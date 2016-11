22 0

Es dauert nicht mehr lange bis Final Fantasy XV in euren Laufwerken rotiert. Damit ihr euch schon vorab vom gesamten Universum des Rollenspiels ein Bild machen könnt, gibt es nun den 101-Trailer zu Final Fantasy XV, der euch alles zeigt, was das kommende Spiel von Square Enix zu dem macht, was es ist.

Das beginnt bei der Story rund um Noctis und seine drei Gefährten, mit denen er gegen die Gefahren der drohenden Invasion ankämpfen muss. Nur mit Hilfe des Gespanns könnt ihr Eos, die Welt von Final Fantasy XV, vor dem Untergang retten. Damit dies leichter von der Hand geht, kommt jeder der Recken mit seinen eigenen Fertigkeitensets und Vorlieben daher. Letztere helfen euch auch auf eurer Reise. Etwa wenn Ignis, der Stratege der Gruppe, auch herzhafte Gerichte zaubert, die den Helden Boni verleihen.

Die Angst vor Spoilern

Der 101-Trailer zu Final Fantasy XV ist die perfekte Grundlage für alle, die noch keine Berührung mit dem Spiel haben. Indes sind allerdings schon Kopien des Rollenspiels im Umlauf. Nicht nur posten die Spieler bereits weit vor dem Release ihre Eindrücke, sondern auch große Spoiler und sogar Endsequenzen. Wer sich über Final Fantasy XV in diversen Foren auf dem Laufenden hält, sollte also noch bis zum 29. November und darüber hinaus vorsichtig sein. Dann erscheint das Rollenspiel für Xbox One und PS4.



