Schon jetzt gibt es Probleme mit den Servern von FIFA 17. Dabei ist die Fußballsimulation noch nicht einmal bei uns erschienen. Allerdings kommen die Spieler in Nordamerika schon in den Genuss des neuen Teils. Nur für Online-Features reicht es noch nicht ganz.

FIFA 17 erscheint hierzulande am 29. September 2016. Aktuell bleibt nur die Hoffnung für die Fans, dass der Start hier deutlich reibungsloser verläuft. Denn in Nordamerika berichteten mehrere Gamer, dass die Server des Spiels vollkommen überlastet wurden. Und das bereits wenige Stunden nach dem Release. Dabei soll es sich jedoch nicht nur um ein Problem bei FIFA 17 handeln. Angeblich waren die Server von Battlefield 4 ebenfalls betroffen.

Neues in FIFA 17

Immerhin haben die Gamer in den betroffenen Gebieten noch einige Alternativen zu den Online-Modi von FIFA 17. In diesem Jahr ist der Modus namens „The Journey“ mit an Bord. Dabei handelt es sich um eine waschechte Singleplayer-Kampagne, in der ihr die Geschicke des jungen Spielers Hunter steuert und langsam die englischen Ligen nach oben klettert.



Aktuellstes Video zu FIFA 17

FIFA 17 - Tricks und ihre Tastenkombinationen 3 weitere Videos

