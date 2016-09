22 0

Der Youtuber “Guiseppe's Gaming” veröffentlichte insgesamt 40 Minuten Gameplay zu Final Fantasy XV, gespielt auf der Xbox One und aufgeteilt auf zwei Videos. Das Material stammt aus Square Enix' Live-Stream auf Twitch anlässlich der EGX 2016 in London.

Das Gameplay-Video zeigt unter anderem das Kampf- sowie das Magiesystem und weitere Rollenspielelemente. Zudem erkunden die Charaktere die weitläufige Spielwelt. Erst kürzlich haben die Entwickler über die unvergleichliche Größe der Spielwelt gesprochen. Durch die beiden Clips bekommen die Zuschauer einen ersten Eindruck von der Weitläufigkeit der Welt.

Gameplay-Video zeigt Skill-System und Steuerung in Final Fantasy XV

Im Video sprechen die Entwickler nochmals über die Abfolge des Spiels, welches zuerst linear verläuft und schließlich in eine offene Welt übergeht. Auch wird das Skill-System sowie die Steuerung für Aktionen wie beispielsweise Waffenwechsel oder bestimmte Attacken genauer erklärt und die Hintergründe für die Mission von Noctis und seinen Freuden näher beleuchtet.

Final Fantasy XV soll am 29. November 2016 für PS4 und Xbox One erscheinen. Square Enix gab im August die Verschiebung vom 30. September auf Ende November dieses Jahres bekannt. Weitere Infos findet ihr auf der offiziellen Webseite zu Final Fantasy XV und in unserem Artikel über die Größe der Spielwelt.



