FIFA 18 - Demo: Alle Infos zu Release, Download und Inhalt

Was darf vor Release des neuen FIFA-Teils, FIFA 18, nicht fehlen? Na klar! Eine ordentliche Demo, in der wir uns schon einmal austoben und von den neuen Features kosten dürfen. Soviel ist sicher, der Rasen ist schon ausgesät, doch, wann ist Release der Demo und was erwartet uns darin?

FIFA 18 - FUT ICONS: Ronaldo, Nazário, Maradona, Henry, Yashin, Pelé Ein weiteres Video

Der Release von FIFA 18 steht bereits fest. Am 29. September 2017 kommt der alljährlich neue Teil der Reihe heraus. Das heißt, irgendwann davor können wir die Demo zocken. Nur wann? Das fifauteam.com informiert auf ihrer SEite bereits über die wichtigsten Infos zur Demo von FIFA 18. Diese wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.

Wann startet der Release der FIFA-18-Demo?

Zwar gibt es noch kein offizielles Release-Datum der Demo, aber die Erfahrungen der vergangenen Jahre haben gezeigt, dass die Demo immer unmittelbar vor dem richtigen Spiel herauskommt. Meist bedeutete dies, zwei Wochen vor Release. In der Regel war das immer innerhalb der ersten beiden Septemberwochen.

Sollte das wieder der Fall sein, dann müsste die Demo am 12. September 2017 erscheinen. Das ist ein Dienstag. Was die Uhrzeit betrifft, müssen wir vorerst nur spekulieren. Oft wurde sie in der Vergangenheit bereits am Vormittag zum Download freigegeben. Doch letztes Jahr startete die Demo erst abends um 19:30 Uhr. Sobald wir dazu mehr wissen, geben wir euch hier Bescheid!

Inhalte der Demo: Welche Teams und Spielmodi dürft ihr ausprobieren?

Bei FIFA 17 durften wir auch nur zwei Modi in der Demo testen. Es waren Anstoß und The Journey, die Einzelspielerkampagne. Daher ist zu vermuten, dass es auch bei der FIFA-18-Demo so sein wird. Die Online-Saison, den Karrieremodus, das Ultimate Team sowie die Pro Clubs werdet ihr dann erst in der richtigen Version spielen können - Ein wenig Vorfreude bleibt also.

Das erwartet euch in den Spielmodi:

The Journey - Hunter Returns : Im Story-Modus werdet ihr erneut auf Alex Hunter treffen, deren Karriere jetzt erst so richtig losgeht. Ihr werdet sein Leben wieder steuern können und seine Fußballlaufbahn beeinflussen. Ihr werdet in der Demo mit dem jungen Engländer einige Partien bestreiten dürfen. Aber natürlich werdet ihr längst nicht alle Auswahloptionen haben. Doch bestimmt könnt ihr einige interessante Zwischensequenzen anschauen.

: Im Story-Modus werdet ihr erneut auf Alex Hunter treffen, deren Karriere jetzt erst so richtig losgeht. Ihr werdet sein Leben wieder steuern können und seine Fußballlaufbahn beeinflussen. Ihr werdet in der Demo mit dem jungen Engländer einige Partien bestreiten dürfen. Aber natürlich werdet ihr längst nicht alle Auswahloptionen haben. Doch bestimmt könnt ihr einige interessante Zwischensequenzen anschauen. Anstoß: Hier habt ihr die Chance, schon in der Demo alle Neuerungen des Gameplays auszuprobieren. Ihr habt die Möglichkeit, entweder allein oder im Koop mit Freunden, ein paar Runden zu spielen. Eine Halbzeit wird dabei eine Länge von vier Minuten haben. Ihr dürft alle Schwierigkeitsgrade austesten und spielt während herbstlicher Wetterverhältnisse. Euch wird also auch Regen erwarten. Es wird drei Stadien zur Auswahl geben, darunter das Stubhub Center. Ihr könnt zu jeder Tages- und Nachtzeit spielen.

Es sei aber gesagt, dass eure Fortschritte, die ihr während der Demo erspielt, NICHT ins Hauptspiel übertragen werden können!

Darüber hinaus erwarten euch noch folgende Mannschaften, die in der Demo spielbar sein werden. In Klammern findet ihr die Werte zu Angriff/Mittelfeld/Verteidigung:

Atlético Madrid (85/82/83)

FC Chelsea (86/84/81)

FC Bayern München (88/84/87)

Juventus Turin (89/84/85)

LA Galaxy (73/71/69)

Manchester City (84/87/84)

Manchester United (84/87/84)

Paris St. Germain (84/86/87)

Real Madrid (88/86/86)

Toronto FC (75/70/69)

FIFA 18 Demo - Infos zum Download

Bisher ist noch nicht allzu viel über die Downloadgröße der Demo bekannt. Fakt ist aber, dass die Demo für PC-Spieler über die Plattform Origin von EA verfügbar sein wird. Natürlich wird die Demo aber auch für die anderen Plattformen erscheinen (PS4, PS3, Xbox One und Xbox 360).

Dazu sei gesagt, dass Spieler auf den alten Konsolen leider nicht in den vollen Genuss aller Neuerungen samt Grafik und Gameplay kommen können. Grund dafür ist, dass zum Beispiel die Frostbite Engine nicht richtig dargestellt werden kann.

Das fifauteam hat bereits einige Spekulationen angestellt, in welcher Größe der Demo-Download für FIFA 18 erscheinen wird: Auf der PS4 werden es etwa 7,6 GB sein, auf der Xbox One etwas mehr mit 8 GB und auf der PS3 und der Xbox 360 sind es jeweils 1,5 GB. Übrigens ist das wesentlich mehr, als noch bei FIFA 17, wo wir beinahe nur halb so viel Speicherplatz brauchten.

Ja, bisher sind die Infos zur FIFA-18-Demo noch recht dürftig, aber sobald mehr bekannt ist, werden wir euch gleich darüber informieren. Also: Selber Ort, andere Zeit - Schaut wieder vorbei!