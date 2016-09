FIFA 17 - Ultimate Team: Tipps und Tricks für FUT 17

FIFA 17 lädt euch erneut zum Ultimate Team ein und mit unseren Tipps und Tricks werden wir euch helfen, die Squad Building Challenges zu bestehen und die Team-Chemie zu verbessern. Wir steigen zunächst mit einer kleinen Beschreibung des FUT-17-Modus ein und springen anschließend direkt zu den Tipps und Tricks zum Ultimate Team bei FIFA 17. Scrollt also weiter runter, wenn ihr alle notwendigen Infos zum Thema habt.

Das Ultimate Team von FIFA 17 wurde mit neuen Features ausgestattet, die wir euch zunächst erläutern wollen. Ansonsten ist FUT ein bereits bekannter Modus. Ihr stellt ein Team aus Fußball-Stars zusammen und versucht euch an die Spitze zu spielen. Dabei müsst ihr viele Münzen investieren, um gute Spieler auf dem Transfermarkt oder Booster-Packs bzw. Sets kaufen zu können. Mit den FUT Champions, den Squad Building Challenges und den FUT-Trikots, bekommt FIFA 17 jedoch wichtige Neuerungen im Ultimate Team.

FIFA 17 – Ultimate Team: Infos zum neuen FUT

Bei FUT Champions bestreitet ihr tägliche Knockout-Turniere und könnt euch so für die Weekend League qualifizieren. Es erwarten euch viele tolle Ingame-Preise und spannende Wettkämpfe. Innerhalb der neuen Squad Building Challenges stellt ihr euch diversen Herausforderungen, die zur Rubrik Grundlegend, Fortgeschritten oder Liga gehören können. Schließt diese ab, um euch ebenfalls Ingame-Belohnungen zu sichern. Schaut in die Companion App oder in die Web App. Mit diesen habt ihr Zugriff auf euer Ultimate Team.

Mit den FUT-Trikots erhaltet ihr die Möglichkeit, eure Spieler individueller zu gestalten. Xbox-Nutzer werden zusätzlich mit Legenden ausgestattet. Dabei handelt es sich um namhafte Spieler, die eurer Ultimate Team unterstützen werden. Die folgenden Tipps und Tricks zum Ultimate Team von FIFA 17, sollen euch im Spiel unter die Arme greifen und euch dabei helfen, ein top Manager zu werden.

FIFA 17 – Tipps zu den Squad Building Challenges im FUT

Bestimmte Belohnungen bekommt ihr nur durch die Squad Building Challenges, die allerdings ganz schön kniffelig sein können und beinahe schon mit einem Roulette-Spiel im Casino vergleichbar sind. Damit ihr bei den Squad Buiding Challenges im Ultimate Team keine Verluste einfahrt, müsst ihr euch konzentrieren und das Maximum aus euren rechnerischen Fertigkeiten herausholen. Am Ende könnte dennoch Glück über euer Erfolg entscheiden. Damit ihr bessere Chancen habt, die Squad Building Challenges mit so wenig investierten FIFA-Coins wie möglich abzuschließen, haben wir euch in der folgenden Liste einige Tipps zusammengetragen, die euch zeigen, auf was ihr achten solltet.

Beachtet unbedingt, dass ihr bei den Squad Building Challenges die eingeschickten Karten wirklich verliert . Die Spieler werden niemals wieder zurück in eure Sammlung wandern.

Analysiert die Challenges ganz genau, denn manchmal könnt ihr sie einfach nicht bestehen. Das Risiko muss immer einkalkuliert werden und der Verlust muss verkraftbar sein.

Die Ausgaben für eine Challenge können durchaus höher sein, als die eigentliche Belohnung, wenn ihr keine verwendbaren Karten habt, daher hier der wichtigste unserer Tipps: Rechnet immer vorher aus, was euch die Spieler beim Traden bringen würden und schaut, ob eure Ausgaben nicht den möglichen Gewinn übersteigen.

