu erhalten Kugelsichere Weste Verringert ballistischen Schaden um 10% - Wiz’ Chovobo-Ranch, Lestallum, Coernix-Tankstelle Caithess, Verinas-Markt •Imperialer Schütze (1%)

•Imperialer Scharfschütze (1%)

•Imperialer Sturmsoldat (1%) Kugelsicherer Anzug Verringert ballistischen Schaden um 20% Taelpar-Raststätte, Gralea Lestallum, Altissia •JA: Die Risorath-Riesenschlange

•Magitek-Fahnenträger (1%) Chobham-Rüstung Verringert ballistischen Schaden um 30% Gralea, Lestallum (Region südlich in Kap. 15) - •Miles-Mech Plus (5%) Feuerfestes Unterhemd Verringert Feuerschaden um 20% Pitioss-Ruinen Lestallum, Altissia - Thermo-Unterhemd Verringert Eisschaden um 20% Verinas-Markt, Pitioss-Ruinen Lestallum, Altissia - Feuer-Wappen Verringert Feuerschaden um 30% Verinas Markt, Insomnia - •JA: In den Schatten des Waldes

•Bomber (1%)

•Granate (1%)

•Dolce (1%)

•Sulzcreme (2%) Isolier-Unterhemd Verringert Blitzschaden um 20% Pitioss-Ruinen Lestallum, Altissia •JA: Gewitter über dem Malacchi-Hügelland Eis-Wappen Verringert Eisschaden um 30% - Alessio (Tausch für Gedenkmünzen) •JA: Verteidigung der Meldacio-Front

•Eisbomber (1%)

•Froster (1%)

•Gelantine (2%)

•Marshmallow (2%) Blitz-Wappen Verringert Blitzschaden um 30% - Alessio (Tausch für Gedenkmünzen) •JA: Kopf hoch

•Blitzbomber (1%)

•Schrappnell (1%)

•Vanillepudding (2%)

•Créme Brulée (1%) Sakral-Unterhemd Verringert Dunkelschaden um 20% Pitioss-Ruinen - •JA: Für eine Handvoll Gil Dunkles Wappen Verringert Dunkelschaden um 30% - Alession (Tausch für Gedenkmünzen) •JA: Knochenarbeit

•Dunkelpudding (1%)

•Blutpudding (2%)

•Sahnepudding (3%)

•Hektokulus (1%)

Gemischte Accessoires

Besonders toll sind die gemischten Accessoires, denn sie geben euch gleich Boni und Schutz für mehrere Zauber, Schäden etc. Anderes Zubehör erhöht auch mehrere Attribute gleichzeitig. Wollt ihr diese nutzen, werdet ihr euch in die Dungeons begeben, oder gegen bestimmte Gegner kämpfen müssen, die erst später im Spiel auftauchen. Dennoch empfehlen wir euch, diese Extras nicht außer Acht zu lassen. Sie lohnen sich wirklich. Die Tabelle zeigt euch ihre Werte.



Accessoires Effekte und Boni Fundort Kaufmöglichkeit Als Beute zu erhalten Servo-Anzug •LP-Maximum +500

•Stärke +30

•Vitalität +20 - - •Angelus-Mech (5%) Magitek-Anzug •LP-Maximum +1.000

•Stärke +70

•Vitalität +50 - - •Angelus-Mech (95%) Magitek Anzug V2 •LP-Maximum +2.000

•Stärke +100

•Vitalität +70 - - •Angelus-Mech (5%) Dreigestirn Verringert

•Eis-

•Blitz- und

•Feuerschaden um 30% Küstenmark-Turm-Labyrinth (Kap. 15), Steyliff-Ruinen-Labyrinth (Kap. 15) - •Mini-Game: Justice Monsters Five Mächtiger Wächter Verringert

•Eis-

•Blitz-

•Feuer- und

•Dunkelschaden um 30%. Crestholm-Aquädukte-Labyrinth (Kap. 15) Alession (Tausch gegen Gedenkmünzen) - Steinwall Verringert

•Eis-

•Feuer- und •Ballistikschaden um 30% - Allesion (Tausch gegen Goldmünzen) - Genji-Handschuhe Verringert

•Blitz-

•Dunkel- und

•Ballistikschaden um 30% Pitioss-Ruinen - - Hartschild •LP-Maximum +800

•Vitalität +40 Gralea - •Miles-Mech Plus (5%) Magitek-Schutzschild •LP Maximum +1.000

•Vitalität +60 Insomnia - •Miles-Mech Plus (5%)

•Kürass-Mech (Formouth-Basis 100%) Autosensor •Noctis wechselt nach jedem Angriff oder Angriffsserie zur nächsten Waffe (Uhrzeigersinn)

•LP-Maximim +100

•Stärke +30

•Vitalität +30 Crestholm-Aquädukte - -

Sonstige Accessoires

Unter sonstigem Zubehör verstehen wir optische Items, die dafür sorgen, dass Noctis nicht so schmutzig aussieht und die Kleidung keine Blutflecke abbekommt. Es liegt an euch, ob ihr wertvolle Slots dafür nutzen wollt. In dieser Tabelle findet ihr aber auch Accessoires, die von Teammitgliedern angelegt werden können und euch bei großen und kleinen Gegnern etwas unter die Arme greifen. Wollt ihr, dass Prompto mehr Fotos schießt, dann könnt ihr auch hier mit einem bestimmten Item nachhelfen. Welches es ist, zeigt euch die Tabelle.