FIFA 18 - Lizenzen: Diese Ligen und Teams treten den Fußballrasen platt!

Jedes Jahr der gleiche Spaß: Mit FIFA 18 wird es einen neuen Teil der beliebten Fußballsimulation geben und alle Fans sind schon ganz neugierig, welche Mannschaften und Ligen es dieses Jahr ins Spiel schaffen. Aber wir fragen uns natürlich auch, welche Lizenzen EA Sports verloren hat. Welche Teams wünscht ihr euch für FIFA 18? Hier erfahrt ihr, wer es ins Spiel geschafft hat.

Bei FIFA 17 gab es zwar viele Neuerungen, doch in Sachen Lizenzen sah es im vergangenen Jahr mau aus. Es kamen lediglich zwei neue Ligen ins Spiel. Kein Wunder, dass sich viele Fans mehr für FIFA 18 wünschten. EA erhörte die Rufe und ließ euch sogar abstimmen. Was dabei rauskam und auf welche Vereine ihr euch in den verschiedenen Ligen freuen könnt, seht ihr weiter unten im Artikel.

Lizenzen im Überblick: Diese Mannschaften und Ligen sind bei FIFA 18 dabei!

Insgesamt habt ihr eine bunte Auswahl. Für über 30 Ligen und 650 Mannschaften konnten die Lizenzen ausgehandelt werden. Neben den zu erwartenden Ligen hat sich eure Hoffnung auf die 3. Liga erfüllt. Auch hier wurden Lizenzen verteilt, welche ihr weiter unten im Artikel finden werdet. Außerdem werdet ihr Spiele in über 75 lizensierten Stadien austragen können. Schnürt also die Schuhe fest und rollt die Stulpen hoch, dann kann es losgehen!

Bundesliga (Deutschland)

1. FC Köln

1899 Hoffenheim

Bayer Leverkusen

Bayern München

Borussia Dortmund

Borussia Mönchengladbach

Eintracht Frankfurt

FC Augsburg

Hamburger SV

Hannover 96

Hertha BSC

Mainz 05

RB Leipzig

SC Freiburg

Schalke 04

VfB Stuttgart

VfL Wolfsburg

Werder Bremen





2. Bundesliga (Deutschland)

1. FC Heidenheim

1. FC Kaiserslautern

1. FC Nürnberg

Arminia Bielefeld

Darmstadt 98

Dynamo Dresden

Eintracht Braunschweig

Erzgebirge Aue

FC Ingolstadt

FC St. Pauli

Fortuna Düsseldorf

Holstein Kiel

Jahn Regensburg

MSV Duisburg

SpVgg Greuther Fürth

SV Sandhausen

Union Berlin

VfL Bochum





3. Liga (Deutschland)

1. FC Magdeburg

Carl Zeiss Jena

Chemnitzer FC

Fortuna Köln

FSV Zwickau

Hallescher FC

Hansa Rostock

Karlsruher SC

Preußen Münster

Rot-Weiß Erfurt

SC Paderborn 07

Sonnenhof Großaspach

Sportfreunde Lotte

SpVgg Unterhaching

SV Meppen

SV Wehen Wiesbaden

SV Werder Bremen II

VfL Osnabrück

VfR Aalen

Würzburger Kickers





Premier League (England)

AFC Bournemouth

Arsenal

Brighton & Hove Albion

Burnley

Chelsea

Crystal Palace

Everton

Huddersfield Town

Leicester City

Liverpool

Manchester City

Manchester United

Newcastle United

Southampton

Stoke City

Swansea City

Tottenham Hotspur

Watford

West Bromwich Albion

West Ham United





Football League Championship (England)

Aston Villa

Barnsley

Birmingham City

Bolton Wanderers

Brentford

Bristol City

Burton Albion

Cardiff City

Derby County

Fulham

Hull City

Ipswich Town

Leeds United

Middlesbrough

Millwall

Norwich City

Nottingham Forest

Preston North End

Queens Park Rangers

Reading

Sheffield United

Sheffield Wednesday

Sunderland

Wolverhampton Wanderers





Football League One (England)

