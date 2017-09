22 0

In den letzten Wochen gab es immer wieder Gerüchte, dass Final Fantasy XV auf der Nintendo Switch landen könnte. Director Hajime Tabata hat jedoch gesagt, dass die Entwicklung dafür etwas komplizierter ist. Ein Problem beschäftigt ihn aber persönlich noch mehr. Er selbst hat immer noch keine Nintendo Switch Zuhause stehen.

„Ich will, dass ihr diese Headline schreibt“, so Tabata im Interview mit Kotaku. „Tabata war noch nicht in der Lage, eine Nintendo Switch zu kaufen. Ich habe schon die ganze Software dafür gekauft. Ich habe Zelda, Mario Kart und Splatoon. Ich konnte die Hardware allerdings noch nicht kaufen.“ In Japan ist die Konsole chronisch ausverkauft. Die wenigen Exemplare, die in den Umlauf kommen, sind direkt wieder vergriffen. Doch warum lässt sich der Entwickler nicht einfach von seinen Kontakten bei Nintendo mit einer Konsole ausstatten?



Mit Chocobos und Kulleraugen zur Legende: Die Geschichte von Final Fantasy Bilderstrecke starten (35 Bilder)

Keine Verpflichtungen

„Wenn ich eine Konsole von Nintendo bekommen würde, müsste ich sie auch unterstützen. Ich würde ihnen etwas schulden. Ich möchte einen neutralen Standpunkt beibehalten“, so Tabata scherzhaft mit einem Lachen. Die Situation wird sich zum Ende des Jahres vermutlich nicht bessern. Schließlich geht dann die Shopping-Saison für Weihnachten los und die Nintendo Switch wird bei vielen auf den Wunschzetteln stehen.

Final Fantasy XV ist für PS4 und Xbox One erschienen. Jetzt bei Amazon kaufen.