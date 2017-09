Final Fantasy 9 - Alle Charaktere und ihre Abilities

In Final Fantasy 9 stehen euch acht spielbare Charaktere zur Auswahl, mit denen ihr die Geheimnisse hinter den Geschehnissen in Alexandria enthüllen könnt. Sie haben alle ihre speziellen Waffen und Abilities. Wir zeigen euch, wo ihr die Charaktere findet, die nicht im Rahmen der Hauptstory auftauchen und welche Abilities Zidane, Garnet, Vivi, Steiner, Freia, Quina, Eiko und Magahon Coral erlernen können.

Nachfolgend beschreiben wir euch kurz alle Charaktere und nennen euch die besonderen Waffen und Techniken, die sie mit sich bringen. In der Bilderstrecke findet ihr eine Liste mit allen Abilities, welche die Charaktere erlernen können. Legt ihr ein Item an und die Ability ist ausgegraut, dann bedeutet es, dass der tragende Charakter sie gar nicht erlernen kann.



Zidane – Dieb und Frauenheld

In Final Fantasy 9 startet ihr mit Zidane und er ist auch der Hauptcharakter im Spiel. Zidane ist Mitglied der Tantalus-Bande und lebt in Lindblum. In seiner Heimat liegen ihm die Frauen zu den Füßen und lassen sich immer wieder auf seine schlechten Anmachsprüche ein. Dennoch ist das Herz von Zidane groß und er lässt weder eine Dame, noch andere hilfsbedürftige Wesen im Stich. Folgendes solltet ihr über den Dieb wissen:

Zidane benutzt Dolche und Räuberschwerter im Kampf.

im Kampf. Er kann klauen und ist auch als einziger Charakter in der Gruppe in der Lage dazu.

und ist auch als einziger Charakter in der Gruppe in der Lage dazu. Seine anderen Techniken sind eher auf flüchten und Gegenstände der Gegner näher zu betrachten ausgelegt.

sind eher auf flüchten und Gegenstände der Gegner näher zu betrachten ausgelegt. Die Position von Zidane ist eher vorne angedacht.

von Zidane ist eher vorne angedacht. Ist Zidane in Trance , wendet er Tricks an. Erlernt er neue Techniken, kann er daraus auch neue Tricks erlernen.

, wendet er Tricks an. Erlernt er neue Techniken, kann er daraus auch neue Tricks erlernen. Die Abilities von Zidane findet ihr in der Bilderstrecke.

Vivi – Unsicherer Schwarzmagier

Trotz seiner Ängste ist Vivi auf seine Art ein tapferer kleiner Magier, der sich immer dafür entscheiden wird zu kämpfen, auch wenn er eigentlich liebe flüchten würde. Alles was er dafür braucht, ist das Versprechen der Wahrheit oder jemanden, dem er dadurch helfen kann. Die Neugier von Vivi spornt ihn zudem ebenfalls an, sich immer wieder auf die Abenteuer mit den anderen Charakteren zu begeben. Das solltet ihr noch über Vivi wissen:

Vivi benutzt Stöcker , die allerdings sehr schwach im Nahkampf sind.

, die allerdings sehr schwach im Nahkampf sind. Was Vivi sehr stark macht, ist seine Magie , die euch im Kampf immer gut unterstützen wird.

, die euch im Kampf immer gut unterstützen wird. Befinden sich die Charaktere Vivi und Steiner in eurer Gruppe, können sie den Gegner mit einem magischen Schwert angreifen.

angreifen. Wenn ihr Sammeln wählt, könnt ihr die Zauberkraft von Vivi zusätzlich steigern.

wählt, könnt ihr die Zauberkraft von Vivi zusätzlich steigern. In Trance kann der kleine Schwarzmagier zwei unabhängige Zauber in einer Runde sprechen.

kann der kleine Schwarzmagier zwei unabhängige Zauber in einer Runde sprechen. Seine niedrigen HP-Werte zwingen ihn dazu, hintere Position zu beziehen.

zu beziehen. Die Abilities von Vivi findet ihr in der Bilderstrecke.