AFC Wimbledon

Blackburn Rovers

Blackpool

Bradford City

Bristol Rovers

Bury

Charlton Athletic

Doncaster Rovers

Fleetwood Town

Gillingham

Milton Keynes Dons

Northampton Town

Oldham Athletic

Oxford United

Peterborough United

Plymouth Argyle

Portsmouth

Rochdale

Rotherham United

Scunthorpe United

Shrewsbury Town

Southend United

Walsall

Wigan Athletic





Football League Two (England)

Accrington Stanley

Barnet

Cambridge United

Carlisle United

Cheltenham Town

Chesterfield

Colchester United

Coventry City

Crawley Town

Crewe Alexandra

Exeter City

Forest Green Rovers

Grimsby Town

Lincoln City

Luton Town

Mansfield Town

Morecambe

Newport County

Notts County

Port Vale

Stevenage

Swindon Town

Wycombe Wanderers

Yeovil Town





La Liga Santander – Primera Division (Spanien)

Alavés

Athletic Bilbao

Atlético Madrid

Celta Vigo

Deportivo La Coruña

Eibar

Espanyol

FC Barcelona

Girona

Las Palmas

Leganés

Levante

Málaga

Real Betis

Real Madrid

Real Sociedad

Sevilla

Valencia

Villarreal





La Liga 123 – Segunda Division (Spanien)

Alcorcón

Almería

Cádiz

Córdoba

Cultural Leonesa

Gimnàstic

Granada

Huesca

Lorca FC

Lugo

Numancia

Osasuna

Oviedo

Rayo Vallecano

Reus

Sevilla Atlético

Sporting Gijón

Valladolid

Zaragoza





Serie A - Calcio A (Italien)

AC Florenz

AC Milan

AS Rom

Atalanta

Benevento

Bologna

Cagliari

Chievo

Crotone

Genoa

Hellas Verona

Inter Mailand

Juventus Turin

Lazio Rom

Napoli

Sampdoria

Sassuolo

SPAL

Torino

Udinese





Serie B - Calcio B (Italien)

Hier ist zu beachten, dass bis auf Empoli und Pescara keine Volllizenz vergeben wurde.

Ascoli

Avellino

Bari

Brescia

Carpi

Cesena

Cittadella

Cremonese

Empoli

Foggia

Frosinone

Novara

Palermo

Parma

Perugia

Pescara

Pro Vercelli

Salernitana

Spezia

Ternana

Venezia

Virtus Entella





Ligue 1 (Frankreich)

Amiens

Angers

Bordeaux

Caen

Dijon

Guingamp

Lille

Lyon

Marseille

Metz

Monaco

Montpellier

Nantes

Nice

PSG

Rennes

Saint-Étienne

Strasbourg

Toulouse

Troyes





Ligue 2 (Frankreich)

AC Ajaccio

Auxerre

Bastia

Bourg-en-Bresse

Brest

Châteauroux

Clermont Foot

Gazélec Ajaccio

Le Havre

Lens

Lorient

Nancy

Nîmes

Niort

Orléans

Quevilly-Rouen

Reims

Sochaux

Tours

Valenciennes





Primera Division (Argentinien)

Als einziger Verein in dieser Liga erhielt Villa Maipú nicht die Volllizenz.

Argentinos Jrs.

Arsenal Sarandi

Atletico Tucumán

Banfield

Belgrano

Boca Juniors

Colón

Defensa y Justicia

Estudiantes

Gimnasia LP

Godoy Cruz

Huracán

Independiente

Lanús

Newell’s

Olimpo

Patronato de Parana

Racing Club

River Plate

Rosario Central

San Lorenzo

San Martín

Sarmiento

Talleres

Temperley

Tigre

Union

Velez Sarsfield

Villa Maipú





A-League (Australien)

Adelaide United

Brisbane Roar

Central Coast Mariners

Melbourne City

Melbourne Victory

Newcastle Jets

Perth Glory

Sydney FC

Wellington Phoenix

WS Wanderers





Pro League (Belgien)

Club Brugge KV

K Sint-Truiden VV

KAA Gent

KAS Eupen

KRC Genk

KSC Lokeren

KV Kortrijk

KV Mechelen

KV Oostende

R Antwerp FC

R Charleroi SC

R Mouscron-Péruwelz

R Standard Liège

RSC Anderlecht

SV Zulte Waregem

Waasland-Beveren

Liga do Brasil (Brasilien)

Die Clubs von Brasilien haben generische Namen und werden nicht in FUT 18 verfügbar sein.

