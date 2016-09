FIFA 17 - Web App: Infos, Probleme und Lösungen

Zu FIFA 17 gibt es eine Web App, die euch Zugang zu vielen nützlichen Features für unterwegs bietet. Leider gibt es diverse Probleme mit der Web App, sodass viele Spieler entrüstet sind. In unserem Guide erklären wir euch, was die Web App überhaupt ist, wo ihr euch dafür registrieren könnt und welche möglichen Lösungen es für die bisher vorhandenen Probleme gibt, damit ihr vielleicht doch wieder Zugriff auf die Web App zu FIFA 17 bekommt.

Die Web App zu FIFA 17 ist eine Ergänzung zur Companion App. Wollt ihr euch registrieren, dann folgt dem Link zur Website von EA. Die Web App ermöglicht es euch euer Ultimate Team von unterwegs aus zu verwalten und stellt hierfür zahlreiche Features zur Verfügung. Dazu gehören:

Das Einsehen der Tabellen

Das Kaufen und Öffnen von Packs

Das Einsehen des Teams der Woche

Das Traden

Das Teilen eures Teams mit Freunden

Das Verdienen von Coins

Das Kaufen und Verkaufen von Karten

FIFA 17 – Web App: Probleme und Lösungsvorschläge

Wollt ihr die ganzen Vorteile der Web App von FIFA 17 genießen und habt euch dafür bereits registriert, so heißt es nicht unbedingt, dass es auch so reibungslos funktioniert. Manche Spieler, die bereits Zugang zur Web App haben, beschweren sich über diverse Probleme wie, dass der Markt nicht erreichbar ist oder dass sie keine täglichen Geschenke bekommen. Die folgende Liste zählt einige der Fehler auf und versucht euch Lösungen oder zumindest Erklärungen anzubieten. Habt ihr weitere Probleme oder Lösungen gefunden, hinterlasst eure Tipps gerne in den Kommentaren.