Gelegentlich erhaltet ihr Packs geschenkt, was bedeutet, dass die darin enthaltenen Spieler auf dem Markt keine Einnahmen liefern. Daher der zweite unserer wichtigsten Tipps zu den Squad Building Challendes: Nutzt diese Karten, wenn ihr sie sonst nicht braucht. Sie bedeuten eine Investition von 0 Coins.

Einige der Challenges sind zeitlich begrenzt. Schaut unbedingt nach, ob es euch noch möglich ist, innerhalb der vorgegebenen Zeit die Herausforderung zu meistern, bevor ihr euer Geld möglicherweise in neue Spieler investiert, welche ihr dafür nutzen wollt. Passiert es doch einmal, dann verzweifelt nicht. Vielleicht könnt ihr diese Karten für andere Challenges benutzen.

. Schaut unbedingt nach, ob es euch noch möglich ist, innerhalb der vorgegebenen Zeit die Herausforderung zu meistern, bevor ihr euer Geld möglicherweise in neue Spieler investiert, welche ihr dafür nutzen wollt. Passiert es doch einmal, dann verzweifelt nicht. Vielleicht könnt ihr diese Karten für andere Challenges benutzen. Ältere Spieler haben einen geringeren Wert, könnten dafür aber andere Vorzüge haben, z. B. hohe Stärke. Diese für die Herausforderungen zu nutzen bietet sich oft eher an, als die jungen Talente.

Team-Chemie beim Ultimate Team verbessern

Ein wichtiger Faktor bei der Erstellung des Ultimate Teams ist die Team-Chemie. Um eine hohe Team-Chemie zu erreichen, müsst ihr wiederum weitere Faktoren beachten. Verstehen sich eure Spieler nicht untereinander, egal auf welcher Ebene, dann wird euer Spiel im Chaos enden. Auch wenn die Vorstellung ein Spiel zu sehen, bei dem die Team-Chemie gegen 0 läuft sehr reizvoll klingt, ist es nicht das, was ihr bei FUT 17 anstreben werdet. Die folgende Liste verrät euch einige kleine Tipps, die euch helfen werden, die Team-Chemie eures Ultimate Teams bei FIFA 17 so hoch wie möglich zu bekommen.

Die Faktoren , auf die ihr achten müsst, um eine gute Team-Chemie zu erreichen, sind Position, Nationalität, Club und Liger der Spieler sowie Liga und Nationalität eures Trainers.

Einer der einfachsten Tipps hierbei ist, dass ihr jeden Spieler seiner Position zuweisen solltet. Auf dieser ist er sowieso besser als auf einer anderen und eigentlich sollte keiner auf die Idee kommen, es anders zu handhaben.

Beachtet dafür also gleich am Anfang die Wahl eurer Formation und vergleicht diese mit euren Spielern. Könnt ihr die Positionen mit den vorhandenen Karten überhaupt belegen?

Ein weiterer einfacher Weg, die Team-Chemie hoch zu halten, ist die Auswahl der Nationalität. Wenn diese überwiegend übereinstimmt, werden die meisten Spieler miteinander gut harmonieren.

Achtet darauf, dass besonders die Spieler, die nebeneinander aufgestellt sind, mehrere Übereinstimmungen in den Faktoren aufweisen. So könnt ihr das Netz bis nach außen spinnen.

Wählt euren Trainer nach der Nationalität und der Liga eurer Spieler. Natürlich müssen nicht alle Spieler diese Faktoren gleichermaßen bedienen. Richtet euch hierbei nach der Mehrheit.

nach der Nationalität und der Liga eurer Spieler. Natürlich müssen nicht alle Spieler diese Faktoren gleichermaßen bedienen. Richtet euch hierbei nach der . Achtet darauf, welche Boni die Trainer mitbringen. Vielleicht könnt ihr noch bessere Effekte für euer Ultimate Team rausholen.

Sobald wir weitere Tipps und Tricks zum FUT 17 haben, werden wir diesen Guide ergänzen. Habt ihr noch Tipps für uns und unsere Leser, hinterlasst sie uns gerne in den Kommentaren.