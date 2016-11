22 0

Offenbar gibt es wieder einmal Händler, die sich nicht an die Spielregeln handeln. Denn im Netz tauchen vermehrt Bilder von Final Fantasy XV auf, die von Spielern stammen, die bereits eine Kopie in ihren Händen halten. Einige haben sogar versucht, erste Szenen zu veröffentlichen. Doch Square Enix hat ein Auge auf die Clips.

Auf eBay gibt es aktuell einige Angebote, die Final Fantasy XV angeblich zum direkten Versand nach dem Kauf anbieten. Zudem sollen einige offizielle Händler ebenfalls schon die ersten Versionen des Rollenspiels herausgegeben haben. Der eigentliche Release-Termin von Final Fantasy XV ist erst am 25. Dezember. Zuletzt wurde so bei Watch Dogs 2 vorgegangen. Die Praxis, sich nicht an die vorgegebenen Starttermine zu halten, scheint sich zu häufen.

Square Enix lässt User-Videos sperren

Einige Spieler, die ihre Version von Final Fantasy XV bereits in den Händen haben, haben bereits Videos und Unboxing-Clips ins Netz gestellt. Doch Square Enix scheint dagegen vorzugehen. Sie wollen verhindern, dass wichtige Szenen des Spiels noch vor dem offiziellen Release an die Außenwelt dringen.



