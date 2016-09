22 0

In einem Interview über Final Fantasy XV haben die Entwickler über die Größe der Spielwelt gesprochen. Demnach soll der neue Teil alles bisherige überflügeln und lässt sich nach Aussagen der Entwickler nur schwer mit anderen Spielen vergleichen.

„Es wird keine direkte Antwort auf diese Frage geben. Unglücklicherweise.“ so Final Fantasy XV Director Hajime Tabata im Interview mit Hardcore Gamer. „Es ist einfach schwer zu vergleichen. Wir entwickeln ein Spiel, in dem man per Auto reisen kann. Also brauchen wir einfach einen gewissen Grad an Größe. Einfach, um ein Spiel zu erschaffen, das diese Fortbewegungsmöglichkeit erst realisierbar macht.“

Noch nie dagewesene Erfahrung

„Auch im Vergleich mit anderen Spielen können wir sagen, dass es einfach unvergleichlich bleibt. Etwas komplett Neues. Etwas, das ihr noch nie in dieser Form zuvor erlebt habt. Zumindest wenn es um den Vergleich zu anderen Spielen geht, die bereits auf dem Markt existieren.“

Final Fantasy XV musste erst vor kurzem eine Verschiebung durchmachen. Statt Ende September erscheint das lang erwartete Rollenspiel nun am 29. November 2016 für Xbox One und PS4.