Steiner – Treuer Soldat

Steiner ist ein ehrenvoller Soldat, der die Pluto Truppe in Alexandria anführt. Diese dient dazu, Prinzessin Garnet zu beschützen. Wie es sich für einen Bodyguard gehört, will er der Prinzessin nicht von der Seite weichen. Das führt oft dazu, dass Steiner und Zidane aneinander geraten. Die Beziehung dieser Charaktere ist sehr angespannt und es stellt sich die Frage, ob sie im Verlauf des Spiels Freunde oder Feinde werden. Das solltet ihr über Adelbert Steiner wissen:

Steiner kämpft mit Schwertern und Ritterschwertern .

. Eine seiner Techniken ist das Magieschwert, das im Kampf durch Vivi mit verschiedenen Zaubern belegt werden kann. Dabei werden die MP Steiner abgezogen und nicht seinem kleinen Helfer.

ist das Magieschwert, das im Kampf durch Vivi mit verschiedenen Zaubern belegt werden kann. Dabei werden die MP Steiner abgezogen und nicht seinem kleinen Helfer. Die stärksten Waffen im Spiel gehören Steiner und er hat von Anfang an hohe HP-Werte.

im Spiel gehören Steiner und er hat von Anfang an hohe HP-Werte. Als starker Krieger, der auch einiges aushält gehört Steiner auf die vordere Position im Kampf.

im Kampf. Die Abilities von Steiner findet ihr in der Bilderstrecke.

Garnet – Traurige Prinzessin

Eigentlich ist Garnet eine Prinzessin und eine solche kämpft nicht, doch anders ist es bei Garnet Till Alexandros XVII., auch Lili genannt. Nach dem Tod ihres Vaters, des Königs von Alexandria, werden Garnet und ihre Mutter einander fremd und die Prinzessin will ihrer Mutter helfen, wieder auf den richtigen Pfad zu gelangen. Garnet ist sehr mutig und dickköpfig. Dies äußert sich besonders dann, wenn sie auf hilflose Charaktere trifft, die sich in gefährlichen Situationen befinden. Das solltet ihr außerdem über Garnet oder auch Lili wissen:

Garnet nutzt im Kampf Ruten , deren physische Angriffe leider nicht so effektiv sind.

, deren physische Angriffe leider nicht so effektiv sind. Die Stärke der Prinzessin liegt darin, die anderen Charaktere zu heilen und mit anderen defensiven Zaubern zu stärken. Dafür bedient sie sich der Weißmagie .

. Garnet ist dennoch ein sehr starker Charakter, da sie die meisten Bestia rufen kann. Das Rufen ist damit ihre zweite besondere Stärke, die sie zu einem wichtigen Kampfmitglied macht.

rufen kann. Das Rufen ist damit ihre zweite besondere Stärke, die sie zu einem wichtigen Kampfmitglied macht. Da Garnet keine Nahkämpferin ist und auch nicht die überragende Anzahl an HP besitzt, sollte sie stets in der hinteren Reihe positioniert werden.

werden. Die Abilities von Garnet findet ihr in der Bilderstrecke.

Freia – Ernste Drachentöterin

Freia trefft ihr das erste Mal in Lindblum. Geht dort in die Gaststätte und das Gespräch wird automatisch ausgelöst. Zidane und Freia kennen sich schon lange und während des Jagdfestivals könnt ihr sogar beide Charaktere gemeinsam kämpfen lassen. Erschüttert von den Ereignissen in ihrer Heimat Burmecia will sie euch dorthin begleiten und an eurer Seite für Frieden sorgen. Das solltet ihr noch über Freia wissen:

Freia bedient sich im Kampf der Speere und Lanzen .

. Die Drachentöterin verfügt über die Technik Sprung, mit der sie für eine Runde in die Luft springt und verschwindet (nicht angreifbar).

Sprung, mit der sie für eine Runde in die Luft springt und verschwindet (nicht angreifbar). Nächste Runde fällt sie dann wieder herunter und greift den Gegner aus der Luft an.

Zudem kann Freia diverse Drakotek-Abilities anwenden, die nicht von Reflek betroffen sind und auch anti-magischen Schutz umgehen.

anwenden, die nicht von Reflek betroffen sind und auch anti-magischen Schutz umgehen. Mit Drakotek kann Freia ihre Angriffe stärken und die MP und HP ihrer Mitglieder heilen. Dafür dienen ihr diverse Drakotek-Abilities.