Atlético-GO

Atlético Mineiro

Atlético Paranaense

Avaí

Botafogo

Chapecoense

Coritiba

Cruzeiro

Fluminense

Grêmio

Palmeiras

Ponte Preta

Santos

Sao Paulo

Sport

Vitória

Campeonato Nacional Scotiabank (Chile)

Antofagasta

Audax Italiano

Cobresal

Colo Colo

Deportes Iquique

Deportes Temuco

Everton CD

Huachipato

O’Higgins

Palestino

San Luis

Santiago Wanderers

Union Espanola

Universidad Catolica

Universidad de Chile

Universidad de Concepcion





Alka Superliga (Dänemark)

AaB

AGF

Brondby

FCK

Helsingør

Hobro

Horsens

Lyngby

Midtjylland

Nordsjaelland

OB

Randers

Silkeborg

SonderjyskE





J1 League (Japan)

Albirex Niigata

Cerezo Osaka

Consadole Sapporo

FC Tokyo

Gamba Osaka

Júbilo Iwata

Kashima Antlers

Kashiwa Reysol

Kawasaki Frontale

Omiya Ardija

Sagan Tosu

Sanfrecce Hiroshima

Shimizu S-Pulse

Urawa Red Diamonds

Vegalta Sendai

Ventforet Kofu

Vissel Kobe

Yokohama F. Marinos





Liga Dimayor (Kolumbien)

Alianza Petrolera

América de Cali

Atlético Bucaramanga

Atlético Huila

Atlético Nacional

Cortuluá

Deportes Tolima

Deportivo Cali

Deportivo Pasto

Envigado

Independiente Medellín

Jaguares

Junior

La Equidad

Millonarios

Once Caldas

Patriotas

Rionegro Águilas

Santa Fe

Tigres





K League Classic (Südkorea)

Daegu FC

FC Seoul

Gangwon FC

Gwangju FC

Incheon United

Jeju United

Jeonbuk Hyundai Motors

Jeonnam Dragons

Pohang Steelers

Sangju Sangmu

Suwon Samsung Bluewings

Ulsan Hyundai





Liga Bancomer MX (Mexiko)

América

Atlas

BUAP

Cruz Azul

Guadalajara

León

Monterrey

Morelia

Necaxa

Pachuca

Puebla

Querétaro

Santos Laguna

Spezia

Ternana

Tijuana

Toluca

UANL





Eredivise (Niederlande)

ADO Den Haag

Ajax

AZ

Excelsior

Feyenoord

Go Ahead Eagles

Groningen

Heerenveen

Heracles

N.E.C. Nijmegen

PEC Zwolle

PSV Eindhoven

Roda

Sparta Rotterdama

Twente

Utrecht

Vitesse

Willem II





Tippeligaen (Norwegen)

Aalesund

Brann

Haugesund

Kristiansund

Lillestrom

Molde

Odd

Rosenborg

Sandefjord

Sarpsborg 08

Sogndal

Stabaek

Stromsgodset

Tromso

Valerenga

Viking





Bundesliga (Österreich)

Admira Wacker Mödling

Austria Wien

LASK Linz

Rapid Wien

Red Bull Salzburg

Rheindorf Altach

St. Pölten

Sturm Graz

SV Mattersburg

Wolfsberger AC





Ekstraklasa (Polen)

Arka Gdynia

Bruk-Bet Termalica Nieciecza

Cracovia

Górnik Zabrze

Jagiellonia Bialystok

Korona Kielce

Lech Poznan

Lechia Gdansk

Legia Warsaw

Piast Gliwice

Pogon Szczecin

Sandecja Nowy Sacz

Slask Wroclaw

Wisla Kraków

Wisla Plock

Zaglebie Lubin





Liga Nos (Portugal)

Nicht volllizensiert sind Chaves, Aves, Portimao, Tondela und Santa Maria.

