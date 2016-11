2 0

Electronic Arts hat ein kostenloses Wochenende zu FIFA 17 angekündigt. Alle, die eine PS4 oder Xbox One besitzen, können somit die Fußballsimulation über mehrere Tage ohne weitere Kosten spielen und sich danach vielleicht für den Kauf entscheiden. Jedoch gibt es ein paar Beschränkungen.

Das kostenlose Wochenende zu FIFA 17 startet bereits diesen Donnerstag, den 24. November 2016 und läuft bis Sonntag. Aktuell ist die Testphase nur für Konsolen angedacht. Um teilzunehmen, müsst ihr den Client von FIFA 17 in den entsprechenden Stores der Konsolen herunterladen. Damit bekommt ihr Zugang zu allen Spielmodi. Jedoch wird "The Journey", die Kampagne von FIFA 17, nur bis zu einem bestimmten Punkt spielbar sein. Alle anderen Modi sind uneingeschränkt spielbar, bis ihr das Zeitlimit von zehn Stunden erreicht.

Weitere Einschränkungen für EA-Access-Mitglieder

Auf Xbox One gibt es bereits den EA-Access-Service, mit dem Abonnenten zehn Stunden lang FIFA 17 spielen können. Aus diesem Grund fallen diese User bei dem kostenlosen Wochenende raus. Jedoch wird FIFA 17 an diesem Wochenende mit einigen Rabatten angeboten. Passend zum Black Friday dürfte die Fußballsimulation günstiger in euren Warenkörben landen. Die Fortschritte, die ihr beim kostenlosen Wochenende macht, sollten nach einem Kauf übernommen werden.