Im Trance-Zustand greift Freia mit ihrem Sprung nicht mehr einzelne Gegner, sondern Flächen an.

greift Freia mit ihrem Sprung nicht mehr einzelne Gegner, sondern Flächen an. Die Abilities von Freia findet ihr in der Bilderstrecke.

Quina – Hungriger Froschliebhaber

Während es eigentlich nicht wirklich klar ist, welchem Geschlecht Quina angehört, wird dieser Charakter im Spiel immer mit „er“ betitelt. Ihr trefft auf Quina dann, wenn ihr Lindblum verlasst und euch außerhalb frei zu Fuß bewegen könnt. Vorher seht ihr durch das Fernrohr verschiedene Orte, die ihr dann begehen könnt. Begebt euch zum Morast der Qs, um Quina zu finden. Das solltet ihr über diesen Charakter noch wissen:

Quina ist ein Blaumagier und bedient sich damit der Technik Fressen. Bei Bossen bringt euch die Ability vielleicht nicht viel, aber bei kleinen Gegnern schon. Wartet einfach ab, bis sie angeschlagen sind (weniger als 25% HP).

und bedient sich damit der Fressen. Bei Bossen bringt euch die Ability vielleicht nicht viel, aber bei kleinen Gegnern schon. Wartet einfach ab, bis sie angeschlagen sind (weniger als 25% HP). Wenn Quina manche Gegner frisst, kann er dadurch neue Blaumagie-Fähigkeiten erlernen, die ihn MP kosten.

Der Froschfresser nutzt im Kampf außerdem Gabeln als Waffen.

als Waffen. Für den ausgeteilten Nahkampf-Schaden ist es nicht wichtig, ob Quina vorne oder hinten positioniert wird. Besser ist jedoch hinten, damit er nicht so angreifbar ist.

wird. Besser ist jedoch hinten, damit er nicht so angreifbar ist. In Trance wandelt sich die Ability Fressen in Kochen um und die Gegner müssen nur noch auf 50% HP heruntergeschwächt werden.

wandelt sich die Ability Fressen in Kochen um und die Gegner müssen nur noch auf 50% HP heruntergeschwächt werden. Die Abilities von Quina findet ihr in der Bilderstrecke.

Eiko – Verlassene Waise

Eiko begegnet ihr erst, wenn ihr das Dorf Kondeya Pata erreicht habt. Geht hierfür durch die Fossilienmine hindurch. Habt ihr das Ritual der Treue vollzogen, dann werdet ihr Eiko und Mogu verfolgen, da sie Obst gestohlen haben. Geht dann zum Bergweg und ihr findet dort Eiko. Im Verlauf von Final Fantasy 9 werdet ihr feststellen, dass sie Garnet ähnlich ist. Das solltet ihr noch über Eiko wissen:

Ähnlich wie Garnet ist Eiko eine Weißmagierin , die ebenfalls Bestia rufen kann.

, die ebenfalls Bestia rufen kann. Die Zauber , die Eiko erlernen kann sind stärker und mehr an der Zahl als die von Garnet.

, die Eiko erlernen kann sind stärker und mehr an der Zahl als die von Garnet. Als Heilerin und Unterstützerin eignet sie sich besonders gut für den Support der anderen Charaktere im Kampf.

und Unterstützerin eignet sie sich besonders gut für den Support der anderen Charaktere im Kampf. Das kleine Mädchen kann allerdings nur vier Bestia beschwören, was wesentlich weniger ist im Vergleich zur Prinzessin.

beschwören, was wesentlich weniger ist im Vergleich zur Prinzessin. Im Kampf nutzt Eiko Flöten und Stäbe .

. Die Abilities von Eiko findet ihr in der Bilderstrecke.

Mahagon – Eigensinniger Mönch

Mahagon wurde zwar angeheuert, um den Schatzkristall zurückzubringen, will aber eigentlich nur gegen Zidane antreten. Wir wollen euch hier nicht zu viel von der Story verraten, falls ihr noch nicht soweit sein solltet. Wichtig ist, dass Mahagon auftaucht, wenn ihr das Dorf Madain Sari verlassen wollt und sich euch hier anschließen wird. Eigentlich könnt ihr Mahagon Coral nicht verpassen. Das solltet ihr noch über den Charakter wissen: