22 0

In einem kürzlichen Interview sprach Hajime Tabata, der Director von Final Fantasy XV, über das kommende Holiday-Pack. Damit soll das Rollenspiel im Dezember seinen ersten DLC bekommen. Und damit könnten nicht nur neue Inhalte, sondern auch Features ihren Einzug halten. Angeblich soll Final Fantasy XV so einen New-Game-Plus-Modus bekommen.

New Game Plus ist ein Modus, der nach dem Durchspielen eines Videospiels freigeschalten wird. Der Spieler behält dabei die Stärke, Level und Ausrüstung der Helden bei, jedoch wird das Spiel wieder auf Anfang gesetzt und der Schwierigkeitsgrad deutlich angehoben. Nachdem Spiele wie Dark Souls 3 mit diesem Feature zahlreiche Fans am Ball halten, könnte es auch bei Final Fantasy XV schon bald möglich sein.

Level-Cap und kostenloser DLC

Zudem soll es noch einen Level-Limiter für Final Fantasy XV geben. Damit könnt ihr die Stufe eurer Party nach euren eigenen Vorgaben begrenzen, um euch selbst eine Herausforderung zu stellen. Schafft ihr das Spiel, wenn die Helden eigentlich viel zu schwach dafür sind? Das Holiday-Pack erscheint für alle Käufer von Final Fantasy XV kostenlos. Wer allerdings den Season Pass besitzt, bekommt eine Plus-Variante des DLCs. Welche Inhalte diese zusätzlich bekommt und wann das Holiday Pack erscheint, steht noch nicht genau fest.



Final Fantasy - Mit Chocobos und Kulleraugen zur Legende: Die Geschichte von Final Fantasy Infos zum Spiel Klicken, um Bilderstrecke zu starten (35 Bilder)

Aktuellstes Video zu Final Fantasy XV

Final Fantasy XV - Trailer Extended Cut 15 weitere Videos

Final Fantasy XV ist seit dem 29. November 2016 für PS4 und Xbox One erhältlich. Jetzt bei Amazon kaufen oder direkt downloaden bei gamesrocket.