Belenenses

Benfica

Boavista

Braga

Chaves

Desportivo das Aves

Estoril

F. Santa Maria

Marítimo

Moreirense

Paços de Ferreira

Portimao

Porto

Rio Ave

Sporting CP

Tondela

Vitória de Guimarães

Vitória de Setúbal





SSE Airtricity League (Republik Irland)

Bohemians

Bray

Cork City

Derry City

Drogheda

Dundalk

Finn Harps

Galway

Limerick

Shamrock Rovers

Sligo Rovers

St. Patricks





Sogaz Football Championship (Russland)

Amkar

Anzhi Makhachkala

Arsenal Tula

CSKA Moscou

Dínamo Moscou

Energiya K

Krasnodar

Lokomotiv Moscou

Rostov

Rubin Kazan

Spartak Moscou

Terek Grozny

Tosno

Ufa

Ural

Zenit St. Petersburg





Abdul Latif Jameel League (Saudi Arabien)

Al-Ahli

Al-Batin

Al-Ettifaq

Al-Faisaly

Al-Fateh

Al-Fayha

Al-Hilal

Al-Ittihad

Al-Nassr

Al-Qadisiyah

Al-Raed

Al-Shabab

Al-Taawoun

Ohod





Scottish Premiership (Schottland)

Aberdeen

Celtic

Dundee

Hamilton Academical

Heart of Midlothian

Hibernian

Kilmarnock

Motherwell

Partick Thistle

Rangers

Ross County

St Johnstone





Allsvenskan (Schweden)

AFC Eskilstuna

AIK

Djurgardens

Elfsborg

Goteborg

Häcken

Halmstads

Hammarby

Jönköpings S

Kalmar

Malmo

Norrkopig

Orebro

Östersunds FK

Sirius

Sundsvall





Raiffeisen Super League (Schweiz)

Basel

Grasshopper

Lausanne-Sport

Lugano

Luzern

Sion

St. Gallen

Thun

Young Boys

Zürich





Süper Lig (Türkei)

Akhisar Belediyespor

Alanyaspor

Antalyaspor

Besiktas Istanbul

Bursaspor

Fenerbahce Istanbul

Galatasaray Istanbul

Genclerbirligi

Göztepe

Istanbul Basaksehir

Kardemir Karabükspor

Kasimpasa

Kayserispor

Konyaspor

Osmanlispor

Sivasspor

Trabzonspor

Yeni Malatyaspor





Major League Soccer (USA und Kanada)

Atlanta United FC

Chicago Fire

Colorado Rapids

Columbus Crew SC

D.C. United

FC Dallas

Houston Dynamo

LA Galaxy

Minnesota United FC

Montreal Impact

New England Revolution

New York City FC

New York Red Bulls

Orlando City SC

Philadelphia Union

Portland Timbers

Real Salt Lake

San Jose Earthquakes

Seattle Sounders FC

Sporting Kansas City

Toronto FC

Vancouver Whitecaps FC





Rest der Welt und Spezialteams

Beachtet hierbei, dass das Adidas All-Star Team und die MLS All Stars im Katalog freischaltbar sind. Bei World XI handelt es sich um einen generischen Verein.

Adidas All-Star Team

AEK Athens

HJK Helsinki

Kaizer Chiefs

MLS All Stars

Olympiancos CFP

Orlando Pirates

Panathinaikos

PAOK

Shaktar Donetsk

Sparta Praha

World XI

Nationalmannschaften

Ägypten

Argentinien

Australien

Belgien

Bolivien

Brasilien

Bulgarien

Chile

China

Dänemark

Deutschland

Ecuador

Elfenbeinküste

England

Finnland

Frankreich

Griechenland

Indien

Irland

Italien

Kamerun

Kanada

Kolumbien

Mexiko

Niederlande

Nordirland

Norwegen

Österreich

Paraguay

Peru

Polen

Portugal

Rumänien

Russland

Schottland

Schweden

Schweiz

Slowenien

Spanien

Südafrika

Tschechien

Türkei

Ungarn

Uruguay

USA

Venezuela

Wales





Frauen-Nationalmannschaften

Australien

Brasilien

China

Deutschland

England

Frankreich

Italien

Kanada

Mexiko

Niederlande

Norwegen

Schweden

Spanien

USA

Vermisst ihr einen Verein oder sind alle Clubs bei FIFA 18 vertreten, mit denen ihr zocken wollt? Lasst uns einen Kommentar zu euren Lieblingsvereinen da.