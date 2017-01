Ein großes Ereignis für FIFA 17: Das Team of the Year 2017 (TOTY) wurde gewählt und schon flattern die begehrten Gesichter auf die blauen Karten im Spiel. Welche besten Spieler es in die Mannschaft geschafft haben und wie ihr eure Chancen auf die guten Karten verbessern könnt, damit auch ihr euer Team of the Year zusammen stellen dürft, verraten wir euch in Folgendem.

In Zürich wurde gestern das Team of the Year 2017 gewählt und deshalb können bereits jetzt genauere Angaben zu dem TOTY 2017 bei FIFA 17 gemacht werden. Zu der besten 11 gehören folgende Spieler:



Position TOTY 2017: Die Spieler Tor •Gianluigi Buffon (Juventus Turin) Verteidiger •Sergio Ramos (Real Madrid)

•Gerard Pique (FC Barcelona)

•Jérôme Boateng (FC Bayern München)

•Leonardo Bonucci (Juventus Turin) Mittelfeld •Andres Iniesta (FC Barcelona)

•Toni Kroos (Real Madrid)

•Luka Modric (Real Madrid) Angriff •Antoine Griezmann (Atletico Madrid)

•Cristiano Ronaldo (Real Madrid)

•Lionel Messi (FC Barcelona)

Am 9. Januar um 18:35 Uhr beginnt die Bekanntgabe des Team of the Year 2017. Wie gewohnt werdet ihr die Positionen vermutlich nach und nach erfahren. Die blauen Karten werden dann später mit etwas Glück eure Packs schmücken. Doch welche Tatsachen sind bisher bekannt?

FIFA 17 – Team of the Year: Die Kandidaten für TOTY 17

Insgesamt stehen 55 Spieler zur Auswahl und das TOTY 2017 besteht aus eben diesen Kandidaten. Dabei sind jeweils 15 Mittelfeldspieler und Stürmer sowie 20 Verteidiger und 5 Torhüter. So lässt sich wenigstens eingrenzen, welche Fußballer auf die blauen Karten kommen könnten und die Ergebnisse der Wahl des Team of the Year 2017 können heiß diskutiert werden. Die folgende Liste nennt euch alle möglichen Spieler.



Torhüter

Claudio Bravo (Chile/FC Barcelona/Manchester City) David de Gea (Spanien/Manchester United) Gianluigi Buffon (Italien/Juventus) Keylor Navas (Costa Rica/Real Madrid) Manuel Neuer (Deutschland/FC Bayern München)

Verteidiger

Dani Alves (Brasilien/FC Barcelona/Juventus) Daniel Carvajal (Spanien/Real Madrid) David Alaba (Österreich/FC Bayern München) David Luiz (Brasilien/Paris Saint-Germain/Chelsea) Diego Godin (Uruguay/Atletico Madrid) Gerard Pique (Spanien/FC Barcelona) Giorgio Chiellini (Italien/Juventus) Hector Bellerìn (Spanien/Arsenal) Javier Mascherano (Argentinien/FC Barcelona) Jerome Boateng (Deutschland/FC Bayern München) Jordi Alba (Spanien/FC Barcelona) Leonardo Bonucci (Italien/Juventus) Marcelo (Brasilien/Real Madrid) Mats Hummels (Deutschland/Borussia Dortmund/FC Bayern München) Pepe (Portugal/Real Madrid) Philipp Lahm (Deutschland/FC Bayern München) Raphael Varane (Frankreich/Real Madrid) Serge Aurier (Elfenbeinküste/Paris Saint-Germain) Sergio Ramos (Spanien/Real Madrid) Thiago Silva (Brasilien/Paris Saint-Germain)

Mittelfeld

Andres Iniesta (Spanien/FC Barcelona) Arturo Vidal (Chile/FC Bayern München) David Silva (Spanien/Manchester City) Dimitri Payet (Frankreich/West Ham United) Eden Hazard (Belgien/Chelsea) Ivan Rakitic (Kroatien/FC Barcelona) Kevin De Bruyne (Belgien/Manchester City) Luka Modric (Kroatien/Real Madrid) Marco Verratti (Italien/Paris Saint-Germain) Mesut Özil (Deutschland/Arsenal) N'Golo Kante (Frankreich/Leicester City/Chelsea) Paul Pogba (Frankreich/Juventus/Manchester United) Sergio Busquets (Spanien/FC Barcelona) Toni Kroos (Deutschland/Real Madrid) Xabi Alonso (Spanien/FC Bayern München)

Angreifer

Alexis Sanchez (Chile/Arsenal) Antoine Griezmann (Frankreich/Atletico Madrid) Cristiano Ronaldo (Portugal/Real Madrid) Gareth Bale (Wales/Real Madrid) Gonzalo Higuain (Argentinien/Napoli/Juventus) Jamie Vardy (England/Leicester City) Karim Benzema (Frankreich/Real Madrid) Lionel Messi (Argentinien/FC Barcelona) Luis Suarez (Uruguay/FC Barcelona) Neymar (Brasilien/FC Barcelona) Paulo Dybala (Argentinien/Juventus) Robert Lewandowski (Polen/FC Bayern München) Sergio Aguero (Argentinien/Manchester City) Thomas Müller (Deutschland/FC Bayern München) Zlatan Ibrahimovic (Schweden/Paris Saint-Germain/Manchester United)

Die blauen Karten und der Transfermarkt

Die blauen Karten mit den Fußballern des TOTY 2017 sind lediglich eine Woche lang nach Bekanntgabe in den Packs enthalten. Sobald alle Spieler veröffentlicht wurden, sind die Chancen auf eine blaue Karte am höchsten, deshalb solltet ihr eure Packs erst dann öffnen. Das liegt daran, dass die Anzahl der blauen Karten in dem Moment am höchsten ist. Andere Möglichkeiten gibt es aber leider nicht. Wollt ihr mehr oder besondere Spieler aus dem Team of the Year für eure Sammlung haben, dann begebt euch auf den Transfermarkt. Hier wird es sicherlich viele, aber auch teure Angebote geben.

Leider müsst ihr damit rechnen, dass der Transfermarkt von FIFA 17 in dieser Zeit technische Probleme bereitet, da er überlaufen sein wird. Wollt ihr also mit euren zu verkaufenden Spielern noch Geld machen, dann verkauft sie so schnell wie möglich, denn die Preise für die einfachen Karten werden vermutlich ab nächste Woche fallen. Wie ihr schnell Münzen bekommt, erfahrt ihr, wenn ihr dem Link zum Guide folgt.